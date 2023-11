Terminator, el anime: Netflix confirma que la nueva producción de la franquicia llegará en 2024

Netflix anuncia Terminator, el anime

A partir de seis películas estrenadas en cine, series de televisión, libros, cómics y videojuegos, Terminator, la franquicia creada por James Cameron, se ha convertido en una de las más populares y lucrativas de los últimos tiempos. Con una guerra entre la inteligencia artificial y la humanidad en el centro de la escena, este universo todavía tiene mucho potencial para ser explorado y ahora tenemos una ventana de estreno para su próxima producción.

Tras compartir un breve teaser, Netflix reveló que Terminator, el anime aterrizará en la plataforma el año próximo. Si bien el clip confirma avances en el proyecto anunciado por primera vez en 2021, todavía no hay un vistazo al estilo artístico o los personajes. ¿La buena noticia? Detrás del proyecto se encuentra el estudio Production I.G., conocido por su impresionante cartera de animes que incluyen títulos como Ghost in the Shell y la futurista Psycho-Pass.

“Atrapado entre el futuro y este pasado se encuentra un soldado enviado atrás en el tiempo para cambiar el destino de la humanidad. Llega a 1997 para proteger a un científico llamado Malcolm Lee que trabaja para lanzar un nuevo sistema de IA diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet contra la humanidad. Mientras Malcolm navega por las complejidades morales de su creación, es perseguido por un implacable asesino del futuro que altera para siempre el destino de sus tres hijos”, reza la sinopsis oficial.

En lo que respecta al libreto, el anime de Terminator también cuenta con Mattson Tomlin, coguionista de The Batman (2022) como showrunner. Según Tomlin, la serie se inspirará en obras anteriores de la saga, pero se desviará de la narrativa convencional con “agallas de verdad”.

Terminator, el anime contará con 8 episodios y tendrá su estreno por la pantalla de Netflix en 2024.