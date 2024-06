Summer Game Fest 2024 - Microsoft presenta Gears of War E-Day durante el Xbox Games Showcase

Gears of War E-Day, de The Coalition.

Si bien el evento principal tuvo lugar hace ya algunos días, Microsoft acostumbra tener su propia transmisión para informar sobre los próximos juegos de sus estudios. Este año en particular es uno de los más curiosos, ya que es el primero desde que se comenzó la estrategia de lanzar sus juegos exclusivos en otras consolas y también el primero luego de la adquisición de Activision Blizzard. Sin embargo, algunas franquicias de Xbox siguen siendo clásicas de Xbox, ajenas a todo ese revuelo, y una de ellas dijo presente en el evento con una nueva entrega: Gears of War E-Day.

Microsoft presentó este nuevo juego de la serie, desarrollado por The Coalition, cuyo tráiler sorpresivamente eligió no mostrar a Kait Diaz, quien fue la protagonista de Gears 5. Aún más sorprendente, es que este juego será una precuela que tendrá lugar 14 años antes de la primera entrega. Para revelar el juego, el estudio mostró una cinemática del icónico Marcus Fenix enfrentándose a un Locust, los reconocidos villanos de la serie. Haciendo un guiño a los fanáticos de Gears of War, el tráiler además estuvo musicalizado por una versión de la canción Mad World interpretada en piano. Lamentablemente, el juego no presentó ningún detalle sobre su jugabilidad.

A diferencia de lo que se esperaba en cuanto a las series de Xbox y su condición como exclusivos, Gears of War E-Day seguirá siendo un juego únicamente para consolas de Xbox y PC, al menos de momento. El título estará también disponible en el servicio de Game Pass al momento de su lanzamiento, lo que confirma la estrategia de la compañía de seguir utilizando este servicio de suscripción con sus juegos de estudios first-party. El modo multijugador, que representa una de las partes más icónicas de la franquicia desde sus inicios, tampoco presentó ningún detalle.

Gears of War E-Day estará disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC.