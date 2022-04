Requisiti per diventare un controllore del traffico aereo in Perù, uno dei lavori più remunerativi nel paese

Domenica scorsa si è saputo che c'è una carenza di controllori del traffico aereo nel paese, che a causa della mancanza di personale devono fare gli straordinari, in modo da poter guadagnare fino a 60mila suole mensili, anche più del presidente della Central Reserve Bank of Peru (S/41.600).

La mancanza di questi specialisti è uno dei motivi principali per cui pochi giorni fa l'Unione unificata dei controllori del traffico aereo del Perù (SUCTA) ha concluso uno sciopero che paralizzato traffico aereo in cinque aeroporti del paese, tra cui Jorge Chavez, danneggiando migliaia di turisti e viaggiatori.

Gli scioperanti hanno chiesto, tra le altre cose, migliori condizioni di lavoro e più remunerazioni a causa degli straordinari che fanno a causa della mancanza di personale.

«Svolgiamo altri compiti al di fuori del controllo del traffico aereo, come il lavoro di formazione, che si svolge nell'arco di diversi mesi e Corpac non paga per questo. Lascia che ci vogliano fino a 8 mesi per pagare il lavoro didattico in un solo mese e questo fa traboccare i moduli perché non tutti vincono in quel modo», ha spiegato Victor Zavaleta, segretario generale della SUCTA al programma Punto Final.

Nel frattempo, Jorge Perlacios, presidente del consiglio di amministrazione della Società peruviana di aeroporti e aviazione commerciale (Corpac), ha confermato la mancanza di questi specialisti. «La questione del traffico aereo richiede una reingegnerizzazione. Abbiamo bisogno di più controllori del traffico aereo», ha detto.

REQUISITI PER ESSERE UN CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO

Tra le ripetute chiamate che sono state fatte per l'assunzione di controllori del traffico aereo, questi sono alcuni dei requisiti richiesti per l'accesso a questi lavori:

- Aver completato con successo il Corso Basic Air Traffic Controller, certificato da un centro studi riconosciuto dalla Direzione Generale dell'Aeronautica Civile (DGAC) dell'MTC.

- Possedere la licenza e l'approvazione del controllore del traffico aereo di avvicinamento concessa dalla DGAC.

- Il tempo medio di formazione di un controllore del traffico aereo è di un anno e mezzo. Il corso base dura un anno e per sei mesi vengono svolti tirocini supervisionati fino al conseguimento della licenza.

- I bandi sono pubblicati sul sito Web Corpac (www.corpac.gob.pe) sotto l'opzione «Call for Human Talent».

COSA FA UN CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO?

Gli specialisti di Corpac, un'entità collegata al Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni (MTC), spiegano qual è il lavoro svolto dal controllore del traffico aereo.

«Il controllore del traffico aereo mantiene l'ordine, la sicurezza e l'efficienza delle operazioni aeree, dal momento in cui l'aereo inizia il rullaggio per decollare fino all'atterraggio e al viaggio verso il terminal dell'aeroporto», dicono.

Aggiungono che il controllore stabilisce un ordine, definendo la priorità nell'attenzione dei voli; svolge il suo lavoro con l'obiettivo di garantire che il transito delle navi sia sicuro, per prevenire incidenti ed evitare collisioni nell'aria. Allo stesso tempo cerca l'efficienza, al fine di raggiungere il maggior numero di operazioni aeree.

PROFILO DEL CONTROLLER DEL TRAFFICO AEREO

Per svolgere queste funzioni è necessario un «temperamento equilibrato», per affrontare efficacemente situazioni difficili mantenendo la calma e il controllo della situazione. La stabilità emotiva è necessaria per promuovere la concentrazione.

Il controllore del traffico aereo deve essere in grado di prendere decisioni rapidamente, il che è necessario per ordinare il flusso delle operazioni aeree.

Dovresti avere una struttura per le operazioni numeriche ed eseguire rapidamente calcoli matematici per proiettare o misurare tempi e distanze mentalmente prima del tempo.

La conoscenza della lingua inglese è un'altra conoscenza di base, poiché è la lingua standard utilizzata per la comunicazione con gli equipaggi delle compagnie aeree o le compagnie di paesi non ispanofoni.

