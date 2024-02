Elon Musk recomienda: los 9 libros que deberías leer, según la mente detrás de Tesla y Space X

Elon Musk es una de las máximas figuras del mundo empresario a nivel global. También, un lector que deposita sus preocupaciones y sus intereses en los libros. (REUTERS)

“Leo libros”, contestó Elon Musk, la mente futurista detrás de Tesla, SpaceX y también de X, que alguna vez fue Twitter, cuando le preguntaron cómo había aprendido sobre la construcción de cohetes espaciales. El multimillonario, tal como lo hacen otros grandes jugadores de la innovación tecnológica como Bill Gates, ha hecho gala de su carácter de lector en más de una oportunidad.

No es extraño, entonces, que por ser lector se convierta también en un recomendador de lecturas. Detrás de lo que propone a quienes quieran prestar atención a sus recomendaciones asoman sus intereses y sus proecupaciones, así como sus conocimiento.

Desde clásicos de la economía global a reflexiones sobre las últimas novedades en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la lectura atrapa a Musk, que se ha referido a decenas de libros a lo largo de los últimos años para darlos a conocer y que así lleguen a más lectores.

Aquí, una selección de nueve títulos de los recomendados por una de las personas con mayor fortuna del mundo, todos de no ficción.

1. “Human Compatible”, de Stuart Russell

En Human Compatible (Compatible con humanos) se aborda la potencial amenaza que podría representar el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) para la humanidad, un tema que ha desencadenado intensas declaraciones por parte del empresario Elon Musk. Este libro advierte sobre los riesgos que la sociedad podría enfrentar en caso de una evolución acelerada de la IA y propone un conjunto de medidas necesarias para que esas consecuencias no se produzcan. La obra invita a una reflexión crítica sobre el camino que la humanidad está tomando en el ámbito tecnológico y la importancia de dirigir estos avances de manera responsable y segura.

2. “Zero to One”, de Peter Thiel y Blake Masters

“Peter Thiel ha construido múltiples empresas innovadoras, y (este libro) muestra cómo”, tuiteó Elon Musk para expresar su admiración por el autor principal de Zero to One (De cero a uno). En su libro, Thiel ofrece una perspectiva sobre cómo las nuevas empresas pueden anticiparse al futuro y adoptar estrategias para asegurar su éxito en el mercado. A lo largo de la obra, el autor enriquece la exposición de sus ideas principales con anécdotas y lecciones aprendidas de su propia trayectoria como emprendedor, brindando así una guía valiosa para aquellos que buscan dejar una marca en el mundo de los negocios.

3. “Merchants of Doubt”, de Naomi Oreskes y Erik M. Conway

El libro, que traducido se llama Mercaderes de la Duda, examina algunos de los debates científicos más críticos de la actualidad, enfocándose en temas vitales como el medio ambiente, el consumo de tabaco y la proliferación de armas nucleares. En sus páginas, detalla cómo un grupo reducido pero influyente de científicos ha contribuido a distorsionar la comprensión pública de estos asuntos mediante una representación sesgada en los principales medios de comunicación, a menudo alineándose con intereses empresariales de cada una de esas industrias.

4. “Life 3.0″, de Max Tegmark

Cualquiera que preste atención a las obras recomendadas por Elon Musk podrá advertir su enorme interés marcado por el futuro de la inteligencia artificial. Esa es la temática central de Life 3.0 (Vida 3.0), del profesor del MIT Max Tegmark. Este texto profundiza en la crucial misión de desarrollar una inteligencia artificial que resulte beneficiosa para la sociedad, enfocándose en asegurar que el avance tecnológico se mantenga en consonancia con los objetivos humanos a largo plazo. La obra se distingue por ser una de las pocas recomendaciones de Musk que contempla el potencial positivo de la IA.

5. “The Big Picture”, de Sean M. Carroll

Elon Musk, conocido por su mirada hacia el futuro y su interés en la expansión multiplanetaria de la humanidad, recomienda The Big Picture (El panorama general). Se trata de una obra repleta de curiosidad por los orígenes y el destino del ser humano, así como es también una exploración ambiciosa de nuestra realidad actual y pasada, promoviendo el uso del pensamiento científico como herramienta. Profundizando en temas como el origen de la vida, la conciencia y el universo, la publicación invita a los lectores a adoptar un enfoque deductivo para abordar algunas de las preguntas más complejas planteadas por la filosofía, la física y la biología.

6. “Lying”, de Sam Harris

“Mentir”, la obra de Harris que destacó Musk, tiene en el centro de su análisis el fenómeno de la mentira, destacando los riesgos inherentes a este acto, independientemente de su magnitud. Desde las “mentiritas” cotidianas hasta las distorsiones de gran envergadura que resuenan y desencadenan efectos a nivel global, el libro argumenta con vehemencia a favor de la honestidad. La tesis central sostiene que, en última instancia, la verdad prevalece como la opción más recomendable.

7. “Superintelligence”, de Nick Bostrom

Era 2014 y Elon Musk ya dejaba ver su preocupación por el desarrollo de la Inteligencia Artificial. “Tenemos que ser súper cuidadosos con la IA”, publicó en Twitter en ese momento, cuando la red social aún no le pertenecía. Una vez más, una de sus lecturas recomendadas, en este caso, el libro de Bostrom, se refiere a esa temática.

La hipótesis central de Súperinteligencia tiene que ver con una pregunta: ¿qué pasaría si la IA superara a la inteligencia humana? Esta recomendación tiene que ver con una de las inquietudes que Musk ha manifestado: el desarrollo no regulado de esta tecnología y su potencial para reconfigurar nuestra existencia de manera no deseada.

8. “The Wealth of Nations”, de Adam Smith

La riqueza de las naciones, el tratado con el que Adam Smith revolucionó la historia de la economía, continúa ejerciendo una profunda influencia en el estudio de esa disciplina desde su publicación. Este texto pionero analiza las dinámicas mediante las cuales las naciones alcanzan la prosperidad económica.

Smith, cuyas ideas han encontrado admiración en figuras contemporáneas como Elon Musk —quien expresó su admiración con un tuit que rezaba “Adam Smith FTW (For The Win / por la victoria)”—, argumenta que la prosperidad de una nación se maximiza cuando se permite a los individuos seguir sus propios intereses dentro de un marco de mercado libre y sin intervención gubernamental.

9. “Radical Candor”, de Kim Scott

Elon Musk, reconocido por su liderazgo innovador al frente de empresas como Tesla y SpaceX, atribuye gran parte de su éxito a su valoración de la retroalimentación constructiva. En una entrevista, Musk subrayó la importancia de mantener un bucle de retroalimentación activo, afirmando que reflexionar constantemente sobre las acciones pasadas y cómo mejorarlas es crucial para el avance.

Inspirado en esta filosofía, el libro Radical Candor (Candor radical), de Kim Scott, es destacado entre las lecturas recomendadas por Musk como una guía esencial para líderes que aspiran a establecer relaciones de confianza y respeto con sus equipos. Scott propone un modelo de gestión que promueve la sinceridad y la apertura, argumentando que este enfoque fomenta un ambiente laboral donde las ideas innovadoras prosperan y los individuos alcanzan su máximo potencial.