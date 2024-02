Grounded, Pentiment, Hi-Fi RUSH y Sea of Thieves son los juegos de Xbox que llegarán a PlayStation y Nintendo

Finalmente se dieron a conocer de manera oficial cuáles son los títulos previamente exclusivos de Microsoft que llegarán a otras plataformas: Grounded, Pentiment, Hi-Fi RUSH y Sea of Thieves. En este video te contamos todo lo que tenés que saber al respecto.

Después de muchas idas y vueltas, finalmente se hizo oficial lo que previamente eran reportes. La semana pasada Microsoft anunció de la mano del mismísimo Phil Spencer que algunos de los juegos exclusivos de Xbox llegarían a “otras plataformas”, sin dar nombres ni fechas específicas. Ahora, y después de varios reportes que no tenían confirmación oficial, la empresa comunicó no solamente cuáles serán esos juegos, sino a qué plataformas llegará cada uno y cuándo. Los títulos serán: Grounded, Pentiment, Hi-Fi RUSH y Sea of Thieves.

Ayer durante una nueva Nintendo Direct se conoció la noticia sobre Grounded y Pentiment, pero en un principio el anuncio involucraba solamente a Nintendo Switch. Microsoft posteriormente confirmó la información específica sobre cada juegos. Grounded, el título de Obsidian llegará no solamente a la consola de Nintendo, sino también a PlayStation 4 y PlayStation 5. Su fecha de salida será el 16 de abril, y contará con la modalidad de cross-play para jugar online con usuarios de cualquier plataforma. Por su parte, el otro título de Obsidian, Pentiment, está disponible a partir del día de hoy, 22 de febrero, y también se suman versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5 a la de Nintendo Switch que se anunció el día de ayer.

Hi-Fi RUSH, de Tango Gameworks.

Los otros dos juegos se conocieron por fuera del evento de Nintendo, precisamente porque no contarán con versiones de Nintendo Switch. En primer lugar, Hi-Fi RUSH, el juego de acción de Tango Gameworks que incluye mecánicas rítmicas, llegará solamente a PlayStation 5 y saldrá el 19 de marzo. Finalmente, el popular juego online de piratas de Rare, Sea of Thieves, desembarcará también únicamente en PlayStation 5 el 30 de abril. Al igual que Grounded, Sea of Thieves permitirá que los usuarios puedan jugar online juntos independientemente de la plataforma que utilicen.

De momento, estos son los únicos juegos de Xbox que llegarán a otras plataformas, pero varios rumores hablan sobre una llegada a futuro de títulos como Starfield o el nuevo juego de Indiana Jones. En una entrevista, Phil Spencer declaró que la industria no debería “descartar que un juego llegue a otras plataformas”.