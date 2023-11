Elle Fanning reflexiona sobre la cancelación de la serie ‘The Great’

Elle Fanning en the Great

La serie de comedia dramática, ocasionalmente sombría, fue cancelada por Hulu después de tres temporadas, justo en medio de la huelga de SAG-AFTRA (sindicato de actores) en agosto. Las estrellas del programa se vieron impedidas de comentar sobre la noticia, ya que la cancelación se produjo en un momento delicado.

Después de la conclusión de la huelga en Hollywood, la actriz Elle Fanning, finalmente, pudo expresarse oficialmente sobre la cancelación de la serie The Great, que contaba la historia de Catalina la Grande.

A través de una publicación en sus redes sociales, Fanning compartió sus sentimientos: “No he tenido la oportunidad de compartir mis sentimientos tras la noticia de la cancelación de The Great. Esta serie significó mucho para mí, al igual que las experiencias que compartí. Los recuerdos nunca serán olvidados. Tony McNamara [Creador de la serie] es un genio”.

Además, reveló cómo la serie contribuyó a su crecimiento personal: “Las últimas tres temporadas de The Great me han ayudado a formarme como persona. Mientras interpretaba a Catherine, descubrí nuevas partes de mí que no conocía”.

En el comunicado, Fanning expresó su profundo amor por el equipo y el elenco: “Amo profundamente a cada miembro del equipo de la serie. Siempre estaré agradecida por lo que logramos juntos. En mi opinión, Catherine finalmente tomó la iniciativa y se convirtió en la gran líder que sabíamos que se convertiría”.

La comedia de época, que se basó libremente en el ascenso al poder de la emperatriz Catalina la Grande en Rusia mientras maniobraba a través de una corte llena de personas oscuras, contó con un elenco que incluye a Nicholas Hoult (Mad Max: Furia en el camino) y Phoebe Fox (Black Mirror).