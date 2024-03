‘Spider-Man: A través del Spider-Verso’: el protagonista afirma que la película fue robada en los Oscar

'Spider-Man: a través del Spider-Verso'

El domingo 10 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles fue testigo de la edición 96 de los Premios Oscar, un evento anual donde los miembros de la Academia reconocen la excelencia en la industria cinematográfica. Entre las categorías más esperadas se encuentra la de Mejor Película Animada, que este año generó una inesperada controversia.

El premio a la destacada producción animada fue otorgado a El niño y la garza (The Boy and the Heron), la última obra del aclamado Studio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki, conocido por éxitos como El viaje de Chihiro (Spirited Away - 2003) y Mi vecino Totoro (My Neighbor Totoro - 1988). La competencia fue reñida, con la presencia de fuertes contendientes como Spider-Man: A través del Spider-Verso (Spider-Man: Across the Spider-Verse). Al respecto, el protagonista de esta última, Shameik Moore, expresó su descontento con el resultado y declaró que sintió que el arácnido había sido robado.

Moore, quien presta su voz a Miles Morales en la película, expresó su descontento en redes sociales al afirmar que a su filme le “robaron” el premio. Sus comentarios generaron reacciones mixtas, lo que lo llevó a agregar: “Respeto a los ganadores. Es cierto, definitivamente soy un mal perdedor, pero no perdimos, Spiderverse ha impactado MUCHAS vidas, puede que no nos hayan reconocido esta noche, pero la vida continúa. Estén atentos al futuro”.

Christopher Miller (La gran aventura Lego), productor de ambos largometrajes animadas de Spider-Man, también se manifestó en redes sociales sobre la derrota: “Bueno, si vas a perder, al menos hazlo con el mejor de todos los tiempos”, refiriéndose al realizador japonés Miyazaki. Además de la película ganadora, la categoría contaba con nominaciones destacadas como Elementos (Elemental) de Pixar, Mi amigo robot (Robot Dreams) y Nimona, la producción de Annapurna Pictures en colaboración con Netflix.