Estos son los libros que más nos gustaron en 2023

Trabajamos de leer, de escribir sobre libros, de compararlos, de recordar otros, de descubrir autores, de sorprendernos. Leemos ficción, no ficción, poesía, ensayo. Estamos atentos a los premios, tenemos nuestros candidatos, aprendemos muchas veces a las corridas quiénes son los ganadores de distinciones globales o lejanas. Vivimos alrededor de los libros. Y cada año tenemos nuestros preferidos, claro.

Entonces, los periodistas que todo el año entrevistamos, reseñamos, relacionamos, esta vez vamos a elegir nuestros libros del año. Uno cada uno. Participan aquí periodistas culturales de Argentina, Colombia, Perú y España.

Nuestros elegidos

Fortuna, de Hernán Díaz: El aplauso de la crítica y de los lectores

Por Hinde Pomeraniec

Todo el mundo -y es literal- estaba hablando de Fortuna cuando en mayo de este año el Premio Pulitzer aterrizó en manos de Hernán Díaz (Buenos Aires, 1973), su autor. Ya en 2018 Díaz había sido finalista del mismo premio con su primera novela, A lo lejos, un apasionante viaje al centro de la soledad y la aventura en los Estados Unidos del siglo XIX, donde se adivinaba una fuerte impronta de cierta tradición literaria argentina.

Según contó en una entrevista el escritor -quien creció en Suecia y vive ya hace muchos años en Brooklyn- cuando comenzó a pensar en Fortuna (Trust, en el original en inglés) su idea era escribir sobre el dinero y, fundamentalmente, sobre lo que entraña la posesión de muchísimo dinero, una suma capaz de modificar no solo la vida de su dueño sino, también, de distorsionar los mercados y la realidad misma del sistema capitalista.

La novela de Díaz no solo retrata en detalle los entresijos del juego del dinero sino que es en sí misma un juego literario, que permite leer y reflexionar sobre el mundo de las finanzas y la voracidad del capitalismo al tiempo que pone en escena, a través de la ficción, todo lo que la plata es capaz de hacer con las personas y los vínculos y lo que la literatura es capaz de hacer con los lectores.

La novela narra la historia de un multimillonario persuadido de que sus intereses personales van de la mano del bienestar de la Nación

Díaz asume el riesgo de una estructura singular. Se trata de un libro compuesto por cuatro relatos, con diferentes géneros: novela decimonónica al estilo Henry James o Edith Wharton, biografía inconclusa, mémoire y diario íntimo. Podría decirse que la literatura del final del siglo XIX y de gran parte del siglo XX sobrevuela el abanico estilístico de Fortuna y es en ese virtuosismo narrativo que radica uno de sus mayores atractivos.

Ya desde el índice el lector sabe que lo que viene está compuesto por cuatro textos que llevan diferentes firmas. Luego sabrá que se trata de versiones de una misma historia o, más bien, de piezas que completan una historia. El primer capítulo o libro reproduce una exitosa novela que es el disparador de todo el resto, una novela que, sabremos luego, indigna al magnate “real” y es lo que abre la puerta al resto de los documentos que, a su modo, constituyen una narrativa coral desplegada a lo largo del tiempo.

No es fácil contar la trama aunque, para simplificar, podría decirse que la novela narra la historia del magnate Andrew Bevel, un multimillonario persuadido de que sus intereses personales van de la mano del bienestar de la Nación, y de su esposa Mildred, cuya figura va adquiriendo nuevos sentidos con el correr de las páginasa. Ellos son, a su vez, los personajes “reales” sobre los que se basan Benjamin Rask y su esposa Helen, los protagonistas de “Obligaciones”, el primero de los libros de la novela.

El escritor Hernán Díaz.

Hay una minuciosa construcción de la figura del magnate y un trabajo de ficción con trasfondo de hechos reales como el crack del 29, además de una mirada política sobre el capitalismo -la parte de la historia vinculada al anarquismo en los Estados Unidos y la represión a las luchas obreras es deslumbrante- y también sobre el lugar de la mujer en la sociedad y la cultura de la época. Todo esto revela que, además de una desbordante imaginación, detrás de Fortuna hay un exhaustivo trabajo de investigación.

Nunca es sencillo definir por qué una novela es exitosa; en realidad, no resulta sencillo definir a qué llamamos éxito, aunque en el caso de la novela de Hernán Díaz podríamos arriesgar que se trata de un artefacto literario pensado hasta en su más mínimo detalle que consiguió aquello con lo que sueña todo escritor: la feliz coincidencia de opinión entre el aplauso de la crítica y la celebración de los lectores.

Ficha

Título: Fortuna

Autor: Hernán Díaz

Editorial: Anagrama

Precio (en Argentina): En papel: $13800 Digital: $2606,36

Porque demasiado no es suficiente, de Mariana Enriquez: El libro que detuvo el vértigo

Por Julieta Roffo

No sé casi nada sobre Suede, la banda británica de rock alternativo que le sirve de hilo conductor al último libro de Mariana Enriquez. No sé casi nada sobre Suede pero no importa: Porque demasiado no es suficiente. Mi historia de amor con Suede es, de los publicados en 2023, el libro que mejor me hizo.

El truco que el libro me propuso -¿vieron que cada libro le hace una cosa distinta a cada lector?- fue ir mucho más allá de la promesa de la tapa: no es nada más que sobre Suede y no es nada más que el romance fanático de la autora con la banda. Es también una historia de los fanatismos, desde las ménades griegas hasta las swifties pasando por la Beatlemanía. Una historia de los gritos que hacen que el reflector siga apuntando a la estrella que apunta o cambie su constelación, es decir, una narración sobre anónimos que vienen haciendo girar la rueda de la cultura popular desde antes de Cristo. Potente, ¿no? Poco hablado hasta ahora, ¿no?

Y sin embargo, lo que mejor me hizo del libro fue su capacidad para detener el vértigo a su alrededor. O para ponerlo en pausa, al menos. Porque demasiado no es suficiente está hecho de unos cincuenta capítulos breves que van abriendo pestañas en esa historia cultural y que se entremezclan con la historia personal de Enriquez con Suede. Los capítulos son lo suficientemente cortos pero sobre todo lo suficientemente fuertes como para no irse a ningún otro lado mientras dure la lectura. Y cuando parece que el tema puede extinguirse hay una nueva historia sobre un fanatismo en algún rincón del mundo que vale la pena escuchar por cómo está contada, por la capacidad del texto para hacer que esa historia sea uno de los rayos de la rueda que gira.

Mariana Enriquez en su show en el Teatro Coliseo. (Foto Valeria Niccolini)

Mi cosa favorita de este libro fue que en los ratos en que lo leía para preparar la entrevista a su autora que se publicó en Infobae Leamos no miré WhatsApp, no miré Instagram, no miré ningún canal de noticias, no me puse a hacer ninguna de las otras tareas que tenía que hacer para completar la jornada laboral, no miré la cotización del dólar, no hice click en las notas que hablan sobre cuánto fue el aumento interanual de los alquileres, no pensé que ninguno de los integrantes de mi familia se estaba muriendo repentinamente. Este libro es mi elegido de 2023 porque mientras lo leía viví mejor.

Ficha

Título: Porque demasiado no es suficiente

Autor: Mariana Enriquez

Editorial: Montacerdos

Precio (en Argentina): En papel: $9999

Cien cuyes, de Gustavo Rodríguez: Mirar la vejez a la cara

Por Marilyn Corrales

Los balances anuales sobre lo mejor del año suelen estar marcados por subjetividades. Sin embargo, existe una novela que podría convertirse en la mejor del año en Perú. Esta creación literaria no solo cuenta con el respaldo de miles de lectores, sino también del Premio Alfaguara de Novela 2023. Habiendo comentado ello, es preciso mencionar que la obra literaria Cien cuyes de Gustavo Rodríguez se defiende a sí misma como lo que es.

Cien cuyes aborda un tema neurálgico en la literatura: la muerte, tópico que ha sido utilizado desde el Clasicismo, primer movimiento literario. Con el transcurrir del tiempo, los escritores han creado historias con estos temas; sin embargo, pocos combinaron la tragedia de la muerte con el humor de los ancianos. A grandes rasgos, la novela se divide en tres historias, en las cuales Eufrasia conversa y cuida a doña Carmen, al médico jubilado Jack Harrison y un grupo de ancianos que viven en una casa de retiro.

Gustavo Rodríguez, autor de "Cien cuyes.

Esta novela es la mejor del año, ya que nos invita a reflexionar sobre la vejez, un periodo crítico de la etapa de la vida en el que la soledad se apodera de las personas. En el libro también se plantea una pregunta implícita: ¿cómo viven los ancianos pobres en el Perú? Otro aspecto que se puede destacar de la creación literaria de Rodríguez, es la descripción de los ambientes de Lima y el humor, este último contrasta con las penas y dolores de los adultos mayores. Finalmente, el literato ha sabido capitalizar la presencia de los peruanos de la tercera edad, quienes, naturalmente, tienen historias interesantes por contar.

Ficha

Título: Cien cuyes

Autor: Gustavo Rodríguez

Editorial: Alfaguara

Precio (en Argentina): En papel: $11.999. Digital: 4016,99

Aranjuez, de Gilmer Mesa

Aranjuez, de Gilmer Mesa: Superando la violencia en Medellín

Por Sergio Ramírez

Todos aquellos que vivimos en Medellín, Colombia, en la década de los 80, vimos, escuchamos, sufrimos o contamos lo que pasó en la llamada “comuna nororiental”, que realmente eran varias comunas, decenas de barrios, señalados, afectados, estigmatizados y abandonados por las autoridades, que se convirtieron en el centro de las operaciones del narcotráfico, guerrilla, paramilitares y bandas de todo tipo.

Sobre ese barrio, que de alguna manera son todos los barrios populares de la capital del departamento de Antioquia, comenzó a escribir Gilmer Mesa en La cuadra, su ópera prima, ganadora del Premio de Novela de la Cámara de Comercio de Medellín en 2015, y publicada por Random House en 2016.

Surgida a partir del asesinato de su hermano, La cuadra se convierte en el testimonio de un grupo de adolescentes que tratan de salir adelante en medio del caos y la violencia. Violencia que Mesa decide seguir explorando en su segunda publicación, Las travesías (2021) y que retoma con gran maestría en Aranjuez (2023).

“Mi hogar, el único sitio en el mundo donde me siento en casa”, así define Gilmer Mesa ese barrio que vuelve a ser escenario y protagonista de un relato que surge, nuevamente, de otro drama, la constatación de que su padre sufre de Alzheimer y su posterior fallecimiento..

Se trata entonces de recuperarla historia, rendir homenaje a la figura paterna y darle una nueva mirada a ese barrio que se transforma y supera la violencia a la que lo quieren condenar, una ofrenda a las raíces, tanto familiares como espaciales; a los afectos y amores, los que crecen en el interior de nuestras casas y los que se forjan en la esquina de un par de calles.

Ficha

Título: Aranjuez

Autor: Gilmer Mesa

Editorial: Penguin Random House

Precio (en Argentina): Digital: 2562,99

Las niñas del naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara: Más allá de lo trans, una utopía cariñosa

Por Patricia Kolesnicov

A primera vista, Las niñas del naranjel es la historia de una niña vasca que nació a finales del siglo XIV, fue criada en un convento, fue monja pero huyó de ese lugar, de ese ser y de ese mundo: se hizo varón, se hizo alferez, se fue a América. Una historia trans, podría pensarse, que la autora de La virgen cabeza -protagonizada por una travesti- rescata en el contexto de este siglo XXI.

Y aunque Las niñas del naranjel es eso, también es otra cosa. La historia trans es apenas el inicio de una transformación que será social, económica, política, religiosa, de visión del mundo. Está instalada en una forma de ver lo trans que ni el siglo XXI ha alcanzado todavía. La historia de ese soldado que fue monja y que adopta dos niñitas guaraníes no cuenta el pasado, proyecta el futuro. Lo imagina. Lo propone.

Y lo que propone es no negar la violencia que existe, como forma de trato y como recurso para sostener las jerarquías, pero ir hacia un comportamiento cariñoso, hacia el cuidado de otro que es tan otro que hasta cuesta comunicarse. A la amalgama de fragilidades y fuerzas -nadie es completamente una cosa o la otra- para sobrellevar las asperezas de la vida.

La escritora Gabriela Cabezón Cámara. (Foto Ale López)

Nada de esto, por supuesto, está enunciado: Cabezón Cámara no levanta el dedito sino que cuenta una historia con sangre, huida, asesinatos porque sí, olores feos y, sí, alguna redención. Quien quiera entender que entienda.

El verosímil de la novela no puede estar más inventado: se sostiene en un supuesto lenguaje de época qeue es, en realidaduna artesanía donde se crea un español antiguo utilizando pronombres y reflexivos acumulados al español y, además, unas pocas palabras en guaraní. Con eso -como cuando, en teatro, se monta una escenografía con dos o tres elementos- alcanza para que funcione el “había una vez” y viajemos en el tiempo y por la selva.

Hay que leer Las niñas del naranjel, con calma, dejando entrar el dolor y la ternura por esos poros que se abren con la humedad y el calor. La escena en que la monja deja a la vez su identidad y su cautiverio es particularmente conmovedora:

“El dolor ese me tuvo quietecita hasta que tus llaves se me impusieron a los ojos y al corazón y al cuerpo entero como se le impone el suelo a lo que cae, sentí mi propia raicita rompiéndome y no dudé, no pude, no supe de bien ni de mal, no me pregunté si sería pecado, si estaría atentando contra mi Señor Dios, contra tu buen amor, contra mi alma, si ardería luego no sólo en el infierno sino en las hogueras de la Santa Inquisición. Mi cuerpo vio la puerta y salió como el tallo de la nuez por el agujerito húmedo que le hicimos”.

Hay mucho más, claro. El alférez se vuelve, en la novela, americano. Las niñas lo van introduciendo a la cultura guaraní y ese él que era ella también puede ir hacia atrás y hacerse parte de la tierra que está pisando. Una utopía cariñosa sobre una conquista que -nunca lo son- no lo fue.

Ficha

Título: Las niñas del naranjel

Autor: Gabriela Cabezón Cámara

Editorial: Penguin Random House

Precio (en Argentina): Papel: 10999 Digital: 3286

El hambre del dragón. El plan de China para comerse el mundo, de Agustín Barletti: La advertencia

Por Belén Marinone

Elegir un libro, solo uno, para definirlo como el libro del año no es tarea fácil. Creo, sin embargo, que este año busqué libros con la necesidad de comprender: el contexto social, la Historia, la política y la necesidad de buscar esa “información socialmente necesaria”, que parece ser un bien escaso. Entonces, fortuitamente, llegó a mis manos El hambre del dragón. El plan de China para comerse el mundo, del periodista y escritor Agustín Barletti y me impactó como no creía que lo haría.

El hambre del dragón es directo desde la tapa y propone ahondar en cómo es que China pretende “comerse el mundo”. El libro abruma desde las primeras páginas alertando sobre la influencia del gigante asiático en Argentina y América latina y su efecto en la soberanía en estos países. El libro es una investigación exhaustiva, con datos y documentos sorprendentes, que analiza las ambiciones de China y la intención de conquista, a través de la vigilancia tecnológica, la expansión militar y el control económico.

Pero lo fuerte aparece cuando relacionamos algunas de esas estrategias que aparecen tan lejanas y materia de cuestiones geopolíticas con nuestra vida cotidiana. Y aparecen palabras como Tik Tok, Zoom, una estación espacial en Neuquén, las Malvinas como punto estratégico, cárceles clandestinas, pesca ilegal, yuanes y deudas a pagar con soberanía nacional.

Agustín Barletti, en la Feria del Libro de Buenos Aires. (Franco Fafasuli)

El libro pone sobre el tapete otra cuestión: la constante vigilancia. El espionaje, vía las plataformas digitales que hoy consideramos “inocentes”, según Barletti, no lo son tanto. Y yo quería saber. Leí el libro en una mañana de mayo, a pocos días de haber sido publicado y traía casos concretos que pueden alarmar a cualquiera.

El hambre del dragón me dio eso que quería y más. Mientras en Argentina las siglas más escuchadas eran FMI, Barletti coló otra: China y se convirtió en un fenómeno editorial inesperado. Creo que es el libro del año no solo por la sensibilidad de la información que maneja el libro, sino porque me habla a mí, a vos y a vos, porque tiene implicancias reales en nuestra vida, estés en el país que estés.

Se dice que durante la Revolución de Mayo surgió la frase “¡El pueblo quiere saber de qué se trata!”. Creo que El hambre del dragón es el libro del año porque invita a leer sobre uno de los temas del año y que, seguramente, seguirá vigente en los que vienen.

Ficha

Título: El hambre del dragón

Autor: Agustín Barletti

Editorial: Gárgol

Precio (en Argentina): Papel: $21400 Digital: $750

Las indignas, de Agustina Bazterrica: El horror que llama a la lucha

Por Beatriz Martínez

Todas somos indignas. Por eso, si entráramos en el espacio utópico que rige la Hermana Superiora de esta novela, lo pasaríamos mal, muy mal. Agustina Bazterrica continúa en su senda a la hora de proponer distopías demoledoras después de su despiadada Cadáver exquisito a través de esta fábula en la que el fanatismo y la religión se ponen en primer término.

Si en su anterior novela los animales estaban contaminados, en esta ocasión, también lo estamos los seres humanos, ya sea a través del apocalipsis medioambiental o del pecado.

La protagonista de esta historia llegará a un espacio supuestamente protegido del mal,regido por un hombre en la sombra y… de esa Hermana Superior que es su látigo y castigo y que se encargará de regir una congregación monstruosa, repleta de mujeres que son despojadas de sus sentidos, a las que se les corta la lengua o se les cose los ojos.

Agustina Bazterrica, una escritora que va a fondo.

Las indignas no tienen ni siquiera el estatus para llegar a ese honor, y sueñan con ser ‘las elegidas’, pero nuestra protagonista registrará todas estas atrocidades a través de su pluma, que a veces tiene incluso la tinta de su sangre, en su diario apócrifo, porque piensa que lo que se escribe, alguna vez termina sabiéndose.

Agustina Bazterrica compone un relato aterrador que, desde el primer momento, atrapa con su prosa absorbente y repleta de imágenes horribles que se quedan clavadas en la mente sin remedio, pero también su historia está repleta de poesía convulsa, de canto desgarrador frente al totalitarismo. Una oda a la lucha, un canto a la diferencia y la libertad y una lectura hecha de carne y vísceras que se convierte en una apología resiliente, tan fabulosa como subversiva.

Ficha

Título: Las indignas

Autor: Agustina Bazterrica

Editorial: Alfaguara

Precio (en Argentina): Papel: 8399 Digital: 2563

Persecución de la belleza, de Pablo Gianera: La naturaleza del arte

Por Patricio Zunini

Si hablamos de reediciones, no cabe dudas de que el libro más importante del 2023 es Borges a contraluz, de Estela Canto. Es inconcebible que recién lo hayan vuelto a publicar después de casi 35 años de su edición original. Los lectores estábamos condenados a pagar una fortuna módica en Mercado Libre para conseguir un ejemplar maltrecho o resignarnos a leer fragmentos dispersos y no siempre fidedignos en la web. En el libro de Canto comenzaba a revelarse el Borges íntimo y desconocido que iba a aparecer en todo su esplendor en los diarios de Bioy. Un libro fascinante.

Pero, si hablamos de novedades, mi elección es Persecución de la belleza, de Pablo Gianera. Alguna vez alguien dijo que el ensayo era una forma de la poesía. Este libro, entonces, es un maravilloso poema que va en busca de la esencia de la verdad, la belleza y el hecho artístico. Pablo es una de las personas más cultas y amables que conozco. Escribe como quien abre un diálogo, con la confianza en que el lector va a hacer algo más que subrayar las páginas. “De la belleza no queremos un concepto, la queremos a ella”. Podría decirse que desde esa frase inicial, el Persecución de la belleza se convierte en un manifiesto sin proclamas, el intento de definir la naturaleza del arte.

¿Dónde se da el encuentro entre artista, obra de arte y observador? La respuesta de Gianera es, cuando menos, paradójica: antes que en un plano material o espacial, se da en el tiempo. Es “un problema de tiempo, o mejor dicho, de timing. Esto lo sabemos: obras de arte que se adelantan o que llegan tarde (otra forma de adelantarse)”. La belleza, tan elusiva y frágil como un eclipse, no aparece hasta que aparece. El tiempo de la obra de arte es, entonces, el tiempo de la espera.

Ficha

Título: Persecución de la belleza

Autor: Pablo Gianera

Editorial: Adriana Hidalgo

Precio (en Argentina): Papel: 4700

Joya de familia, de Agustina Bessa-Luís

Por Fernando Pagano

No siempre es necesaria una novedad: a veces, alcanza con un rescate. Mi libro favorito de todos los publicados en 2023 es uno escrito hace más de 20 años por la portuguesa Agustina Bessa-Luís.

Joya de familia es una de esas novelas con N mayúscula, una monumental historia de 400 páginas ambientada en el limbo que se creó entre el fin de la dictadura salazarista -la más larga de Europa con sus 48 años de duración- y la llegada de la democracia, que trajo consigo el asentamiento de una burguesía que se venía gestando.

La novela, editada por Serie Gong para su Biblioteca Bessa-Luís, arranca con una escena digna de un culebrón: una criada asiste a su patrona durante un parto en el cual no sobrevive su bebé, por lo que, sin que la señora lo note, su empleada cambia al recién nacido por su propio hijo de tan solo unos pocos días de vida. Así, la historia de estas dos familias que estaban en las antípodas social y económicamente terminan entrecruzadas para siempre.

Con un don para plasmar las contradicciones que constituyen a las personas, la autora nos recuerda que “no hay nada sencillo en el hecho de ser humano” en esta primera parte de la trilogía El principio de la incertidumbre, el pico más alto de su obra que, si los lectores de Bessa-Luís tenemos suerte, se terminará de editar en Argentina en 2024.

Ficha

Título: Joya de familia

Autor: Agustina Bessa-Luís

Editorial: Serie Gong

Precio (en Argentina): Papel: 11900