Paulina Casso: el aprendizaje de los impuestos no tiene que ser aburrido “WTF con el SAT”

Paulina Casso escritora de "WTF con el SAT".

Desde la perspectiva de una emprendedora, la joven Paulina Casso le da una lección a los sistemas de tramites tributarios de Latinoamérica, la joven mexicana se dio a la tarea de escribir un libro para explicar a detalle, tomando como base el Sistema de Administración Tributaria de México, el famoso y temido SAT, el cómo y el por qué del pago de impuestos que tanto confunde a jóvenes que inician en la actividad productiva.

Preocupada por un panorama desconsolador de trámites y copias, la joven decidió emprender el proyecto literario “WTF con el SAT”, una guía práctica para entender temas fiscales.

El confuso sistema fue abordado desde la perspectiva humorística de Casso. El texto establece que, si bien no todos son contadores, es indispensable conocer los términos de la declaración anual, aportaciones e impuestos, términos con los que la autora busca promover la educación fiscal de las nuevas generaciones, que se integran al sector profesional o que buscan emprender, pero que se encuentran con los problemas del adulto independiente, la crisis del pago de impuestos, no saber que es un RFC, enredadas páginas web y confusos conceptos que aborda de forma amigable en las páginas que conforman “WTF con el SAT”.

En la primera parte del texto, la escritora establece que, a lo largo del tiempo, este proceso de contribución y retribución económica se ha vuelto un ejercicio extenuante, en el cual se pierde mucho tiempo y que, de forma voraz, consume los ánimos de quien se ve obligado a acudir al SAT.

La vía más rápida para alejarse de este camino tortuoso, es contratar un especialista, pero eso genera gastos, o la otra opción es aprender en videos y tutoriales de YouTube, que usan un lenguaje que muchos desconocen y su guía se convierte en un acompañante que resuelve las dudas sobre la obligación ciudadana, destinada a los gastos públicos.

"WTF con el SAT" se lanzó a principios de 2022, con más 15 mil copias vendidas ocupó el segundo lugar como Best Seller en territorio mexicano.

A pesar de que la joven no cuenta con estudios en economía, fue tras su experiencia profesional, el contacto con contadores expertos y su exhaustiva investigación de estos temas, de forma autodidacta, que decidió comenzar a escribir este texto, que busca de primera mano resolver las dudas de muchos mexicanos que desconocen o han caído en filas descomunales , lo que provoca en algunos mencionar el famoso término de internet WTF (What the Fuck?), lo que se traduce al español como ¿Qué diablos? Su inspiración millenial, busca traer el tema de conversación entre amigos y conocidos, con el fin de volverse un máster de los procesos burocráticos; este libro se ha considerado como un ejercicio ciudadano que espera a ser replicado por autores en América Latina.

El tiraje de “WTF con el SAT” contó en su primer lanzamiento con cinco mil ejemplares, que con el paso de los días se vieron insuficientes, actualmente el texto ha vendido más de quince mil copias en las que los lectores buscan encontrar una guía definitiva, con lo que Paulina Casso, se convierte un gurú de la educación fiscal; al paso de las páginas relata la forma de darse de alta en el sistema, elegir el tipo de contribuyente y cuestiones tan complejas como la elección del régimen fiscal.

Para la creación de este ejemplar, t uvo que explorar y nutrirse de la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el SAT y un par de instancias públicas más, en las que encontró datos que la motivaron a crear un texto divertido, pero educativo; Casso no quería que su libro fuera soso y extenso por eso decidió incluir memes y chistes, para aligerar la pesada carga de aprender un tema tan rebuscado y así desde el humor los nuevos contribuyentes sepan los correctos procesos sobre los impuestos.

Paulina Casso para finales de 2021 ya contaba con el libro terminado, pero se añadieron nuevas propuestas a la Miscelánea Fiscal de 2022, lo que retraso la salida de este título , la joven emprendedora espero a que los nuevos lineamientos fueran oficiales, para poder meter de última hora algunos de los cambios que afectaban su obra; “WTF con el SAT” se encuentra disponible en formato físico, digital y audiolibro.

