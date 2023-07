Vargas Llosa, Orwell, fútbol, política y mucho más: la Biblioteca Leamos agrega libros valiosos y sigue siendo gratis

Leer no debería ser un privilegio. Hoy en día, los precios de los libros en papel hacen de la lectura algo difícil de alcanzar para muchos. Para el lector casual, el libro rara vez es una prioridad ante el resto de los gastos más apremiantes. Y si se trata de un lector más habitual, voraz, mantener el ritmo podría suponer un presupuesto astronómico que pocos pueden costear.

Pero como la lectura es algo que todos deberían poder disfrutar, Leamos -el sello editorial de Infobae- armó una amplio y diverso catálogo de libros electrónicos gratuitos que cualquiera puede descargar libremente desde la plataforma Bajalibros.

La Biblioteca Leamos, en constante expansión, cuenta con títulos para todos los gustos: hay libros para grandes y chicos, libros de economía, política, salud, deporte y autoayuda, clásicos de la literatura universal, un Nobel de Literatura y mucho más. Pero vayamos de a poco.

Un Premio Nobel

Arranquemos por algunos de los mejores títulos que se sumaron a la Biblioteca Leamos en 2023. Hablamos del relato que hizo que Mario Vargas Llosa volviera a las tapas de revistas y a los portales de chismes y noticias. Los vientos, el último cuento publicado por el Nobel peruano, fue editado como libro por Leamos tras la controversia que se armó cuando Vargas Llosa anunció su separación de Isabel Preysler.

“Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita; volverá a mi memoria, sin duda, aunque, si no volviera, tampoco me importaría. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz”, escribe el autor de La ciudad y los perros. ¿Es su forma de dar pistas acerca de este último escándalo amoroso? Cada lector podrá llegar a sus propias conclusiones después de leerlo.

Política e historia

Para aquellos que en un libro buscan información más que una historia, en las últimas semanas también se sumaron a la Biblioteca Leamos dos libros de política. Por un lado, El gran secreto del retorno de Perón en 1973, de Juan Bautista “Tata” Yofre, que analiza un momento clave para la historia argentina y describe con detalles inéditos y documentos exclusivos esos meses de vértigo y zozobra que enmarcaron el regreso del líder a la Argentina y el aplastante triunfo que lo consagró a su tercera y breve presidencia.

Pero ese año fue fundamental no solo para la Argentina. En El golpe de todos. Uruguay 1973, el periodista Álvaro Alfonso desmenuza el golpe cívico militar del que se cumplen 50 años a partir de testimonios de los principales actores de la época y numerosa documentación inédita. ¿Cómo incidió la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en las dictaduras que proliferaron durante la década del 70 en Latinoamérica?

Además, en la misma línea, hay toda una serie de libros fundamentales de próceres y figuras clave de la historia argentina como Domingo Faustino Sarmiento (Facundo, Mi defensa, Memoria, Conflicto y armonías de las razas en América y más) y Juan Bautista Alberdi (Omnipotencia del Estado, El crimen de guerra, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina y más).

También, libros como El dogma socialista de Esteban Echeverría, Fragmentos de una república de Arturo Illia y Mi amado Moreno de mi corazón. Cartas sin destino, la correspondencia que la esposa de Mariano Moreno le mandaba al prócer sin saber que ya había muerto.

Salud y autoayuda

Pero no todo es literatura, historia y política. Hay quienes recurren a los libros en busca de información de confianza para el cuidado del cuerpo y la salud, tanto física como mental, así como consejos para el día a día. Para este tipo de lectores, la Biblioteca Leamos tiene un gran abanico de libros imperdibles.

La última novedad al respecto es 7 claves para atravesar el cáncer, de la argentina Daniela Hacker. Su primer libro, Desmitificar el cáncer, tuvo más de 10 mil descargas y fue declarado de interés para la salud por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, plantea desde distintas miradas todos los interrogantes que subyacen ante el desarrollo de un cáncer: culpas, ansiedades, sexualidad, trabajo, familia y más.

Sobre esta enfermedad, además, también puede leerse Biografía de mi cáncer, de Patricia Kolesnicov, libro del que el Nobel portugués José Saramago escribió: “El relato, que en otras manos sería grave, inquietante, incluso asustador, despierta frecuentemente en nosotros una sonrisa cómplice, una súbita risa, una irreprimible carcajada”.

Otra de las novedades es El deseo más grande del mundo de Luciana Mantero, un libro con testimonios de mujeres que quieren ser madres. ¿Qué pasa cuando se decide tener un hijo y la búsqueda se demora más de lo esperado? ¿Cómo se transita este recorrido poblado de ansiedades, dudas y miedos?

Además, si de consejos se trata, está Comprensión y construcción del amor, del Rabino Isaac Sacca, para lograr un amor genuino y duradero; ¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar, del nutricionista Francis Holway; Cómo combatir el estrés: una guía para enfrentar la epidemia del siglo XXI; y la serie de consejos 60 maneras de vivir sin ansiedad, 60 claves para mejorar tu autoestima y 60 consejos para ser buenos padres.

Economía

El mundo está cambiando a pasos agigantados y uno corre el riesgo de quedarse atrás. Pero para entender el presente en materia de economía, no alcanza con ver solo lo que está pasando ahora. Es por eso que la Biblioteca Leamos tiene dos opciones para adentrarse en el complejo -y a veces incomprensible para el lector no especializado- mundo de la economía y las finanzas.

Es imposible entender el presente sin entender el pasado. Y para eso, el periodista Martín Kanenguiser escribió La maldita herencia. Una historia de la deuda y su impacto en la economía argentina 1976-2022, en el que narra la historia pública y privada de la deuda, la trama desconocida de una extensa serie de decisiones que terminaron comprometiendo, cuando decían salvarlos, el patrimonio nacional y la solvencia del país.

Pero faltaría una parte crucial de la realidad si no se tiene en cuenta el futuro con todos los cambios que traerá. Es así que, para no dejarse llevar por información de dudosa procedencia, el PhD en Estudios Internacionales Master en Estudios Estratégicos Mariano Turzi publicó Claves para entender el mundo actual. De la fiebre del oro verde al bitcoin, libro en el que parte del presente y sus cambios (económicos, tecnológicos y más) para analizar el futuro que nos espera.

Qatar 2022

La victoria de Argentina en el último Mundial de Qatar 2022 no solo quedó plasmada en los corazones de más de 40 millones de argentinos. La pasión generada por la esperada tercera copa también puede revivirse a partir de dos libros imperdibles de la Biblioteca Leamos.

Primero, El camino de los héroes reconstruye el recorrido que llevó a la Selección argentina a ganar el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y convertirse en los héroes de todo un país, aunque también incluye el resumen de los partidos, análisis, miradas y fotos: las jugadas de Lionel Messi, las atajadas del Dibu Martínez, la efectividad de Di María, la aparición de Enzo Fernández y Julián Álvarez y mucho más.

Por otro lado, Muchachos. La Selección que nos hizo felices hace un análisis más minucioso de estos futbolistas que, gracias a su victoria, se convirtieron en próceres del deporte argentino. ¿Cómo Messi se convirtió en el genio cotidiano y en “un emblema de la fragilidad transitoria de la belleza humana”? ¿Qué le dijeron a “Dibu” Martínez en Boca y River para rechazarlo y quedar desilusionado? ¿Y el día en que Di María festejó el triunfo que su hija le ganó a la muerte?

Papa Francisco

En 2023 se cumplieron diez años de la asunción del papa Francisco como el sucesor de Benedicto XVI, uno de los pocos papas eméritos de la historia del cristianismo. Es por eso que, para celebrar la elección que sorprendió al mundo, principalmente por ser el primer papa argentino y latinoamericano, la Biblioteca Leamos publicó Francisco. Diez años del papa latinoamericano.

Explica la introducción: “El mundo se sorprendió en marzo de 2013, cuando el humo blanco de la Capilla Sixtina anunció que había papa y que el elegido era un latinoamericano: Jorge Mario Bergoglio. Jesuita, además. Y argentino. Eligió llamarse Francisco. El primer Francisco. Pronto, el papa Francisco cautivó con su humildad, su compromiso con los excluidos, sus gestos de austeridad. Enfrentó grandes desafíos, asumió su papel como líder internacional, se paró en el siglo XXI a la hora de pensar en las costumbres. Este libro habla de cómo fueron esos diez años”.

Literatura infantil

Fomentar la lectura desde la infancia es fundamental. Para eso, Biblioteca Leamos creó una destacada colección infantil compuesta por más de 20 títulos, entre los que se encuentra uno de los libros más vendidos y conocidos a nivel mundial, El Principito, que fue traducido a 250 idiomas y dialectos.

Además, la colección incluye otros cuentos clásicos que han marcado tanto a niños como a adultos a lo largo de los años. Entre ellos hay obras como Caperucita roja, Los tres cerditos, Blancanieves, El gato con botas, Pulgarcito y Hansel y Gretel. Pero la oferta no se detiene ahí.

También están disponibles los relatos de los Hermanos Grimm, como El flautista de Hamelin y El zapatero y los duendes. Si hay un escritor que no puede faltar a la hora de hablar de cuentos infantiles es Hans Christian Andersen con El intrépido soldadito de plomo, La princesa del país de los hielos y Las zapatillas rojas. Y para agregar más clásicos, la colección incluye reconocidas obras de Oscar Wilde, como El príncipe feliz y El gigante egoísta.

¿Qué más? Siguen los clásicos de todos los tiempos: Los viajes de Gulliver, Mago de Oz, Los músicos de Bremen, La fábula de la liebre y la tortuga, El ratón de campo y el ratón de ciudad, entre otros.

Clásicos: del Quijote a “1984″ y de Shakespeare a Proust

Ninguna colección estaría completa sin los clásicos de la literatura universal, y la Biblioteca Leamos no es la excepción. Es por eso que, también de manera gratuita, ofrece algunos de los mejores títulos de autores de siglos pasados que se encuentran en el panteón de los grandes escritores de la historia.

Hay títulos imperdibles como 1984 y Rebelión en la granja de George Orwell (autor británico creador del Gran Hermano y del que también hay otros libros disponibles), Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, Mujercitas de Louisa May Alcott, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde.

También, Un cuarto propio de Virginia Woolf, la colección completa de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust (que, con sus monumentales siete tomos, es considerada como una de las mejores novelas de la historia), El curioso caso de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald, Romeo y Julieta de Shakespeare, El 18 brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx y Bodas de sangre de Federico García Lorca.

Pero eso no es todo. Además, hay libros de Platón, Aristóteles, Julio Verne, Alfonsina Storni, H.G. Wells, Roberto Arlt, Antonio Machado, Nikolai Gogol, Cesare Pavese, Leopolgo Lugones, Sor Juana Inés de la Cruz, Hernán Cortés, Eurípides, Evaristo Carriego, Antoine de Saint-Exupéry, Mark Twain, Herman Melville y Antón Chéjov.

¡Y gratis! ¿Te lo vas a perder?

