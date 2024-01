Las series más esperadas que llegan a Netflix, Disney+, Prime Video y más en enero de 2024

"Griselda" sigue la lucha de Blanco por mantener su imperio del narcotráfico en un mundo lleno de peligros y traiciones. (Créditos: Netflix)

El mes de enero arranca con propuestas diversas en materia de series. Dramas criminales, esperados regresos, nuevas heroínas e incluso una nueva versión del Zorro. Desde Griselda, la gran apuesta de Netflix para iniciar el 2024, hasta la cuarta temporada de True Detective con Jodie Foster y Echo de Marvel Studios, acompañanos a repasar las series que llegan a Netflix, Disney+, Prime Video y más.

Ishura

Echo

Historia Criminal

Sonic Prime

True Detective: Tierra Nocturna

Zorro

Hazbin Hotel

Griselda

Maestros del Aire

Ishura (Estreno 3 de enero por Star+)

"Ishura” se basa en el exitoso manga homónimo se desarrolla luego del fallecimiento del Rey Demonio. (Créditos: Star+)

Ishura, la serie animada basada en la novela web y el popular manga del mismo nombre, abre los estrenos de enero en la plataforma Star+. Su historia se ambienta tras el fallecimiento del Rey Demonio y sigue los pasos de un grupo de semidioses enfrentándose a desafíos para determinar quién es el más “poderoso entre los poderosos” y, por ende, el más capaz para ocupar el trono.

La serie está producida por el estudio japonés Passione (High School DxD Hero y Renai Flops), con la dirección de Takeo Takahashi y Yuki Ogawa. A su vez, Yoko Kikuchi y Yuka Takashina estuvieron a cargo del diseño de personajes.

Echo (Estreno 9 de enero por Disney+)

Echo (Marvel Studios)

Echo, la nueva serie de Marvel centrada en la justiciera interpretada por Alaqua Cox y la primera con calificación para adultos por su nivel de violencia, es otro de los estrenos más destacados del mes de enero.

El personaje de Echo, también conocida como Maya López, fue presentado en la serie Hawkeye en 2021. Esta producción tiene como propósito funcionar como una continuación de aquella historia mientras que profundiza en los traumas de López y su propia historia de venganza.

Además de Cox y Vincent D’Onofrio como el villano Wilson Fisk/Kingpin, el reparto de Echo también incluye el regreso de Charlie Cox como Daredevil.

Sus cinco episodios estarán disponibles en Disney+ el 9 de enero.

Historia Criminal (Estreno 10 de enero por Apple TV+)

Peter Capaldi protagoniza este nuevo thriller que recuerda a otra de las series más oscuras de casos policiales. (Créditos: Apple TV+)

Apple TV+ abre el 2024 con Historia criminal (Criminal Record), un thriller policial a cargo del productor nominado a los premios BAFTA, Paul Rutman (Vera) y protagonizado por el ex Doctor Who, Peter Capaldi.

Una llamada anónima lleva a dos detectives brillantes a un inminente enfrentamiento sobre un viejo asesinato. Una es una joven profesional que está iniciando su carrera. El otro, un hombre con muchos contactos decidido a proteger su legado.

Historia Criminal promete ser una serie que toca temas como la discriminación racial, el fracaso intitucional y la lucha por encontrar un punto en común en una Gran Bretaña polarizada.

Sonic Prime - Temporada 3 (Estreno 11 de enero por Netflix)

Sonic Prime estrenará su tercera temporada el 11 de enero (Créditos: Netflix)

El 11 de enero el erizo más popular regresa a la pantalla de Netflix con la tercera temporada de Sonic Prime. En esta tanda de episodios Sonic deberá formar un equipo con aliados inesperados para proteger el universo que él conoce, luego que el Prisma caiga en las peores manos.

Según lo anunciado, la tercera entrega será la conclusión de la producción animada a cargo del estudio WildBrain y Man of Action Entertainment para el servicio de streaming.

True Detective: Tierra Nocturna (Estreno 14 de enero por HBO Max)

Jodie Foster y la Kali Reis son las protagonistas de True Detective: Tierra Nocturna (HBO Max)

Este mes también llega a HBO Max la cuarta temporada de True Detective (True Detective: Night Country) con la ganadora del Oscar, Jodie Foster, como protagonista. En esta ocasión la aclamada antología de HBO cambia su escenario y se desarrolla en las inhóspitas tierras de Alaska, prometiendo una narrativa inquietante y compleja.

La trama seguirá a una nueva dupla de detectives, compuesta por Foster y la debutante Kali Reis, quienes se enfrentan al desafío de resolver la enigmática desaparición de un grupo de hombres en una estación de investigación.

Zorro (Estreno 19 de enero por Prime Video)

Prime Video presenta una nueva versión del Zorro, el icónico justiciero del siglo XIX

El próximo 19 de enero Prime Video y Secuoya Studios presentarán el regreso de uno de los héroes más emblemáticos de la pantalla pequeña: el Zorro. Esta reinterpretación del famoso justiciero tendrá una primera temporada compuesta de diez episodios con Miguel Bernardeau (Élite) y Renata Notni (La Venganza de las Juanas) como protagonistas.

La historia seguirá a Diego de la Vega mientras asume el papel de Zorro para desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la ley. Además de su propia lucha personal, Diego debe enfrentarse a los desafíos de ser un héroe y entender cómo su papel afecta a California en una época de cambio constante.

Hazbin Hotel (Estreno 24 de enero por Prime Video)

Hazbin Hotel, la nueva animación para adultos de Prime Video estrena en enero

Luego de que la alocada propuesta de Vivienne Medrano consiguiera su propio piloto a través de crowdfunding, Hazbin Hotel se prepara para estrenar su propia serie para Prime Video producida por A24.

Este proyecto animado para adultos sigue la historia de Charlie Morningstar, hija de Lucifer y princesa del infierno con un objetivo aparentemente imposible: rehabilitar a los pecadores y demonios para resolver de una manera más ética el problema de sobrepoblación del infierno. Para ello inaugura el hotel que le da título a la serie, uno que ofrece la oportunidad de redimirse.

Griselda (Estreno 25 de enero por Netflix)

La colombiana reveló que no había actuado en español - crédito cortesía

De los creadores de Narcos llega una nueva historia real criminal centrada en la mujer detrás de uno de los cárteles más rentables de la historia. Sofía Vergara (Modern Family) fue la elegida para interpretar a la colombiana Griselda Blanco, la cruel y ambiciosa empresaria que redefinió el negocio en una era dominada por hombres.

Los seis episodios de Griselda estarán disponibles dentro del catálogo de Netflix el próximo 25 de enero.

Maestros del Aire (Estreno 26 de enero por Apple TV+)

Masters of the Air - Apple TV

Luego de las exitosas producciones bélicas Band of Brothers y The Pacific, el galardonado equipo compuesto por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, vuelven a unirse para Maestros del Aire (Masters of the Air).

Basada en el libro homónimo de Donald L. Miller y a partir de un libreto de John Orloff, esta nueva miniserie que aterrizará al catálogo de Apple TV+ es descrita como un drama lleno de acción que sigue la historia real de un grupo de bombarderos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

Además de grandes talentos detrás de cámara, la serie cuenta con un reparto estelar formado por actores como Austin Butler (Elvis), Callum Turner (The Capture), Anthony Boyle (Tetris), Barry Keoghan (Saltburn) y Ncuti Gatwa (Sex Education).