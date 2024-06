Summer Game Fest 2024 - Probamos The Plucky Squire, lo nuevo de Devolver Digital

Pudimos probar The Plucky Squire en la Summer Game Fest y te contamos qué nos pareció

Cuando uno piensa en Devolver Digital, inevitablemente uno piensa en propuestas únicas e interesantes. Como distribuidora de juegos independientes, Devolver construyó fama de arriesgarse con proyectos que quizás otras compañías ignorarían, y así llegaron a nuestras manos algunos de los juegos más icónicos de la industria. The Plucky Squire, con su particular estilo visual, busca ser uno de ellos.

En la pasada Summer Game Fest 2024 pudimos probar este juego del estudio All Possible Futures, del cual solamente hace falta un vistazo a los tráilers para terminar cautivado. Esta aventura tiene lugar en dos planos diferentes, el 2D y el 3D, pero cómo nos movemos entre esos planos y el contexto que el juego utiliza para encerrar ese cambio de dimensiones es en sí uno de los grandes atractivos del título.

The Plucky Squire, de All Possible Futures.

Nuestro héroe es expulsado de su libro de aventuras, y deberá enfrentarse a varios enemigos y desafios tanto en el mundo real como en el mundo de su libro. Esta premisa tan interesante tiene también un nombre muy particular asociado a ella: James Turner. Además de ser uno de los fundadores de All Possible Futures, Turner es conocido por haber formado parte de Game Freak, donde no solamente cumplió el rol de director de juegos como HarmoKnight, sino que también fue director de arte de juegos de Pokémon, incluyendo Pokémon Sword & Shield.

En el video de arriba te contamos qué nos parecio lo que pudimos probar de The Plucky Squire durante la Summer Game Fest 2024. El juego aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero se espera que llegue en algún momento de este 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC.