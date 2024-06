Summer Game Fest 2024 - Lo mejor que se presentó en el evento de apertura

Lego horizon -SUMMER GAME FEST 2024

Después de mucha expectativa, finalmente pudimos presencial el evento de apertura de Summer Game Fest 2024. La transmisión anual presentada por Geoff Keighley nos trae algunas de las novedades más grandes del mundo del gaming. Desde juegos nuevos en el universo de Harry Potter, hasta la llegada a consolas de uno de los títulos multijugador más populares, a continuación listamos algunos de los mejores anuncios del evento.

LEGO Horizon Adventures

Summer Game Fest comenzó con el anuncio de LEGO Horizon Adventures, que unirá a la clásica marca de juguetes con la franquicia Horizon de PlayStation. En el tráiler pudo verse un énfasis en el multijugador cooperativo, algo clásico de los juegos de LEGO. Además el juego presentará un mundo colorido y divertido, como ya nos tienen acostumbrados los títulos de la franquicia. El juego llegará a PlayStation 5, PC y Nintendo Switch a finales de este año aún sin fecha confirmada.

Sid Meier’s Civilization VII

A principios del año pasado, 2K Games había anunciado que Civilization VII estaba en desarrollo, y Firaxis aprovechó el evento para finalmente presentar el juego de manera oficial. Como novedad, el mismísimo Sid Meier habló en el evento para anunciar que el título estará disponible tanto en PC como en consolas al mismo tiempo, una novedad para la franquicia. El juego llegará en el 2025.

Fatal fury - Summer Game Fest 2024

Fatal Fury: City of the Wolves

SNK dijo presente en Summer Game Fest con un nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves, la esperada nueva entrega de la serie que continuará la narrativa de Garou: Mark of the Wolves después de 26 años. El tráiler anunció dos personajes que se sumarán al juego: el nuevo luchador Vox, y la clásica luchadora B. Jenet. Si bien el juego todavía no confirmó fecha de lanzamiento, se espera para principios del año próximo.

Street Fighter 6

Capcom también trajo novedades para los fans de los juegos de pelea con un anuncio para Street Fighter 6. Después de finalizar su primer año de contenido con el lanzamiento de Akuma, el juego mostró los personajes que estarán disponibles en el segundo año de DLC. Cuatro personajes se sumarán al juego: Elena, de Street Fighter III, el icónico villano M. Bison, y dos personajes invitados de SNK: Terry Bogard y Mai Shiranui.

Star Wars -SUMMER GAME FEST 2024

Star Wars Outlaws

Siendo uno de los juegos más esperados del año, Ubisoft aprovechó el evento principal para mostrar un breve tráiler de Star Wars Outlaws, con algunas escenas cinemáticas y una pequeña muestra de jugabilidad. Además de reafirmar la fecha de lanzamiento del juego para el 30 de agosto, el tráiler prometió un vistazo más profundo durante el evento Ubisoft Forward, que se transmitirá el día lunes.

Slitterhead

Los fanáticos de los juegos de terror reconocerán el nombre de Keiichiro Toyama, padre de Silent Hill. Después de mucha expectativa, el creativo presentó un tráiler del primer juego de su nuevo estudio Bokeh Game Studio, llamado Slitterhead. El juego promete revolucionar el género del horror de supervivencia con su mezcla de terror psicológico y acción intensa, algo que a nivel conceptual se acerca más al planteo de Resident Evil que a la propuesta general de Silent Hill. El título estará disponible el 8 de noviembre para PC y consolas.

Harry Potter -SUMMER GAME FEST 2024

Harry Potter: Quidditch Champions

Para sorpresa de muchos, el universo de Harry Potter recibirá un nuevo videojuego, esta vez basado exclusivamente en el icónico deporte de Quidditch. Titulado Harry Potter: Quidditch Champions, el juego presentará escenarios y personajes que harán referencias al universo de los libros, así como también varios modos de juego. El juego estará disponible el 3 de septiembre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Además, el título llegará al servicio de PlayStation Plus el mismo día de su lanzamiento.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Si hablamos de los juegos más esperados del año, sin dudas Dragon Ball: Sparking! Zero es uno de ellos. El popular juego que traerá de nuevo la serie Budokai Tenkaichi dijo presente en Summer Game Fest con un nuevo tráiler que, además de presentar nuevos personajes como Ultra Instinct Goku, Jiren y Golden Frieza, finalmente anunció una fecha de lanzamiento: 11 de octubre para PC, Xbox Series y PlayStation 5.

Valorant | Desarrollador: Riot Games | Distribuidor: Riot Games

Valorant

Riot Games viene dominando el mercado de los juegos competitivos desde los tiempos de League of Legends, pero con Valorant se sumó al mundo de los shooters en primera persona. Hasta ahora, el juego estaba disponible únicamente en PC, pero sorpresivamente el estudio anunció una nueva versión de consolas para el juego. Si bien no se anunció una fecha de lanzamiento concreta, el título tendrá una beta en PlayStation y Xbox que comenzará el 14 de junio.

Sonic X Shadow Generations

Sonic Generations es uno de los juegos más queridos del erizo azul de Sega, y a principio de año habían anunciado una remasterización del juego titulada Sonic X Shadow Generations. Esta nueva versión del juego traerá consigo nuevos niveles protagonizados por Shadow, el erizo negro que conquistó a muchos desde su juego de PlayStation 2. El tráiler presentó algunos de los niveles exclusivos que se sumarán al título, además de confirmar una fecha de lanzamiento para el 25 de octubre de este año.

Kingdom Come- Summer Game Fest 2024

Kingdom Come Deliverance 2

Warhorse Studios se prepara para lanzar la secuela de su exitoso título del 2018, Kingdom Come Deliverance 2. El juego, que promete ser mucho más grande que su predecesor, mostró un nuevo tráiler con algunas de las cinemáticas del título, además de presentar un poco de su jugabilidad. Lamentablemente, el esperado RPG aún no cuenta con una fecha de lanzamiento concreta, pero se espera para PC y consolas en algún momento de este 2024.

Alan Wake 2

En uno de los mejores momentos de la tarde, el legendario Sam Lake de Remedy se subió al escenario para presentar lo nuevo de Alan Wake 2: el DLC Night Springs. Inspirado en la clásica serie televisiva The Twilight Zone, esta expansión ofrecerá tres episodios protagonizados por tres personajes diferentes, entre los que se encuentran caras conocidas de anteriores juegos del estudio. Night Springs estará disponible a partir de mañana 8 de junio.

new world- Summer Game Fest 2024

New World: Aeternum

Hace algunos años, Amazon Games se adentró en el mundo de los MMO con New World. Desde su lanzamiento en el 2021, el título nunca pudo encontrar la popularidad que el estudio deseaba, pero ahora intentará tener una segunda oportunidad con el lanzamiento de New World: Aeternum, una nueva versión que además de estar disponible en PC llegará también a consolas. El juego se lanzará el 15 de octubre.

Palworld

Después de conquistar el mundo a principios de este año, Palworld entró en un período de relativa tranquilidad. El título de Pocket Pair recibió algunas actualizaciones que añadieron contenido a lo largo de los meses, pero ahora se prepara para su primera gran expansión: Sakurajima. Esta nueva actualización traerá una nueva isla entera, servidores dedicados de Xbox, nuevos edificios, especies de Pals y más. La expansión de Sakurajima estará disponible el próximo 27 de junio.

Monster Hunter - Summer Game Fest 2024

Monster Hunter Wilds

Casi finalizando el evento, Capcom volvió al escenario con Monster Hunter Wilds, la esperadísima entrega de la que quizás sea la serie más exitosa del estudio. Con un nuevo tráiler, el estudio demostró su poderío gráfico y algunas de las novedades jugables que traerá el juego, como el combate en monturas y la posibilidad de disponer dos armas en la partida. Si bien aún no se tiene una fecha concreta de lanzamiento, Capcom prometió un nuevo vistazo durante la Gamescom en agosto.

