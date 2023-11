‘Leo’ de Adam Sandler se posiciona entre lo más visto en Netflix

Captura del tráiler oficial de Leo

El reconocido comediante, Adam Sandler (Una esposa de mentira), ha vuelto a marcar su presencia en el catálogo de Netflix con el estreno de su última producción audiovisual, Leo.

Esta película animada, escrita y protagonizada por Sandler, se estrenó el 17 de noviembre, sorprendiendo al público al posicionarse entre lo más visto en la plataforma de streaming de habla inglesa. Con un impresionante total de 34.6 millones de visitas, Leo se ha convertido rápidamente en el título más destacado de la semana para Netflix.

Además, en un comunicado emitido por Deadline, se revela que el largometraje ha logrado el mayor debut de una película animada en la historia de la plataforma, superando a éxitos anteriores y a producciones aclamadas como Nimona y La familia Mitchell vs. Las máquinas (The Mitchells vs. The Machines - 2021).

Leo ofrece una mirada humorística a los desafíos y alegrías de la última etapa de la primaria. (Créditos: Netflix)

Leo narra la peculiar historia de un lagarto de 74 años que vivió encerrado durante toda su existencia. Al descubrir que le queda un año de vida, el personaje planea escapar para experimentar la vida exterior, enfrentándose a diversos obstáculos en el camino. Junto a Sandler, la película cuenta con la participación de Bill Burr (Breaking Bad), interpretando al compañero de aventuras del lagarto.

No contento con un éxito, el comediante ha logrado posicionar otra película entre las más vistas del año en Netflix, titulada No fuiste invitada a mi bat mitzvá (You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah). En esta comedia, Sandler actúa junto a su familia, ofreciendo una visión divertida y caótica de la adolescencia.

Ambas películas, tanto la animada ‘Leo’ como la comedia juvenil ‘No fuiste invitada a mi bat mitzvá’, están disponibles para disfrutarlas en la gran N roja.