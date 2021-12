Todo lo que tenés que saber del M3, el Mundial de Mobile Legends que contará con representación latina

Durante la madrugada de mañana, en el otro lado del planeta, dará inicio la tercera edición del torneo más importante de Mobile Legends: Bang Bang, el M3. 16 equipos de todas partes del mundo se enfrentarán a lo largo de 13 días para definir al campeón, que se llevará un premio de $300.000 USD. Malvinas Gaming será el representante latinoamericano.

El torneo contará con una primera fase de 4 grupos de 4 equipos cada uno. Se enfrentarán en un formato round robin (todos contra todos) en partidas Bo1. El top 2 de cada grupo pasará al bracket superior de los playoffs, mientras que los otros dos equipos tendrán que jugar desde el lower bracket. Por su parte, en los playoffs, las dos primeras rondas del bracket de perdedores serán Bo3, la Gran Final Bo7, y el resto de los partidos, Bo5.

Malvinas logró la clasificación después de consagrarse en el LATAM Championship, organizado por Temporada de Juegos, en donde vencieron a Skull Cracker en una dura final por 3-2.

Los latinoamericanos se encuentra en el grupo A, acompañados por BEDEL, campeón de Turquía; Blacklist International, ganador del torneo filipino; y RED Canids, campeón de Brasil.

Los partidos de Malvinas por la fase de grupos se jugarán todos mañana y son los siguientes:

-vs BEDEL 4 am (AR) / 2 am (PER)

-vs RED Canids 6 am (AR) / 4 am (PER)

-vs Blacklist International 7 am (AR) / 5 am (PER)

En cuanto al juego en general, el personaje Valentina estará desactivado en el torneo. Habrá un total de $800.000 USD en premios, el pozo más grande en la historia de los torneos de Mobile Legends.

