“Es posible una subrogación ética”: la comunidad LGBT+ tiene más opciones para ser padres de familia

subrogación ética

Una vez que el amor crece en cualquiera pareja llegan decisiones que se deben tomar con mucho cuidado, entre ella el incrementar el núcleo familiar. Una familia podrá componerse de hijos y así se expande el árbol genealógico, pero ¿qué pasa cuando la familia pertenece a la comunidad LGBT+ o los padres no pueden tener hijos?

Ante esta decisión existe Seremos Padres, una organización no gubernamental que apoyan a las personas a tener un hijo, sin importar la orientación sexual, ni la raza o religión y esto gracias a la gestación subrogada.

Así es, en México ya es una realidad la gestación subrogada esto gracias a la inquietud que tuvo Ana Bueno, directora de la organización, “que era necesario para la organización LGBT+, el que adoptar no es la única opción para que nuestra familia crezca”.

En una entrevista que realizó Infobae LGBT+ señaló: “incluso, la adopción no es la opción más viable. La mayoría de los procesos que inician con nosotros es porque en la adopción ya les cerraron las puertas o tienen 10 años intentando hacer este proceso y definitivamente no pudieron”.

Esta acción que hace Ana es gracias a la empatía que tiene a la población LGBT+ y el ejemplo que tuvo de su padre quien también se involucró en una organización durante muchos años.

“Evidentemente esto deja completamente fuera a la población LGBT+ a pesar de que hay posibilidades físicas para poder embarazarse”, dijo Ana Bueno.

Seremos Padres abrió sus puertas en Sinaloa ya que es legal la gestación subrogación para parejas “heterosexuales, mexicanas, casadas con la imposibilidad para embarazarse ya sea que la mujer no tenga útero o su vida tenga riesgo de embarazarse”.

“Evidentemente esto deja completamente fuera a la población LGBT+ a pesar de que hay posibilidades físicas para poder embarazarse”, dijo Ana Bueno.

Este trabajo se empezó a reforzar ya que anteriormente ni siquiera había una legalización del matrimonio en el estado, el cual cuenta Ana que ella también se manifestó por los derechos de la comunidad en Sinaloa.

Aunque esto la llevó a Puerto Vallarta, donde abrió su primera sede y de ahí le siguió CDMX, Sinaloa y Monterrey. Sin embargo, la homofobia que existe en México empezó a ser un gran problema.

“El momento más bonito de una familia no debe de verse eclipsada por ese momento de odio, de ahí buscar un espacio seguro, incluso para el bebito que viene, el que esté en un ambiente seguro y en un ambiente de amor”.

“Hay lugares donde no se practica de una manera consciente, ética y yo sé que estas prácticas pueden ser muy marginadas o señaladas, pero estos procesos pueden llevarse de una manera ética”, explicó.

Años después los estados empezaron a aceptar el matrimonio con personas de la comunidad, dando esta apertura a poder realizar el proceso de la gestación subrogada, además de que “la parte de la legalidad sea más abierta, pero aún así en Sinaloa se tiene que llevar con amparo”.

“La ley es muy clara y si no cumples con eso no te vas por esa vía o no es legal, a pesar de que menciona que son ´personas´ (no dice mujer u hombre) no es posible si no es a través de un amparo ”, explicó Ana Bueno.

La apertura a la gestación subrogada se puede realizar en Jalisco, Sinaloa, Tabasco e incluso la suprema corte se pronunció a favor y se ha buscado que tenga más oportunidades para que cualquier persona que quiera realizar esta práctica quiera hacerlo busque soluciones.

“Es importante que se encuentre una forma de legalizarlo como tal. Más que legalizarlo, encontrar la forma de poder generar una manera de que se pueda regularlo”, así también verlo en un futuro como una planificación familiar.

“Hay lugares donde no se practica de una manera consciente, ética y yo sé que estas prácticas pueden ser muy marginadas o señaladas, pero estos procesos pueden llevarse de una manera ética”, explicó.

La televisión a distorsionado los procesos de este tipo de gestación e incluso ha creado los mitos que hoy en día existen. Sin embargo, la cuestión de que la gestante decida quedarse con el menor no es algo que ocurra.

“ Es posible hacer una subrogación ética , no es una renta de vientres, porque cuando rentas algo te apropias y esto no es alquilar absolutamente nada. Si buscas en nuestras publicaciones jamás vas a encontrar esa palabra porque no lo es. Aquí es una mujer que puede aportar su capacidad para gestar y está poniendo disposición de una familia, su capacidad para gestar. No está permitiendo que alguien se apropie de su cuerpo, ella toma sus decisiones, ella elige a qué familia quiere ayudar, ella elige el tipo de proceso que quiere llevar. Toma todas las decisiones del proceso”.

Lo más importante del proceso es ella. No es el bebé, no son los papás, es ella. Si hay que decidir entre la vida de un bebito y la gestante, es la vida de la gestante. Es importante que en muchos lugares se aceptan. Sus procesos se pueden llevar de esta forma y que no es todo lo que se escucha afuera o que se dice ”, explicó la directora de Seremos Padres.

El proceso de la subrogación no impide que personas vengan de otras partes del mundo, hasta padres o madres solteras pueden realizar su proceso y cumplir su sueño. Al momento de tomar esta importante decisión pasan por un proceso de selección.

“No cualquiera que tenga el recurso lo puede hacer, todos pasan por un proceso de selección psicológico, médico, entrevistas para saber si es posible que pueden llevar un proceso de esa magnitud ”.

En cuanto a la legalización de la subrogación, a Seremos Padres les gustaría que “puedan regular las garantías y derechos de la gestante y que no dejen afuera a nadie. El sueño es para todos ´todos los derechos, todas las familias´. El deseo de ser padres no se mide por su orientación sexual y lo más importante es cuidar la gestante”.

Proceso para la subrogación

En estos procesos Seremos padres también hace estudios a ellas y ver que estén bien tanto de salud, además de realizar este proceso para trascender en la vida de otros, por amor, no por una cuestión económica.

Una vez que Seremos padres tenga resultados tanto médicos (de laboratorio o enfermedades), psiquiátricos y legales se ve la cuestión de contratos. Lo que hace la agencia es que coordina el proceso.

Hay un compromiso de los interesados de la parte legal, clínica y con la agencia quien es que va a llevar a coordinar el proceso y la gestante.

Todos juegan un papel importante en el proceso que llega a ser tan complejo que muchos padres se aventuran a irse solos y la verdad es un proceso muy bonito, pero muy complejo. Mientras se hace el proceso vas realizando pagos a quienes debes de darlo, como el proceso médico, legal y a cada uno de los implicados, dando los honorarios”.

En este año Seremos padres está coordinando alrededor de 60 personas. En el 2021 realizaron 100 coordinaciones y esto lo están haciendo más mexicanos, porque muchos desconocen que se pueda hacer. Es más, creen que es imposible la gestación subrogada.

“Poco a poco en México se está dando a conocer, hay mucha gente que aún no sabe que pueden hacer el proceso acá”. Es más, hay personas que solo porque conocieron el tema hacen el trabajo solos y en Seremos pares son veinte personas que van de la mano con las personas, dedicadas en tiempo completo a coordinar dichos procesos.

Mitos de la gestación

La apertura a la gestación subrogada se puede realizar en Jalisco, Sinaloa, Tabasco e incluso la suprema corte se pronunció a favor y se ha buscado que tenga más oportunidades para que cualquier persona que quiera realizar esta práctica quiera hacerlo busque soluciones.

La televisión a distorsionado los procesos de este tipo de gestación e incluso ha creado los mitos que hoy en día existen. Sin embargo, la cuestión de que la gestante decida quedarse con el menor no es algo que ocurra.

En estos procesos Seremos padres también hace estudios a ellas y ver que estén bien tanto de salud, además de realizar este proceso para trascender en la vida de otros, por amor, no por una cuestión económica.

“Hay gestantes que son doctoras, enfermeras, maestras, empresarias, contadoras, no porque una chica en estado vulnerable no pueda ayudar, pero si en una condición vulnerable la va a orillar en un proceso de este tipo por necesidad y hacerlo así sería cosificar ese acto y es algo que por nuestro código de ética no haríamos”, comentó Ana.

“Nuestro código de ética está basado en la bioética que es la autonomía, Beneficencia, no maleficencia y justicia . Es nuestra biblia y cada una de las acciones que emprendemos están impregnadas de estos principios”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: