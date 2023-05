Furor por “Fortuna”: se agotó en la Feria del Libro la novela del argentino que ganó el Pulitzer

Tras recibir el Pulitzer, la nueva novela del argentino Hernán Díaz, "Fortuna", se agotó en la Feria del Libro de Buenos Aires 2023. (Franco Fafasuli)

Quienes atienden el stand de Riverside Agency en la Feria del Libro de Buenos Aires se habrán cansado de responder lo mismo una y otra vez y, para evitar que la gente hiciera largas filas en vano, pusieron carteles en los que puede leerse en claras mayúsculas: “El exitoso libro Fortuna se encuentra agotado”.

Su autor es Hernán Díaz, un argentino criado en Estados Unidos que vino a presentar a la Feria de su país natal su última novedad, la cual será llevada a la pantalla chica con Kate Winslet como protagonista y que, además, arrastraba nominaciones a prestigiosos galardones internacionales como el Booker Prize, fue elogiada por Barack Obama y elegida por medios como The New York Times y The New Yorker como uno de los libros del 2022.

Pero un nuevo furor por Fortuna se generó cuando se anunció que la novela había ganado el prestigioso premio Pulitzer. La primera tirada de 4 mil ejemplares, de la que no quedaban demasiados, se terminó de agotar en la Feria del Libro. Pero tranquilidad, porque para quienes no puedan esperar, Fortuna puede comprarse en muchas librerías y en formato digital en Bajalibros.

De todos modos, quienes prefieran leer en papel no tendrán que aguardar tanto: la editorial Anagrama ya está preparando una segunda tirada, solo que esta vez no serán 3 mil sino 10 mil los ejemplares. Después de todo, el Pulitzer no es uno de los premios más importantes del mundo en vano.

Aunque "Fortuna" de Hernán Díaz agotó su primera tirada tras recibir el Pulitzer, la novela puede comprarse en formato digital en Bajalibros.

Pero, para que nadie se confunda, Fortuna no es un libro sobre cómo hacerse millonario ni una investigación periodística sobre la riqueza en Estados Unidos. Según el jurado del premio, es “una novela fascinante ambientada en la América de antaño que explora la riqueza y la ambición familiar a través de narraciones enlazadas en diferentes estilos literarios, un complejo examen del amor y el poder en un país donde el capitalismo es el rey”.

A su vez, la periodista Hinde Pomeraniec la describió como una novela “dividida en cuatro libros que emulan diversos géneros -novela decimonónica al estilo Henry James o Edith Wharton, biografía inconclusa, mémoire y diario íntimo- (...) que fascina por su desbordante imaginación, por la atractiva documentación histórica y económica que es posible leer en sus páginas y por la construcción de un artefacto literario singular e inolvidable”.

El propio Díaz, cuando vino a presentar Fortuna en la Biblioteca del Malba, aclaró ante la pregunta de Malena Rey: “¿Si investigué mucho para la novela? Investigación es una palabra que viene de las ciencias duras, de disciplinas en juego con la verdad. En literatura tenemos un método mejor cuya palabra es ‘leer’. Leer, que no obedece a un fetiche reverencial y se acerca al juego. Por otro lado, esta novela no es una docuficción, es una ficción”.

Aunque Fortuna ya había cosechado alabanzas de la crítica internacional y un buen número de ventas, gracias al Pulitzer una segunda ola de lectores -mucho mayor a la primera- llevará a Díaz a ser el nuevo escritor argentino en boca de todos.

