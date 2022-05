Exclusivos de la Feria: 10 libros que todavía no están en librerías

A pesar de la crisis del papel que viene afectando hace algunos meses a la industria del libro y que obligó a retrasar la impresión de muchas novedades, muchas editoriales aprovecharon la multitudinaria Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para adelantar algunos títulos en exclusiva antes de su distribución en librerías .

Infobae Leamos recorrió los pabellones en busca de los libros de editoriales independientes que el público de la Feria podrá comprar por adelantado:

♦ Diarios, Katherine Mansfield

Editorial: Chai Editora

Precio: $1800

Dónde encontrarlo: Panorámica libros, puesto 1915, Pabellón Amarillo

¿Cómo es vivir de verdad? Esta pregunta atraviesa la escritura de Katherine Mansfield de principio a fin y da cuenta de un misticismo lúcido y quizás, debido al dolor y la enfermedad, inevitable. Descrita por Virginia Woolf como dueña de “una inteligencia tremendamente sensible”, en este Diario que Katherine Mansfield llevó a lo largo de varios años se puede ver con claridad eso tremendo que hay en su manera de sentir y de pensar, en su apertura total y sin barreras al mundo y a los estímulos.

Con una capacidad reflexiva enorme, la autora se pregunta sobre la escritura y su sentido, duda de su talento, disecciona sus vínculos, añora Nueva Zelanda y cuestiona las formas del amor convencional. Escrito hace más de un siglo, este libro se revela como de una actualidad increíble. Además, la manera en que Mansfield registra sus lecturas y la génesis de su obra convierten a algunos fragmentos en “una clase magistral de literatura”, como llama Cecilia Fanti al Diario en su introducción.

Diarios, de Katherine Mansfield

♦ La pitonisa, Mélanie Chappuis

Editorial: Paisanita Editora

Precio: $1090

Dónde encontrarlo: Un cuarto impropio, puesto 1401, Pabellón Amarillo

Mélanie Chappuis forma parte de una nueva generación de escritoras suizas de habla francesa . Está desarrollando una extensa y original obra narrativa y teatral. La pitonisa, publicada en 2018 por Éditiones Slatkine en Ginebra es su primera novela traducida al español, y también, un símbolo de amistad entre editoriales y autoras del circuito independiente de todo el mundo.

Poniendo el foco en Adéle, la nieta de Inés Salvatierra, nos invita a transitar sus experiencias de iniciación, que la harán darse cuenta que tiene un don especial, el don de la videncia en el momento del orgasmo.

La pitonisa, Mélanie Chappuis

♦ Esta herida llena de peces, Lorena Salazar Masso

Editorial: Concreto

Precio: $1450

Dónde encontralo: Panorámica libros, puesto 1915, Pabellón Amarillo

El Quibdó, una madre adoptiva y su niño se embarcan en una canoa y comienzan un viaje hacia el norte por el río Atrato. Con el correr del agua, se revela el verdadero motivo del viaje: el encuentro con la madre biológica . Pero el viaje resulta ser, también, el encuentro con el miedo y con un destino trágico.

Esta herida llena de peces es una novela delicada y salvaje, que nos lleva de viaje por el Chocó, nos traslada a la selva colombiana y nos mece como el río a la canoa.

Esta herida llena de peces, Lorena Salazar Masso

♦ Al borde de la boca (diez intuiciones en torno al mate), Carmen M. Cáceres

Editorial: Fiordo

Precio: $1600

Dónde encontrarlo: Panorámica libros, puesto 1915, Pabellón Amarillo

Se han escrito muchos libros sobre el mate, sus propiedades, sus beneficios, su historia y su ritual. Al borde de la boca, en cambio, intuye lo que ninguno de esos libros piensa: la experiencia del mate en primera persona. Una experiencia del cuerpo y de la mente, mejor evocada por la literatura que por el vocabulario de la ciencia. Sensible y preciso, este ensayo se apropia de esa experiencia y la pone en palabras sin agotar nunca su dimensión privada, personal.

Al borde de la boca, Carmen M. Cáceres

♦ La niebla del río, Doppo Kunikida

Editorial: También el caracol

Precio: $1850

Dónde encontrarlo: Panorámica libros, puesto 1915, Pabellón Amarillo

En 1984, el Gobierno Meiji proclamó la Constitución del Imperio Japonés, que siguió vigente hasta mayo de 1947. La Constitución protegía la monarquía absoluta del emperador y de las clases dominantes, lejos de las ideas de los movimientos de libertad y derechos populares iniciados por Itagaki Teisuke y otros. Ese mismo año, a la edad de veintitrés, Doppo empezó a trabajar para la editorial Minyusha, con el objetivo de introducir nuevas ideas de Occidente y dar a conocer la literatura de escritores emergentes. Poco después se unió a su hermano como corresponsal de guerra en China. Informó desde el frente con un tono sensible y compasivo, muy bien recibido por los lectores de la época. Murió de tuberculosis a los treinta y seis años, en la cima de su carrera como parte del movimiento literario naturalista, al que también pertenecieron autores como Shimazaki Töson, Tayama Katai y Tokuda Shüsei.

La niebla del río, Doppo Kunikida

♦ El almanaque de las señoras, Djuna Barnes

Editorial: Hekht

Precio: $1500

Dónde encontrarlo: Puesto 1916, Pabellón Amarillo

Este es un texto revolucionario publicado por primera vez en 1928. Su autora es una de las piezas más importantes de la escritura del siglo XX, aunque su extravagante personalidad haya tenido mucho que ver con que fuese, como ella misma dijo, “la escritora famosa más desconocida del mundo”, ya que pasó los últimos 40 años de su vida recluida en su departamento en Nueva York, sin el deseo de seguir publicando. De ella dijo T.S. Elliot: “la mente más grande de nuestros días”.

El almanaque de las señoras, Djuna Barnes

♦ Sesión en una tarde de lluvia, Mark McShane

Editorial: La bestia equilátera

Precio: $1800

Dónde encontrarlo: Puesto 1917, Pabellón Amarillo

Durante las últimas seis décadas y en diversos continentes, Sesión en una tarde de lluvia, la extraordinaria novela de Mark McShane, ha venido teniendo numerosas adaptaciones, tanto al cine como a la ópera y a la radio. ¿Cuál es el atractivo de esta historia que sigue fascinando una y otra vez en sus distintas versiones?

Myrna Savage, una mujer con poderes extrasensoriales, se gana mediocremente la vida como médium en Londres. Si bien las dos o tres sesiones por semana que realiza en su casa le alcanzan para sobrevivir, quiere trascender, ganar fama en el campo de lo paranormal y volverse una espiritista célebre. Busca entonces alcanzar la gloria a través de un crimen: junto a su marido secuestran a la hija de un millonario y mandan una carta de rescate. Apenas el caso llega a la primera plana de los diarios, Myrna visita a los padres y les promete encontrar a la niña sirviéndose de sus poderes telepáticos: imagina así demostrarle al mundo la grandeza de sus dones.

Sesión de una tarde de lluvia, Mark McShane

♦ Soñka, manos de oro, Natalia Litvinova

Editorial: Llantén

Precio: $900

Dónde encontrarlo: La coop, puesto 625, Pabellón Azul

Natalia Litvinova indaga en el oscuro linaje femenino, deconstruye y reconstruye una Matria . Busca en sí misma lo maldito que se imaginó en la estirpe y la fuerza secreta en que ello ha sido o puede ser convertido. Como la Poesía. Aunque siempre teniendo en claro que estirpe no es una serie de matrioshkas iguales. Es parte de ese recorrido y de ese propio mundo poético que tome ahora un personaje mítico, que como todo mito tuvo algo de base real. Y que construya una tercera figura que no es el personaje ya fijado colectivamente ni la persona biográfica que fue sino una nueva interpretación.

Desde una nueva mirada sobre las mujeres y sobre el Bien y el Mal. Un personaje que podría haber sido una gran concertista de piano pero su madrastra necesitaba casarla, seguramente necesitaba un yerno, un hombre en la familia. Así es que Soñka da a sus manos de oro otro destino. Lo que puede elegir es entre el triste Mal convencional y un Mal liberador. Lo vive con el desafío de lo excepcional. Y aunque ha tomado algo del padre, lo transforma casi en una revancha desde su no lugar. Esto es en el fondo la estirpe de las brujas, a la que Natalia Litvinova adscribe y asocia su mal-dición de poeta.

Soñka, manos de oro, Natalia Litvinova

♦ The Calamaro files, Martín Pérez

Editorial: Gourmet Musical Ediciones

Precio: $1800

Dónde encontrarlo: Puesto 626, Pabellón Azul

Dice Martín Pérez: “Hace poco, Andrés Calamaro me dijo que había empezado a escribir porque no quería que lo escriban. En eso anda: ya ha publicado un volumen con sus textos, y seguramente vendrán otros. Por eso es que este libro no intenta escribirlo, sino que simplemente reúne todo lo que ya fue escrito. Se trata de una antología de todos los artículos, ya sean entrevistas, reseñas o columnas, que escribí sobre Calamaro durante los últimos veinticinco años. Su columna vertebral son las entrevistas que hicimos juntos acompañando la salida de cada uno de sus discos , especialmente los más difíciles o delicados, de Honestidad brutal en adelante. Las acompañan miradas de todo tipo, ya sean reseñas que se pretenden imparciales como confesiones y recuerdos en primera persona, y algunas charlas con otros músicos que fueron sus compañeros de ruta. Confío que el resultado final sea, sino el más completo, al menos el más honesto de los retratos posibles de un cuarto de siglo lleno de canciones, discos y declaraciones, de un periodismo nunca ortiba y siempre cómplice, en el que el cronista para ser fiel a lo que cuenta deba estar igual que el entrevistado: hasta las manos”.

The Calamaro files, Martín Pérez

♦ La despoblación, Marina Closs

Editorial: Blatt & Ríos

Precio: $2290

Dónde encontrarlo: Puestos 427 y 428, Pabellón Azul

En el Guayrá, una misión jesuítica en el medio de la selva, el padre Antonio Ruiz y su fiel ayudante, el padre Jesús Maceta, viven sus días imbuídos en un cristianismo profundamente creyente e igualmente alucinado. Entre aborígenes y niños músicos que siguen sus enseñanzas y sus órdenes, los días y las aventuras se suceden. El cristianismo de la misión está repleto de leyes y prohibiciones, que en primera instancia parecen caprichosas. Para que no falte nada, se presenta Overá, que se dice Hijo de Dios, nacido de “un rayo de luz guardado nueve meses en un cántaro”, y hermano de Jesús. La presencia de Overá desconcierta y trastoca la vida de la misión.

La despoblación, Marina Closs

