Guía práctica para mirar Londres con los anteojos de Harry Potter

Viajar a través de las palabras y las imágenes es una posibilidad mágica que nos ofrecen el cine y la literatura. Y si de magia se trata, qué mejor que hacerlo con Harry Potter. A un cuarto de siglo de la publicación del primer libro de la saga, Harry Potter y la piedra filosofal, sus huellas siguen más vivas que nunca en Londres, la ciudad que J.K. Rowling eligió para contar su historia cuando los protagonistas no están en el mundo mágico. En la saga, la capital británica es el lugar donde magos y muggles (personas sin habilidades mágicas) conviven casi sin relacionarse.

Continuando con los festejos por el 25° aniversario de la llegada del joven aprendiz de mago al mundo muggle, Infobae Leamos presenta un recorrido con los puntos más destacados para conocer a fondo “la Londres de Harry Potter”.

La plataforma 9 ¾

La plataforma 9 ¾ recreada en la estación de King's Cross. Londres, Reino Unido.

Sin dudas, el lugar que todo fanático de Harry Potter desea (y debe) visitar si tiene la posibilidad de viajar a Londres. La plataforma 9 ¾, en la estación de King’s Cross, es el pasadizo secreto para acceder al Expreso de Hogwarts, el tren que conecta Londres con el colegio de magia y hechicería al que asisten los personajes de la saga. Cada 1° de septiembre, los jóvenes magos y brujas se reúnen allí para tomar el tren a Hogwarts y comenzar el año escolar.

Los fanáticos de Harry Potter no pueden irse de allí sin tomarse una foto cruzando con el carrito al mundo mágico en una pared de ladrillo que recrea la plataforma. También vale la pena hacer una recorrida por la tienda temática The Harry Potter Shop at Platform 9 3⁄4, que ofrece una gran variedad de productos de la saga.

El Zoológico de Londres

La entrada al zoológico de Londres donde se grabaron escenas de "Harry Potter y la piedra filosofal" (Shutterstock)

Ubicado en Regent’s Park, este zoológico es de suma importancia en la historia porque allí es donde Harry descubre que puede hablar pársel, el idioma de las serpientes. La escena que muestra ese momento en Harry Potter y la piedra filosofal se filmó en el reptilario del parque.

Leadenhall Market

El mercado de Leadenhall, en Londres, Gran Bretaña, el 16 de abril de 2021. REUTERS/Henry Nicholls

En este mercado cubierto de estilo victoriano también se rodaron escenas de Harry Potter y la piedra filosofal. Harry (Daniel Radcliffe) y Hagrid (Robbie Coltrane, quien murió el último viernes) aparecen caminando allí antes de ingresar a El Caldero Chorreante, el bar popular exclusivo para magos que además sirve como entrada al Callejón Diagon. Allí suelen acercarse todos los magos y brujas para comprar libros, varitas, animales y todo lo necesario para llevar a Hogwarts.

El Leadenhall Market es uno de los mercados más antiguos de Londres. Se encuentra en pleno corazón de la city londinense. Por eso no es de extrañar encontrarse con personas disfrutando de un after office o simplemente tomándose un respiro de la jornada laboral.

Westminster

Una escena de Harry Potter y la Orden del Fénix en la estación de Westminster

La estación de metro de Westminster aparece en la película Harry Potter y la Orden del Fénix. Por allí pasan los personajes de Harry Potter y Arthur Weasley (Mark Williams) para dirigirse al Ministerio de la Magia, donde al joven lo espera una audiencia por supuesto uso indebido de la magia.

Piccadilly Circus

La actriz Emma Watson en el rodaje de "Harry Potter y las reliquias de la muerte", en Piccadilly Circus, Londres. Mu Kei/GC Images

Este punto sumamente turístico de Londres no podía faltar en las películas de la saga. Allí aparecen de manera repentina Harry, Ron (Rupert Grint) y Hermione (Emma Watson) en la primera parte de Harry Potter y las reliquias de la Muerte y casi son atropellados por un típico bus inglés. Los tres aterrizan en Piccadilly Circus tras escapar de una boda en el mundo mágico debido a la llegada de los mortífagos, los seguidores del mago tenebroso Lord Voldemort.

Piccadilly es famoso por sus carteles publicitarios luminosos y por la Fuente de Eros. Alrededor de la plaza conviven una gran cantidad de negocios, cines, teatros y restaurantes, que la convierten en una de las atracciones turísticas más visitadas en Londres. Muy cerca de allí, en Leicester Square, hay una estatua de Harry Potter ideal para tomarse una foto.

La estatua de Harry Potter en Leicester Square, Londres. REUTERS/Hannah McKay

Puentes de Londres

Personas caminan a lo largo del río Támesis, cerca del Tower Bridge, en Londres. REUTERS/May James

Varios puentes famosos de la capital británica tienen su lugar en las películas de la saga. Algunos de los más importantes que aparecen en la gran pantalla son el Tower Bridge, el Westminster Bridge, el Millenium Bridge y el Lambeth Bridge.

Warner Bros. Studio Tour London

Entrada del Warner Bros. Studio Tour London, en Watford, Gran Bretaña. REUTERS/Paul Childs

Un verdadero fanático de Harry Potter en Londres tampoco puede dejar de visitar los estudios de Harry Potter en Watford, a una hora de la capital británica. Allí se puede apreciar de primera mano el vestuario y muchos de los decorados y objetos que se crearon para los filmes.

Una exposición del Warner Bros. Studio Tour London, en Watford, Gran Bretaña. REUTERS/Paul Childs

El Expreso de Hogwarts en el Warner Bros. Studio Tour London, en Watford. REUTERS/Paul Childs

Situado junto a los estudios de cine donde se filmaron las ocho películas de Harry Potter, el Studio Tour de Warner Bros. ofrece la posibilidad de recorrer dos sets de rodaje y un escenario lleno de decorados originales, criaturas animatrónicas y efectos especiales. Vale remarcar que las entradas son algo costosas y que los estudios suelen estar muy concurridos, por lo que conviene reservar los tickets con bastante anticipación.

Harry Potter en el West End

La obra de teatro "Harry Potter y el legado maldito", en el Palace Theatre de Londres

Por último, en Londres también se puede disfrutar de la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito. La historia tiene lugar 19 años después del final de Harry Potter y las reliquias de la Muerte, y sigue la vida de Harry y su segundo hijo, Albus Severus Potter. La obra, escrita por Jack Thorne, J. K. Rowling y John Tiffany, está dividida en dos partes y se presenta en el Palace Theatre del West End londinense.





