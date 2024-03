Entrevistamos a Leidi Gutiérrez y Natasha Dupeyrón, actrices de Señorita 89

Señorita 89 (Universal+)

Esta semana llegó la segunda temporada de Señorita 89, la serie creada por la argentina Lucía Puenzo ambientada en México a finales de la década de los ‘80. Esta historia que trata sobre un certamen de belleza y todo lo que se relaciona con ello fue un exitoso thriller en su primera temporada, y para palpitar su retorno pudimos entrevistar a Leidi Gutiérrez y Natasha Dupeyrón, dos de las actrices principales del reparto.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

—Hola. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por tener este ratito para hablar con nosotros. Bueno, en primer lugar, en esta temporada se buscan nuevas alianzas y hay nuevos conflictos, por supuesto. ¿Qué me pueden contar sobre lo que vamos a ver sin caer en spoilers?

Natasha Dupeyrón: —Bueno, ese es… el comienzo. ¿Ves? Siempre la primera entrevista es la más complicada, me van a disculpar. ¿Qué pueden esperar de Señorita 89? Bueno, es la segunda parte. Es la continuidad de lo que pasa en la primera. Es qué pasa con los personajes una vez que los personajes van a la cárcel, o ganan o… estoy súper bloqueada.

Leidi Gutiérrez: —Es cómo la consecuencia de las acciones de la primera temporada. Como que en la primera temporada podemos ver los factores que te orillan a hacer ciertas acciones, y ahora es cómo de la consecuencia se originan nuevos dramas, nuevos conflictos. Y que uno piensa como tu personaje, que ganando la corona se soluciona todos tus problemas y es como “apenas empieza lo bueno”.

Natasha Dupeyrón: —Y nuevos personajes también. Hay actrices que se unen al elenco, que son maravillosas, nuevos personajes, nuevas situaciones y nuevos temas duros de los que es importante hablar como qué es belleza en nuestro país, ¿no? Y cómo nos imponen a una persona cuando en realidad no tiene nada que ver con lo que somos. Entonces, mucho más drama. Y alguien me dijo también que es un poco más violenta que la primera. Así que agárrense.

Leidi Gutiérrez: —Sí, es como… si se habían enchilado con un poco de chipotle, ¡ahí viene la habanero!

—Bueno, es justo que mencionábamos recién, de lo que pasa en la primera temporada, que muestra la serie. Esto de la obsesión con los cuerpos, la obsesión con los cuerpos perfectos también, y los estereotipos de belleza. ¿Cómo vamos a ver reflejado eso en esta segunda entrega si bien ya al menos de los primeros episodios se puede ver un poco?

Natasha Dupeyrón: —Bueno, la serie va justo de estas dos televisoras que son muy famosas de nuestro país. Cómo empieza la rivalidad y cómo en realidad las mujeres seguimos siendo solamente un un accesorio para ellos y para tener el control sobre un país. Ellos deciden que es bello y tierno, ellos siguen jugando con los cuerpos de las mujeres, con las ideas, imponiendo lo que es belleza. Entonces el tema sigue siendo el mismo: la violencia de género.

Leidi Gutiérrez: —Pero creo que ahora el plot twist que tiene esta segunda temporada es “ok, sí, están estas cosas que están pasando pero existe también la resistencia de la otra parte”, ¿no? Y me gusta pensar como si hay un lado que te pintan en donde nada más puedes estar en ese lugar y hay otro lado que te dice no, creo que tenemos que resistir. Somos muchas otras, otro tipo de mujeres, otro tipo de pensamiento y otras situaciones, y esto es lo interesante de la segunda temporada, que no se antepone solo un estereotipo, sino también es como que vamos a resistir y aquí estoy presente

Natasha Dupeyrón: —Las mujeres se empoderan.

Leidi Gutiérrez: —¿Exacto, no? Y eso van a encontrar mucho en la segunda temporada.

—¿Y cómo las encuentra ustedes la segunda entrega? Bueno, rodar la primera es descubrir los personajes por primera vez, trabajarlos e ir viendo como evolucionan, pero ahora ya los conocen a estos personajes y ya saben cómo están parados. ¿Cómo los encontró entonces esta segunda temporada a ustedes dos como actrices?

Natasha Dupeyrón: —Bueno, yo quiero empezar diciendo que era el mismo grupo, los mismos y mismas directoras y entonces llegamos como un poco a casa. Eso por un lado y por el otro, claro, llegas con un personaje que ya está en ti, pero mientras vas leyendo los capítulos y te das cuenta lo que les va a sucediendo también es encontrar la forma de evolución. Entonces no llegamos como a hacer lo mismo, sino a también de aprender de nuestros personajes, a no juzgarlos, porque en estos nuevos capítulos siguen haciendo cosas que capaz tú como ser humano no harías, ¿no? O tomando decisiones contradictorias. Y entonces el seguir este patrón de no juzgar a tu personaje y seguir creciendo con él.

Leidi Gutiérrez: —Y también siento que, por mi parte, como que el personaje en sí afecta a veces mucho a la persona, entonces como que sí necesitas resguardar muy bien quién eres, como persona, como actriz y resolucionar la perspectiva. Porque siento que justo como personas no todo el tiempo somos estáticas, andamos mutando y siento que también mi personaje como mutó de algo que parecía que iba a ser, pero después cambia la situación y también eso te rompe como personaje y obviamente como persona. Y ese reto creo que me permeó mucho en la evolución de mi persona y del personaje, y estoy muy agradecida con estas evoluciones que te hace por medio de un personaje hacerte humano.

—Lindo eso, ¿no? Poder también crecer vos a través de tu personaje, me parece muy rico. Sabemos que Lucía Puenzo, argentina, nuestra Lucía Puenzo, está detrás también del proyecto. ¿Cómo fue trabajar con ella y en qué punto, digamos, notan la pincelada argentina?

Natasha Dupeyrón: —Lucía es increíble. Creo que la segunda temporada nos tocó trabajar un poco más con ella en set y tiene todo muy claro. Y siendo que es una mujer muy valiente al tocar todos estos temas, la pasamos muy bien. Y también con Nicolás, que dirigió unos capítulos, estuvo fotografiando. Amamos a los argentinos.

Leidi Gutiérrez: —Sí, siento que lo que nos gusta de Lucía es que llega muy estudiada al set, como que sabe qué quiere hacer, que sea así. Es una mujer que impone, y no nada más porque sea como desde la actitud, sino también desde la preparación, como en la creación de la escena, en la creación del día. Y eso también ayuda a agilizar también los tiempos y agilizar el tiempo de todos y hacer que las cosas se pongan más amenas.

Natasha Dupeyrón: —Y es muy divertida. Lo único que le falta a Lucía es el mate en el set, ¿verdad? Exacto.

—¡Qué cosa! La próxima, la tercera temporada. Para cerrar definitivamente ¿qué tipo de reflexión podemos ver en esta serie más allá de lo que ustedes nos estuvieron adelantando con esta entrevista? ¿En qué punto podemos reflexionar nosotros al verla?

Natasha Dupeyrón: —Yo diría que la Señorita 89 pasa en el ‘89, en el ‘90, y estamos en el 2024 y nos seguimos comportando igual.

Leidi Gutiérrez: —Sí, creo que es importante siempre seguir cuestionándonos qué es éxito para nosotras, para nosotros y qué es belleza para nosotros. Que nunca se acabe la reflexión y el cuestionamiento, ¿no?

—Muchísimas gracias por este tiempo y buenísimo que existan estas series y que nos den visibilidad también en ese sentido, así que muchas gracias.