Jackie Chan en Estados Unidos: su cine occidental

Jackie Chan en la nueva versión de Karate Kid

Jackie Chan, el renombrado actor, director y especialista en artes marciales nacido el 7 de abril de 1954 en Hong Kong, es una figura emblemática en el cine de acción asiático. Su camino hacia la fama comenzó en los años 70 con papeles secundarios en películas de Bruce Lee, pero fue con sus propias películas de kung fu que se consolidó como una estrella. A medida que su popularidad crecía en Asia, Jackie Chan se propuso conquistar Hollywood en la década de 1990, marcando una nueva etapa en su carrera.

Su incursión en el cine estadounidense tuvo lugar con La gran pelea (The Big Brawl, 1980), dirigida por Robert Clouse. Aunque esta comedia de artes marciales no fue un gran éxito, sirvió como la primera toma de contacto de Chan con la audiencia occidental. Sin embargo, no fue hasta los años 90 que Chan logró el reconocimiento masivo en Hollywood con Masacre en Nueva York (Rumble in the Bronx, 1995), dirigida por Stanley Tong. En esta película, Chan interpreta a un hombre que se ve envuelto en una trama de crimen organizado en Nueva York. La mezcla de acción intensa y comedia física le otorgó un lugar destacado en el mercado estadounidense.

El éxito de Masacre en Nueva York, había comenzado con Police Story 3: Super Cop (1992) protagonizada por Jackie Chan y Michelle Yeoh. Aquí Jackie retoma al mismo personaje que interpretó en las películas Police Story y Police Story 2. Es la primera película en esta serie cinematográfica que no es dirigida por el propio Jackie, sino por Stanley Tong. La película, conocida por sus elaboradas escenas de acción, sigue a Chan como un agente de policía encubierto que se infiltra en una organización criminal. Este filme consolidó aún más la reputación de Chan como un maestro de las acrobacias y la comedia de acción.

Chris Tucker y Jackie chan

Una pareja explosiva (Rush Hour, 1998), dirigida por Brett Ratner, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Jackie Chan en Estados Unidos. La película de acción y comedia lo emparejó con el actor Chris Tucker, creando una exitosa fórmula de buddy cop (dos personajes muy diferentes que deben unir fuerzas a pesar de sus diferencias). La química entre Chan y Tucker, junto con las escenas de acción coreografiadas magistralmente, contribuyeron al éxito de la película y sus secuelas.

Otra colaboración destacada fue con Owen Wilson en Shanghai Kid (Shanghai Noon, 2000), dirigida por Tom Dey. Esta comedia de acción del Lejano Oeste llevó a Chan a un nuevo territorio, fusionando su estilo de artes marciales con el género occidental. La película recibió elogios por su originalidad y el carisma de la pareja protagonista.

Sin embargo, no todas las incursiones de Chan en Hollywood fueron igualmente exitosas. El Smoking (The Tuxedo, 2002) y El Medallón (The Medallion, 2003) fueron recibidas con críticas mixtas, demostrando que adaptar el estilo de Chan a las producciones occidentales no siempre garantizaba el mismo nivel de éxito. Sin embargo sus incursiones en personajes queribles, como la voz de Monkey en Kung Fu Panda (2000), lo coloca en un lugar de relevancia para el público.