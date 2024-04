Ubisoft confirmó que el juego Star Wars Outlaws presentará mañana un nuevo tráiler sobre su historia

Star Wars Outlaws | Desarrollador: Massive Entertainment | Distribuidor: Ubisoft Massive

La franquicia de Star Wars es de las más importantes en la industria, ya sea en el mundo de las películas, series y hasta en los videojuegos. Por tal motivo, un nuevo juego de la saga de George Lucas sube las expectativas y se posiciona entre los títulos más esperados. Por suerte para los fanáticos sensibles a la fuerza, Ubisoft confirmó que dentro de muy, muy poco, publicará un nuevo tráiler de Star Wars Outlaws.

Según la compañía francesa, el avance llegará mañana, 9 de abril, para adentrarnos y conocer un poco más de cerca a Kay Vess y Nix, la dupla protagonista del juego. El título se desarrolla temporalmente dentro de la trilogía original, entre Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back) y Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi).

En el tráiler que se presentará en unas horas, el foco estará puesto en conocer más de su narrativa como también su jugabilidad. Sin embargo, parte de la ilusión de los fanáticos estará en la posible aparición de personajes como Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo y su inseparable compañero Chewbacca, además de tal vez descubrir guiños ocultos más sutiles, para los amantes más acérrimos de la saga.

Por otro lado, más adelante la empresa estará desarrollando su evento anual llamado Ubisoft Forward, lugar dónde anunciará novedades de sus títulos más importantes. Un show que se realizará el 10 de junio y esperamos, incluya primeros vistazos, gameplay y más de juegos como Assassin’s Creed Codename Red, Tom Clancy’s The Division 3 y obviamente, del último título de Star Wars.

El avance que llegará el 9 de abril, será una buena oportunidad para que Star Wars Outlaws confirme su fecha de lanzamiento. Sin embargo, lo que sí sabemos hasta ahora es que la producción estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC antes de que finalice el 2024.