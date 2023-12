Los mejores cinco libros de Deportes de 2023

Fútbol, boxeo y natación, tres disciplinas convertidas en literatura

La pelota, como cuando rodaba sobre el barro y golpeaba contra los arcos improvisados en las paredes, también deja su huella en el papel. O en digital. Historias y personajes del deporte fueron retratados a lo largo de 2023, con la misma pasión que emana de las tribunas o de un ring side. Aquí, cinco publicaciones destacadas a lo largo del año para disfrutar y profundizar.

De la gesta de la selección argentina en Qatar, que está por cumplir su primer aniversario el próximo 18 de diciembre, pasando por el cierre de la leyenda en River de Gallardo (hoy otra vez en el tapete por su vuelta al banco en Arabia Saudita), o por el homenaje a Carlos Timoteo Griguol. De las confesiones de Delfina Pignatiello a los combates más icónicos que protagonizaron los boxeadores albicelestes. Se juega como se vive. Y como se lee.

“Muchaaachooos...”

El libro La tercera, que lleva la firma de Alejandro Wall y Gastón Edul, desgrana “desde adentro y desde afuera, la historia de cómo la Argentina y Messi ganaron la Copa del Mundo en Qatar”. En el repaso, los autores ofrendan detalles de la génesis del espíritu del grupo y hasta de la forma de conducir de Scaloni, que si bien contaba con un extensa carrera como futbolista y ya había integrado cuerpos técnicos, aprendió al andar.

Primero con algunos tropiezos, de los que logró incorporar rodaje, como el desacuerdo silencioso nacido en la Copa América 2019 que sirvió casi como lección a futuro. “Entre la derrota inicial contra Colombia por 2-0 y el siguiente partido contra Paraguay, que terminó 1-1, metió cuatro cambios. El episodio mereció una charla colectiva. Las modificaciones se conocieron antes por la prensa, eso no podía volver a pasar. La obsesión para que no hubiera más filtraciones duraría hasta el Mundial”, revela la publicación.

Luego, también se agigantó en el éxito, edificado en el Maracaná, en la Finalissima y en el estadio Lusail, desde donde surgen las perlitas que evocan la gesta. Y las bases de la leyenda, como quién fue el primero en usar el término “La Scaloneta”.

El docente que marcó una época como entrenador

El Viejo y la tapa del libro de Claudia Valerga, de elaboración artesanal. Se puede adquirir a través del Instagram @librogriguol

Pocos son los casos en los que un nombre de pila alcanza para identificar a un personaje. Carlos Griguol, el Viejo Griguol, lo consiguió. Por eso, su biografía integral, necesaria y urgente, se titula Timoteo, el nombre que el fútbol guardó para siempre. Con decir o escribir Timoteo es suficiente para individualizar al entrenador que hizo historia en Ferro (ganó los dos títulos que el club logró en Primera en 1982 y 1984), Rosario Central, Gimnasia La Plata y River, entre otros clubes, pero que sobre todo dejó una huella por su don de persona y su perfil docente por sobre los pizarrones.

El libro de la periodista Claudia Valerga repasa la historia y obra de Carlos Griguol contada por sus familiares, amigos, futbolistas que lo tuvieron como tutor, periodistas y personas de su entorno más cercano. “Es un homenaje al hombre y al técnico”, sintetizó la autora, que recopiló 50 testimonios. Y desnuda a un personaje único, un innovador que mezcló la tecnología y el fútbol cuando esa práctica era casi una herejía, que intercambió jugadas y conocimientos en una inédita usina de ideas con entrenadores de otros deportes como Julio Velasco (vóley) o León Najnudel (básquet); pero que además era capaz de colgar a la máxima promesa si no cumplía con sus obligaciones en la escuela. De alguna forma, como si implicara bajarle el precio o resultara un pecado, lo quisieron emparentar con Bilardo en medio de la lucha intestina entre los seguidores de Menotti y el Doctor. Ni uno, ni el otro. Griguol fue Timoteo.

El Dream Team del boxeo argentino

12 combates, 12 pinturas de época, 24 personajes de película

Una docena de páginas doradas del pugilismo nacional aparecen retratadas con detalle y virtuosismo en el libro 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios. Ernesto Cherquis Bialo, Carlos Irusta y Diego Morilla ofrecen conocimiento profundo de los personajes de película, pero también de la disciplina. Y regalan pinturas de época que nos permiten viajar en el tiempo para subirnos a cada ring desde la comodidad de pasar las páginas

Firpo-Dempsey, Justo Suárez-Julio Mocoroa, Pascual Pérez-Yoshio Shirai, José María Gatica-Alfredo Prada, Nicolino Locche-Paul Fuji, Oscar Bonavena-Muhammad Ali, Carlos Monzón-Rodrigo Valdez (II), Locomotora Castro-John David Jackson, Marcela Acuña-Christy Martin, Maravilla Martínez-Julio César Chávez Junior y Marcos Maidana-Floyd Mayweather funcionan como hilo conductor, como los apasionantes combates que “jalonaron la historia”.

Un prodigioso delfín y una decisión de vida

Pignatiello y su obra

“Esto es para los fracasados del éxito que no cumplieron con el esquema, que desperdiciaron todo su talento en lo único que sabían hacer bien y lo tiraron por la borda. Quienes no triunfaron en el camino aclamado, forjado por expectativas ajenas de la sociedad. Para los insuficientes a los que siempre les falta uno para el peso y los que no saben conformarse nunca. Para los que cuando se fueron a dormir después de una victoria personal, el vacío los atacó y no los dejó conciliar el sueño. Y a los valientes que se animaron a dejar de escuchar esa exigencia para solo escucharse a sí mismos y ser fieles a sus corazones”.

Diarios de Delfín, tituló Delfina Pignatiello el libro en el que cuenta su historia, la del prodigio de la natación que llegó a la cima muy joven, pero que en plena carrera decidió que el camino no tenían que trazarlo las expectativas que los demás depositaban en ella, sino su corazón. “Hay un cuento que atraviesa todo el libro, separado en cuatro capítulos, que es como una especie de fábula y está ahí enroscada a parte de mi historia, disfrazada en esa fábula que tiene algo de una diosa griega, algo de una sirena. A mí siempre me encantó el mundo de los dioses griegos y también lo metí ahí”, explicó la protagonista y autora.

La ex deportista mezcla sus vivencias y sentimientos con fotos que repasan su historia, que hoy la tiene dirigiendo videoclips; apenas una estación de sus anhelos. Un relato que habla de pasiones, de sueños, de presiones y de elecciones.

Gallardo y el fin de la trilogía ligada a River

El libro que cerró la historia relatada por Diego Borinsky (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Marcelo Gallardo está otra vez en un banco de suplentes, aunque a 12.000 kilómetros de Núñez, donde hizo historia conduciendo a un River Plate que ganó 14 títulos bajo su tutela, incluyendo dos Copas Libertadores. En el Al Ittihad, los flashes lo persiguen en el Mundial de Clubes, certamen en el que orienta a estrellas del calibre de Karim Benzema.

En este 2023, el periodista Diego Borinsky, su biógrafo, cerró la trilogía que narra su leyenda en el Millonario. Inició el camino con “Gallardo Monumental”, continuó con Gallardo recargado y aquella mítica final en Madrid ante Boca, y finalizó con “Gallardo eterno”, que detalle los últimos cuatro años del Muñeco y un balance de un vínculo que se cortó (sólo desde el punto de vista legal) tras ocho años y medio de unión. De las últimas vueltas olímpicas al por qué de la decisión de no continuar.

Bonus track: un campeón para la historia

La tapa de la obra que evoca a aquel campeón del 73

En este 2023 se cumplieron 50 años de uno de los campeones que marcaron la historia del fútbol argentino: el Huracán de 1973 de César Luis Menotti (Basile, Houseman, Babington, Brindisi y compañía). Y Alejandro Lomuto lo evocó en un libro publicado por Editorial Al Arco, dedicada a la literatura deportiva.

Dividido en 18 capítulos, la obra cuenta con prólogo del ex presidente del club Néstor Vicente (hoy uno de los responsables del departamento de Cultura de la Asociación del Fútbol Argentino) y contratapa del periodista Horacio Pagani, testigo cercano de la era del Flaco, hoy Director de Selecciones Nacionales.

El libro ofrenda diferentes anécdotas, desde las cábalas del Coco Basile y los referentes a cómo el Loco Houseman deslumbró a todos en los primeros entrenamientos.