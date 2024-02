Tencent cancela un juego mobile de Nier que aún no había sido anunciado

NieR: Automata, de Square Enix.

La franquicia Nier se convirtió en los últimos años en una de las más reconocidas de Square Enix, especialmente debido al éxito inesperado de Nier Automata en el 2017. Aquella nueva entrega desarrollada en colaboración con PlatinumGames puso a la serie de Yoko Taro en un pedestal del cual incluso a día de hoy todavía no se ha bajado. Así y todo, todavía no parece haber una nueva entrega principal en el horizonte y, lo que es peor, Nier parece estar teniendo inconvenientes en el mercado de juegos mobile. Ahora, el gigante chino Tencent canceló el desarrollo de una entrega mobile de la serie que todavía ni siquiera había sido anunciada.

Según la información obtenida por la agencia de noticias Reuters, Tencent habría frenado el desarrollo de este juego el mes de diciembre. Esta nueva entrega, de la cual no se dio a conocer ni siquiera un nombre tentativo, había estado en desarrollo durante al menos dos años. En ese tiempo, el principal problema que enfrentó el juego tenía que ver con su estrategia de monetización. El equipo no conseguía dar con una modalidad atractiva, lo cual chocaba con los altos costos de desarrollo y de licencia que presentaba el juego. Al momento de su cancelación, el proyecto ya contaba con una demo interna jugable que demostraba grandes avances en el combate y la narrativa del juego. La cancelación de este proyecto, afortunadamente, no representa la pérdida de ningún puesto de trabajo, ya que los empleados simplemente serán transferidos a otros equipos dentro de Tencent.

Este juego de rol gratuito para Android e iOS, lanzado en 2021 como parte de la serie principal de Nier, concluirá su historia con la actualización ´Finale: Reincarnation´ el 28 de marzo, y el servicio de la aplicación se apagará el 29 de abril.

Square Enix parece no poder dar con un producto exitoso de Nier en plataformas móviles, ya que hace algunas semanas también había anunciado el cierre de los servidores de Nier Reincarnation. Este título fue lanzado en febrero del 2021 para Japón y julio del mismo año en Occidente, y cuenta con varias figuras que estuvieron involucradas con el desarrollo de Nier Automata además de Yoko Taro, como el productor Yosuke Saito y el compositor Keiichi Okabe. A pesar de eso, el juego nunca logró conseguir un gran nivel de popularidad, y lamentablemente llegará a su fin el próximo 29 de abril, luego de recibir su última actualización el 28 de marzo.

Mientras Nier Automata palpita su séptimo aniversario que tendrá lugar a finales de febrero, la entrega de consolas más reciente de la serie fue un remake del primer Nier, titulado Nier Replicant ver.1.22474487139. Se desconoce si Square Enix se encuentra trabajando en una nueva propuesta de la franquicia, pero todo parece indicar que lo que sea que le depare el futuro, no vendrá de la mano del gaming mobile.