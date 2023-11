Halloween: Jamie Lee Curtis producirá un documental sobre Debra Hill, productora del clásico de horror

Jamie Lee Curtis en "Halloween" de John Carpenter

Jamie Lee Curtis, una de las reinas del grito más representativas del cine de terror, llevará a la pantalla la historia de Debra Hill. Reconocida escritora, productora y compañera de John Carpenter, el aporte de Hill fue clave para películas del género como Halloween (1978), La niebla (The Fog, 1980) y La zona muerta (The Dead Zone, 1983).

Curtis, que saltó a la fama a partir de su papel como Laurie Strode en el slasher de finales de los setenta, se encargará de producir un documental que pretende arrojar luz sobre la prolífica cineasta, a menudo apodada “la madrina del cine independiente”.

El audiovisual contará con entrevistas al propio John Carpenter, al director del reboot de Halloween, David Gordon Green y a Jamie Lee Curtis, la actriz ganadora del Oscar por Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once, 2022), entre otras figuras de la industria. El equipo también ha contado con la colaboración del hermano de Debra, Bob Hill.

Jamie Lee Curtis como Laurie Strode en la película "Halloween". Créditos: Compass International Pictures, vía Alamy

“La historia de Debra Hill tiene muchas facetas. Fue, y sigue siendo, una inspiración para cineastas de todo el mundo, y su legado como formidable productora creativa, mentora, pionera y precursora del cine es una historia eternamente relevante”, declaró el director encargado del proyecto, Jim McMorrow.

Recientemente, el Gremio de Productores de América honró a la productora detrás de Halloween con la entrega del Premio Debra Hill Fellowship 2023. Este galardón se creó en 2005, tras su fallecimiento para honrar su legado y desde entonces se concede una beca anual a un productor en ascenso.