Ella es Charlotte Schneider, mujer trans y activista de la comunidad LGBTI que se convierte en la nueva directora regional de Bogotá del DPS

A través de las redes sociales del Departamento para la Prosperidad Social, se informó de la llegada de Charlotte Schneider Callejas como la nueva directora regional para Bogotá de esa entidad. Su nombramiento ha sido destacado ampliamente por la comunidad diversa, pues Charlotte, además de ser una mujer trans, es activista por los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+ y diferentes grupos étnicos. ¿Quién es y qué labores cumplirá?

Charlotte Schneider Callejas es especialista en estudios Feministas y de Género de la Universidad Nacional de Colombia. En su hoja de vida resaltan más de 30 años de experiencia profesional entre Cuba y Colombia. Es bioquímica egresada de la Facultad de Biología de la universidad de la Habana. Nació en Cuba, sin embargo, es nacionalizada colombiana. Fue secretaria trans para América Latina Asociación Internacional de LGBTI, de la que fue secretaria trans para América Latina.

“Bienvenida Charlotte Schneider Callejas como directora regional Bogotá. Activista por los derechos de las mujeres, sectores LGBTI y grupos étnicos”, esribió en Twitter la vocería del Departamento para la Prosperidad Social acerca de la nueva directora. “Profundas felicitaciones a nuestra querida compañera lidereza Trans Charlotte Callejas, quien representa luchas de muchos sectores excluidos, que mejor que ella para liderar en Bogotá la inclusión social desde el gobierno del cambio”, añadieron desde la Unión Patriótica.

Según resalta el portal de Mujeres en Movimiento, Charlotte cuenta con experiencia en “Movilidad activa (ciclismo urbano, caminata, etc), Género, Seguridad vial, Seguridad personal, Participación ciudadana, Comunicación, Accesibilidad universal, Participación laboral”. Así mismo, se resalta que ha trabajado en los sectores público, privado, academia y sociedad civil.

Llegó a Colombia, dice una nota publicada en El Espectador, luego de salir de Cuba en el año 2000. Según relata el texto, a causa de la violencia que se ejercía en su isla natal sobre la población diversa, decidió refugiarse en Colombia.

El nombre de Charlotte Schneider Callejas se convirtió en noticia cuando, en el año 2017, le ganó una tutela al Distrito y logró que la Corte Constitucional le reconociera que durante nueve años estuvo en la Secretaría de Salud por prestación de servicios, aún y cuando su labor requería ser contratada bajo un contrato de planta.

“En una reunión, mi jefe me informó que no continuaba. Me asombré. Llevaba tantos años y mis contratos siempre fueron terminados a satisfacción. ¿Por qué?, le pregunté. Respondió que mi salida obedecía a una decisión política y a que tenía otro contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Integración Social”, comentó en testimonios recopilados por Cocecha Roja.

“Esta decisión les puede cambiar la vida a funcionarios públicos que están bajo prestación de servicios sin reunir los requisitos. Sistemáticamente han vulnerado los derechos de los contratistas. Muchas personas, entre ellas mis compañeras, me han dicho que van a aprovechar este fallo para abordar los suyos. Algunas llevan 12 años trabajando así”, añadió.

Así recibió el país el presidente Gustavo Petro en materia de cumplimiento de derechos LGBTIQ+

Uno de los principales temas de la agenda del presidente, Gustavo Petro, tal y como lo prometió, tiene que ver con la construcción de paz y defensa de derechos humanos no solo de líderes y lideresas sociales, sino también de comunidades vulnerables, incluyendo a la LGBTIQ+. De hecho, esa es una de las seis banderas de su plan de gobierno llamado ‘Colombia, potencia mundial de la vida’: reducir los casos de violencia contra las mujeres y reunir esfuerzos para eliminar las brechas de género y agresiones contra gais, lesbianas, personas trans, no binarias y queer.

Tanto el mandatario como la vicepresidenta Francia Márquez plantearon, desde la campaña, reforzar las políticas públicas de género para reducir los casos de violencia contra la comunidad. Si bien ya existe la Ley 1448 de 2011 (de Víctimas y Restitución de Tierras), la cual cuenta con un enfoque de género, argumentaron que no era suficiente; por ello, el gobierno manifestó iniciar con el despliegue “de un plan de choque para el desarrollo y la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres”.