Epic Mickey: Rebrushed llevará por primera vez el juego de plataformas de Warren Spector a PC

Únete a Mickey Mouse en su mágica aventura y prepárate para volver a usar el poder de la pintura y el disolvente. Disney Epic Mickey: Rebrushed llegará a Nintendo Switch a finales de este año.

Hace apenas unos días en el marco de la Nintendo Direct se anunció que un remake del clásico juego de plataformas Epic Mickey llegaría a Nintendo Switch. Lanzado originalmente para Nintendo Wii en el año 2010, el juego de plataformas de Warren Spector funcionó como una carta de amor a la era dorada de Disney con un cálido recibimiento entre el público y la crítica. Dos años más tarde llegó su continuación, Epic Mickey 2: The Power of Two. Ahora se espera una reaparición a lo grande con una versión mejorada que, tras su lanzamiento para Nintendo Switch, llegará también por primera vez a PC.

El anuncio de Epic Mickey: Rebrushed vino acompañado con un tráiler de cuatro minutos que incluía una banda sonora a medida, acción imaginativa y escenarios coloridos con notables mejoras en sus gráficos. “Únete a Mickey Mouse en una colorida aventura mientras atraviesa Wasteland, un mundo inspirado en los cuentos clásicos de Disney”, expresa la descripción oficial de esta nueva entrega.

“Juega al clásico de 2010 junto con una gran variedad de mejoras en este remake del juego de plataformas 3D de acción y aventuras lanzado originalmente para la consola Wii”, añade el comunicado oficial.

Disney Epic Mickey_ Rebrushed Capturas del tráiler oficial

El remake de Epic Mickey corre a cargo de Purple Lamp, el estudio responsable de la nueva versión de Bob Esponja: Batalla por fondo de Bikini también conocida en su idioma original como SpongeBob: Battle For Bikini Bottom Rehydrated. Por el momento, la fecha de lanzamiento de Epic Mickey: Rebrushed no fue anunciada, pero la compañía señala que aterrizará en Nintendo Switch en algún momento de 2024. Nuevos reportes señalan que posteriormente, también será lanzado para PC.