One Punch Man vuelve al mundo de los videojuegos con One Punch Man: World

One Punch Man: World, el nuevo juego del estudio Perfect World.

Luego del desastre que fue One Punch Man: A Hero Nobody Knows muchos se preguntaban si la popular franquicia de anime encontraría la redención en el mundo de los videojuegos. Por suerte, una segunda oportunidad se acaba de presentar con el anuncio de One Punch Man: World, un nuevo juego desarrollado por el estudio Perfect World, desarrolladores de Tower of Fantasy.

One Punch Man: World será un título multijugador online que recreará algunas de las peleas más icónicas de la primera temporada del anime. El juego nos permitirá desbloquear varios personajes de la serie, aunque todavía no queda en claro si esto será de forma gratuita o si habrá que pagar para conseguirlos. El estudio describe la jugabilidad como un título de acción, en el que podremos adentrarnos en raids, misiones en las que tendremos que cooperar con varios jugadores para derribar a un enemigo poderoso.

One Punch Man: World será un juego gratuito online.

Si bien el juego aún no tiene fecha de salida, ya está abierta la preinscripción en el sitio oficial del juego. One Punch Man: World será un juego gratuito distribuido por Crunchyroll que estará disponible para PC y plataformas móviles.

Seguir leyendo