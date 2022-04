Video: la drammatica caduta di un furgone a una profondità di 40 metri a Periférico Sur

(Video: Twitter)

Una telecamera di sorveglianza ha catturato il momento in cui un furgone BMW è caduto per 40 metri in un cantiere a Periferico Sur all'altezza del quartiere Los Alpes dell'ufficio del sindaco di Alvaro Obregon, provocando la morte di due persone.

Il video di quanto accaduto nel pomeriggio di martedì scorso, 18 aprile, è stato diffuso attraverso i social network, un incidente in cui una donna di circa 60 anni ha perso la vita in compagnia della figlia di cinque anni, mentre due adolescenti di circa 15 anni sono rimaste gravemente ferite.

I primi rapporti emersi dopo l'incidente hanno indicato che il conducente del veicolo potrebbe aver perso il controllo dell'unità a causa di una presunta velocità, che potrebbe essere esclusa dopo la recensione del video.

Nel materiale audiovisivo, è stato possibile vedere come il furgone BMW girava dietro l'angolo del lato della Periferica a velocità media, ma il guidatore non poteva correggere il volante in modo che il veicolo seguisse il suo percorso sulla strada, con conseguente impatto contro i fogli che circondavano la costruzione.

Si poteva anche vedere che il furgone non rallentava né cercava di cambiare direzione, quindi l'impatto contro la parete di lamiera non era sufficiente a rallentarne l'avanzamento anche se all'inizio sembrava aver contenuto il colpo.

Dopo aver perforato il muro, il furgone è caduto per circa 40 metri in caduta libera fino al cantiere del seminterrato di un edificio, provocando la morte di persone nella parte anteriore del veicolo.

La polizia, i vigili del fuoco e i paramedici della città sono arrivati rapidamente sulla scena dell'incidente, che hanno salvato i due minori feriti sul sito, che sono stati portati in un supermercato situato sulla strada Messico-Tacuba, da dove sono stati portati all'ospedale pediatrico di Legaria da un elicottero del autorità capitali.

Gli agenti di polizia del Ministero della sicurezza dei cittadini (SSC) hanno isolato il luogo e hanno chiuso il lato della periferia sud a causa del forte dispositivo di elementi di soccorso sul posto. Successivamente il personale dell'Ufficio del Procuratore Generale di Città del Messico (FGJCDMX) per iniziare le indagini sul caso.

Fino a questo mercoledì, 19, le autorità non hanno presentato alcun progresso nelle indagini sul caso, ma si prevede che nei prossimi giorni rilasceranno i risultati dei procedimenti svolti sul posto, nonché le revisioni delle telecamere di sicurezza vicine al sito.

Un incidente simile a questo incidente si è verificato il 1° marzo nella periferia nord all'altezza di Tlalnepantla, dove un autobus passeggeri è caduto da un ponte veicolare su Los Maestros Avenue, provocando sei feriti, che si stavano muovendo all'interno dell'unità.

Nel corso di lunedì 18 aprile, il primo giorno lavorativo dopo le vacanze di Pasqua, sono stati registrati diversi incidenti stradali importanti, uno dei quali si è verificato sull'autostrada Messico-Puebla, dove un rimorchio è stato investito da un autobus passeggeri.

Il traffico sulla strada è stato chiuso per diverse ore a causa dell'incendio causato dall'incidente stradale, poiché la collisione tra i due veicoli pesanti ha causato un forte incendio, che è stato spento dai vigili del fuoco dello Stato del Messico.

