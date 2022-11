Cinco claves literarias para leer a la novelista mexicana Ana Clavel

La escritora mexicana Ana Clavel se ha posicionado en las listas de la literatura mexicana y latinoamericana por su estilo narrativo y su prosa, que transita entre secretos, fetichismo, obsesiones y erotismo. Es investigadora, autora de libros de cuentos, como “Fuera de escena”, “Amorosos de Atar” y, recientemente, “Paraísos trémulos”, entre otros. Cuenta con algunos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos Medalla de plata de 2008 de la Société Académique (Arts-Sciences-Lettres) y el Premio Novela Corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional y el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen; sus novelas se han traducido al inglés, francés y árabe.

Sus escritos han dado origen a proyectos multimedia que reúnen video, fotografía, intervención artística y hasta performance, material que se encuentra disponible en su página web oficial. Legenda Books de Reino Unido publicó “Jane Lavery: The Art of Ana Clavel. Ghosts, Urinals, Dolls, Shadows and Outlaw Desires” en 2015. Ana Clavel también es autora de ensayos y novelas, entre ellas “El amor es hambre” y “Territorio Lolita”. Entre sus trabajos más recientes se encuentra “Por desobedecer a sus padres” la historia de vida del poeta Darío Galicia, quien sufrió una lobotomía; es por eso que hoy te traemos las cinco claves para comenzar a leer sobre Ana Clavel:

Territorio Lolita

Un libro en el que Ana Clavel hace un minucioso análisis del arquetipo de la Lolita; plantea la idea de que todo objeto de deseo se vuelve, en la fantasía, fetiche, y devela cómo uno de los grandes fetiches de esta época es la Lolita. En “Territorio Lolita”, Clavel explora los territorios humanos, en busca de los secretos y misterios de esas chiquillas dulces, pero también terribles, según la fuerza del deseo que desanudan en cada imaginario personal; un recorrido literario en el que busca el fulgor de las pequeñas diosas más allá del estereotipo.

Este ensayo se estructura a partir de cuatro núcleos temáticos: el primero, Lolita: fundación de un mito. Se abordan algunas peculiaridades en torno al personaje creado por Vladimir Nabokov en 1955; en la segunda parte, Clavel indaga en los antecedentes del arquetipo, fragmento en el que pone especial atención en Caperucita Roja y Alice Liddell, la niña que inspiró “Alicia en el país de las maravillas” y la que fue fotografiada con fascinación por Lewis Carroll. En La interioridad de la nínfula, explora la arqueología de las Lolitas un territorio que aún se dibuja como virgen y por último analiza la representación del arquetipo en artes como, la pintura, la fotografía y el cine.

Cuerpo Náufrago

Ana Clavel presenta la historia de Antonia, una joven que después de un sueño sobre su infancia, cuando anhelaba ser niño, amanece y ve que su cuerpo ha cambiado, se ha transformado en hombre, a partir de ese momento decide llamarse Antón. Al momento de estrenar su nuevo cuerpo, sale a la calle, ahora tiene que hacer todo lo que los hombres hacen, en el Metro se encuentra con un amigo que le reconoce, después de no haberse visto desde hace tiempo, deciden ir por unas cervezas, Antón al momento de querer aligerar la vejiga y estar frente al mingitorio entra en un trance sobre su vida y se desata en él una obsesión por ese objeto, que relaciona con el sexo femenino y el deseo.

Sus nuevos genitales le son desconocidos en muchos aspectos, desde la forma de asearlos hasta ejercitarlos en el acto sexual. Antón-Antonia explora encuentros con hombres y mujeres, lo que paradójicamente podría calificarse como encuentros lésbicos o gay, todo dependiendo de la óptica con la que se vea. El texto presenta un recorrido por una extensa galería de mingitorios, individuales, de una sola pieza, en fila o para varios usuarios simultáneos. “Cuerpo Náufrago” presenta una narrativa centrada en un mundo masculino, al que no tienen acceso las mujeres, y Ana Clavel hace del voyerismo una novela para deambular por ambos géneros.

Las violetas son flores del deseo

En esta novela corta, Ana Clavel, nos habla de Julián Mercader, un hombre sumido en los abismos de una pasión: el deseo por su hija Violeta. En la búsqueda de sublimar sus obsesiones convulsas y evitar la catástrofe que viene con la culpa, crea una serie de muñecas púberes, a las que nombra Las Violetas. Cuando presenta estas muñecas en una feria internacional, Las Violetas empiezan a encarnar las fantasías de numerosos clientes que las encargan sobre pedido y con características que muchos llamarían, extravagantes o peculiares.

El éxito otorgado con la colección de Las Violetas, convierte a Julián en blanco de una sociedad secreta que busca abolir toda forma de perversidad, es asechado por este grupo, al tiempo que peligra su vida y sobre todo su secreto más oscuro. En “Las violetas son flores del deseo” la escritora Ana Clavel hace transitar al lector por las tinieblas del deseo humano y los deseos clandestinos más íntimos.

El Amor es Hambre

Al crecer en un ambiente liberal y erótico, Artemisa conoce a temprana edad su potencial, su cuerpo, sus sentidos, y esto la lleva a convertirse en dueña del restaurante El Corazón del Lobo. A los cuatro años sorprende a sus padres haciendo el amor. Ellos la incorporan, con alegría, al goce sensual: lamen su piel ungida con crema y frutas. Al morir sus padres, su padrastro la guía con sabiduría, amor y sutileza, al encuentro de sus sensaciones, su erotismo y del goce, por lo que siempre le agradecerá.

Artemisa se convierte en una joven liberal, desenvuelta, llena de ansias de explorar, las cuales satisface yéndose a un enclave turístico lleno de playas, sol, amantes y el encuentro con las delicias de la buena mesa, en ese sitio aprende muchos secretos, desarrolla sus talentos y eso la lleva a ser una gran chef y dueña del restaurante, al tiempo que reflexiona sobre sí misma y sobre sus similitudes con otras mujeres nínficas entre ellas Alicia Liddell, Lolita o Caperucita Roja.

Las ninfas a veces sonríen

Ana Clavel construye esta historia a partir del mito de las ninfas, Ada es una niña y es una ninfa que despierta al mundo la sensualidad. Sus celosas hermanas espían sus encuentros con hombres, héroes y titanes; es delatada ante su omnipotente padre para que la someta. Pero a ella no le importan los castigos, ni la culpa, pues se sabe cómo una verdadera diosa. El mundo de Ada transita entre la realidad y un universo ficticio en el que se cruzan los mitos, las leyendas y los cuentos de hadas.

En “Las ninfas a veces sonríen” la escritora dibuja un recorrido fantasioso en el que demuestra que las personas son lo que son, pero que también encarnan céfiros, dríadas, tritones, faunos, ángeles rebeldes. Figuras que contribuyen al propio descubrimiento y exploración del deseo, la traición, el disfrute sexual e incluso lo que se conoce como perversiones. Ada, crece y va madurando, pero nunca deja de ser una ninfa en plenitud de poderes.

