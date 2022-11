“Radiolaria vol.1″: un recorrido por las historias y anécdotas que esconden las canciones de algunas de las estrellas del pop y el rock anglo

Detrás de cada éxito musical y canción existe una historia, eso lo tiene muy presente el periodista, melómano y ahora escritor Luis Carrillo Sánchez, quien le dio forma al libro “Radiolaria vol.1″, en el que cuenta las anécdotas que esconden 240 canciones que han marcado la historia de la música en inglés. Su selección incluye temas de leyendas de la música como Pink Floyd, Morrisey, Patti Smith, David Bowie, Metallica y hasta Lady Gaga, entre muchos más.

“No conozco, al menos yo, a una persona que por lo menos una canción no le haya movido las fibras o le haya hecho que le calaran los huesos. La música es algo que te llega muy profundo”, adelanta Carrillo.

El periodista ha entrevistado en las últimas dos décadas a más de 200 artistas y bandas musicales, entre los que se encuentran The Killers, Muse, Blondie, Depeche Mode y Artic Monkeys. Fue durante la década de 1980 que en Luis Carrillo Sánchez comenzó la curiosidad y amor por la música anglosajona, antes, incluso de que se diera a conocer el icónico canal de música MTV.

Pasados algunos años, aquel niño que se pegaba a las paredes para alcanzar a escuchar las melodías en inglés que sus vecinos ponían, debido a que sus padres solo escuchaban temas en español, creció y se convirtió en reportero especializado en música y espectáculos. Entre las múltiples entrevistas que realizó, siempre se encontraba la pregunta ¿Cuál es su historia o su secreto, hay algo que no se sepa o se malentienda?, enfocado en canciones específicas o álbumes completos.

“A diferencia de la gente a la que no le gusta buscarle tres pies al gato, a mí me encanta, porque desde muy chavito, ocho, 10, años, escuchaba canciones de bandas donde no necesariamente la letra me llamaba la atención, sino algún ruido o alguna situación anormal o no tan habitual”, dijo Luis Carrillo Sánchez en entrevista con Reporte Índigo.

En “Radiolaria vol.1″, el autor demuestra que más allá del sentido periodístico, lo que surgía en las entrevistas a artistas internacionales, era esa curiosidad que ha mantenido desde sus primeros contactos con la música en idioma inglés y sobre todo las entrevistas, representaron momentos para alimentar su curiosidad sobre las composiciones. Ahora, en el libro, el autor navega por un tobogán de géneros y artistas para revelar una playlist de 240 anécdotas de los temas que han inundado las estaciones de radio y las plataformas digitales.

En cada uno de las 240 anécdotas que comparte en “Radiolaria vol.1″ realiza un recorrido exhaustivo por su ejercicio periodístico, melómano y enciclopédico, cuenta esa historia oculta que se aloja en cada una de las canciones y anécdotas entrañables e inolvidables que buscan llegar a los fanáticos de estos artistas. Luis Carrillo pasa por los riffs de Metallica, la legendaria voz de Elvis, el alma de Amy Winehouse, la pólvora de Madonna, en un soundtrack encumbrado a la eternidad.

El libro fue editado por la editorial Gato Blanco y fue presentado el pasado 26 de noviembre en el salón H del Área Internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, en su edición número 36. Fue lanzado en 2021 y recientemente editado para formato digital dentro del catálogo de Amazon. en él Carrillo recorre casi 90 años de historia, en las páginas incluye canciones como “La isla bonita” de Madonna, “Shine On You Crazy Diamond” de Pink Floyd o “Bohemian Rhapsody” de Queen.

— Desde la primera línea, desde que dice ‘Mamaaa, just killed a man’, él está hablando de su homosexualidad, no de un asesinato, es algo confesado por el propio testigo que fue el amante. Incluso Freddie, en una entrevista donde una periodista rumana le hace esta pregunta, contesta con una risa nerviosa “siguiente pregunta”. — Luis Carrillo Sánchez.

