Elden Ring: filtraciones sugieren que la expansión Shadow Of The Erdtree saldría en febrero

Elden Ring, de FromSoftware.

Elden Ring fue uno de los mejores y más populares juegos del 2022. Galardonado con varios premios, el juego más reciente de FromSoftware llevó la fórmula de Hidetaka Miyazaki a nuevos niveles, todo esto con un universo ideado por George R.R. Martin, autor de los libros de Game of Thrones. Por supuesto que con un título tan popular era inevitable que se lancen expansiones DLC, y la primera de ellas, Shadow Of The Erdtree podría llegar en el mes de febrero.

Una empresa de retail de Filipinas accidentalmente compartió en su sitio web un nuevo control de la empresa Thrustmaster en colaboración oficial con Bandai Namco y Elden Ring. En el artículo se menciona que el control puede sincronizarse con el juego de FromSoftware, más específicamente con la “nueva” expansión Shadow of the Erdtree, la cual se menciona que estaría disponible en febrero del 2024. Cuando los usuarios notaron la publicación de esta fecha, el artículo fue eliminado del sitio web y aún no ha trascendido ninguna declaración oficial.

Si bien esto no es una confirmación oficial, no sería raro que el primer DLC de Elden Ring esté pronto a salir. Shadow of the Erdtree se anunció en febrero de este año con solamente una imagen promocional y nada de información respecto a lo que incluirá esta expansión. A pesar de que no se haya mostrado ningún tráiler en un evento como lo fue The Game Awards 2023, considerando que Elden Ring ganó el premio mayor en la edición del año pasado, no se descarta que en el mes de enero Bandai Namco anuncie la fecha oficial con un tráiler propio. Para los DLC de juegos anteriores, el estudio siempre anunció las fechas de salida aproximadamente un mes antes de los lanzamientos. La publicación del control además hacía mención a futuros DLC en el 2025, aunque ninguna otra expansión más allá de Shadow of the Erdtree ha sido anunciada oficialmente.

Elden Ring está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.