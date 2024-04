REVIEW | X-Men ‘97 - Episodio 5: tragedia, romance y sacrificio en la gran consagración para Marvel Animation

(L-R): Magneto (voiced by Matthew Waterson), Gambit (voiced by AJ LoCascio), and Rogue (voiced by Lenore Zann) in Marvel Animation's X-MEN '97. Photo courtesy of Marvel Animation. © 2024 MARVEL.

X-Men ‘97 - Episodio 5

Hay episodios de series que trascienden como piezas únicas de narrativa audiovisual, más allá del todo del que forman parte. Puede ser porque su historia es lo suficientemente poderosa como para interpretarse individualmente, porque tiene una carga dramática o cómica más intensa que el resto de los episodios, o porque deslumbra por su ejecución estilística. En el caso del episodio de mitad de temporada de X-Men ‘97 (2024-), las razones responden a todo lo anterior y mucho más.

Este es el episodio con el que la serie secuela de X-Men (1992-1997) termina de independizarse de su antecesora para tomar vuelo propio. En semanas anteriores, ya habíamos comentado cómo cada episodio retomaba un aspecto clave de la serie original para homenajearlo o repararlo, pero sin recaer nunca por completo en la nostalgia, sino agregando cada vez más elementos propios para convertirse en un producto audiovisual que se sostiene por sí mismo. Esta mitad de temporada es el punto cúlmine de esa construcción, donde todos los hilos narrativos planteados en apenas cuatro episodios se entretejen para revelarnos el complejo entramado de esta serie.

X-Men ‘97 - Episodio 5 | Captura del clip oficial "A Place To Call Home"

Por supuesto, no faltan los homenajes, los cameos e incluso los regresos de personajes icónicos de los X-Men, que aprendimos a amar tanto en la serie animada como en las películas. Y que tanto los fans de los cómics, como los que siguen de cerca los rumores del Universo Cinematográfico de Marvel, estarán felices de ver. Pero la felicidad no es algo que dure demasiado en este capítulo, que nos sumerge en los aspectos más profundos de los X-Men, que consagraron a este grupo de héroes como -irónicamente- el más humano, además del más maduro y comprometido en sus temáticas.

Es prácticamente imposible hablar de este episodio sin spoilers, y aunque vamos a intentar hacerlo, a partir de este punto quedan advertidos de seguir leyendo bajo su propio riesgo. La historia nos lleva a Genosha, la nación mutante que celebra un tratado con la ONU para pasar a formar parte de la organización mundial, marcando un hito de paz y tolerancia entre humanos y mutantes. Magneto es convocado para una misión diplomática e invita a Rogue a formar parte de la comitiva. Pero Gambito no está dispuesto a dejarlos ir solos y los acompaña, una decisión que se resignifica hacia el final del episodio.

X-Men ‘97 - Episodio 5 | Captura del clip oficial "A Place To Call Home"

Genosha se ve como una utopía para los mutantes. No solo un refugio, sino un verdadero hogar para esta especie, que acepta a todos por igual y les ofrece una vida plena. Al llegar, los X-Men se encuentran con Madelyne Prior, quien ahora oficia como contacto entre la ONU y los mutantes. Es interesante que su personaje vuelva tan pronto con un nuevo propósito y que su presencia siga siendo relevante para la trama, en más que un aspecto. Además de su rol diplomático, Madelyne se encuentra al final del episodio con un personaje que confirma una de las grandes teorías de la serie y, por otro lado, se revela que sigue presente en la mente de Scott Summers, para disgusto de Jean Grey.

De vuelta en la mansión del Profesor Xavier, el resto de los X-Men dan entrevistas en vivo para promocionar la nueva alianza del otro lado del planeta y consolidar su imagen positiva con los humanos. Pero Scott pierde los estribos cuando la periodista indaga en su vida personal y le recuerda a su hijo perdido. Lejos de las cámaras, Jean sigue luchando para recomponer sus recuerdos y tiene un encuentro muy personal con Wolverine. Todo este culebrón de sentimientos está guionado con muchísima altura y tiene su correlato en Genosha, con el triángulo amoroso entre Magneto, Rogue y Gambito.

X-Men ‘97 - Episodio 5 | Captura del clip oficial "A Place To Call Home"

En una escena desgarradora, Rogue le confiesa a Gambito su pasado con Magneto, y somos testigos de la evolución de la relación a través de flashbacks. Es destacable la cantidad de información y emociones por las que el guion atraviesa en apenas media hora de capítulo, lo cual hace que la intensidad de todo sea aún mayor. En un evento diplomático que recuerda a la Hellfire Gala del club integrado por Sebastian Shaw y Emma Frost (quienes también aparecen en este episodio), Magneto es oficialmente nombrado como el nuevo líder de Genosha y le ofrece el puesto de su mano derecha a Rogue, ya que tener una X-Men a su lado legitima su posición ante la humanidad.

El hecho de que Magneto es un exterrorista sigue resonando a lo largo de la temporada y es una de las cosas que le aportan gravitas a la serie, haciendo que todas las acciones tengan su peso y consecuencias en la historia. El baile entre Rogue y Magneto está cargado de sensualidad, gracias a la libertad que siente ella para tocarlo, ya que es el único que puede resistir sus poderes. Sin embargo, la charla previa con Gambito revela que los sentimientos de Rogue son mucho más fuertes de lo que inicialmente creía, superando incluso su deseo de contacto físico. Al ritmo de “Happy Nation” de Ace of Base, se convertirá sin dudas en una de las secuencias más memorables de la serie, con una animación bellísima.

X-Men ‘97 - Episodio 5 | Captura del clip oficial "A Place To Call Home"

Pero lo más conmovedor aún está por llegar, y cierra el episodio con una batalla épica, violenta y desgarradora, al mejor estilo de un anime de mechas. Justo antes de la gala, distinguimos en el cielo la silueta de Uatu, el Vigilante de Marvel que oficia como narrador de la otra gran serie animada que dio inicio al sello Marvel Animation: What If (2021-). Esto puede llegar a conectar ambas series entre sí y con los sucesos del resto del MCU, pero no nos adelantemos todavía. Por ahora, sabemos que estamos a punto de presenciar un evento significativo, más aún cuando aparece también un personaje conocido por sus viajes en el tiempo.

La llegada de un enemigo inesperado y poderosísimo a Genosha convierte la gala en un verdadero campo de batalla, en el que el odio destruye los cimientos de la utópica nación y pone en riesgo la vida de los mutantes. No vamos a entrar en detalles porque hay que verlo sabiendo lo menos posible para experimentarlo en toda su magnitud, pero se pone en juego todo lo que la serie viene construyendo hasta ahora, desde las relaciones entre sus personajes hasta los mismísimos valores en los que se basan sus ideales. Es un final sangriento, trágico y sumamente emotivo, cargado de pérdidas y sacrificios.

X-Men ‘97 - Episodio 5 | Captura del clip oficial "A Place To Call Home"

Seguramente, la historia será retomada en el arco final de tres episodios, luego de que Tormenta se reincorpore al equipo. Esta semana podremos ver la continuación de su historia con Forge, en la segunda parte del episodio anterior. Pero a esta altura nos queda claro que X-Men ‘97 viene siendo completamente impredecible y no se puede juzgar con la misma vara que las últimas producciones de Marvel, ya que llegó para elevar la apuesta.