Merle Uribe è stata attaccata da un vicino: «Con occhi pazzi mi torcevo le mani»

Merle Uribe è ancora una volta in mezzo alle polemiche, in quanto la vedette, ricordata soprattutto per le sue opere sulla scena artistica negli anni '70 e '80, quando si avventurò nel cosiddetto cinema filecas, dovette recarsi dalle autorità per denunciare che un vicino l'aveva aggredita fisicamente.

L'attrice ha dichiarato di essere stata vittima di violenza fisica da parte di una donna «che non aveva mai visto nel privato» dove vive sulla spiaggia - cosa che non ha specificato -, quando, nel bel mezzo del suo lavoro di giardinaggio in compagnia del suo cane Chihuahua, l'animale abbaiò al vicino causandole disagio , tuttavia la donna ha continuato la sua strada.

«Qui è molto bello, molto triste e molto cattivo. Ero nel mio giardino qui dove vivo e una signora è passata con un passeggino e il mio cagnolino, il più piccolo, è un vecchio, che non pesa tre chili e non riesce nemmeno a salire un gradino, sostiene che il mio cagnolino le abbia abbaiato, sì, ma non le ha fatto niente, non può, se non ha i denti. Eccolo lì, lei se n'è andata», ha detto nel programma De primermano.

Dopo aver ripreso le sue attività in giardino, pochi minuti dopo la vicina tornò senza che Merle sospettasse che avrebbe causato gravi ferite al braccio. «All'improvviso mi sono seduto in giardino e lo vedo tornare... Ho detto «beh, a cosa? ', se avessi saputo che stava per attaccarmi, entrerei in casa mia. Visto che non sono così, non pensavo che sarei stata violata, aggredita, insultata, sono una cittadina anziana e lei è una persona di 34 anni perché è quello che ha detto alla polizia», ha detto al programma First Hand.

Merle ha mostrato all'aria un'enorme ferita che sta cominciando a guarire, e ha detto che il suo vicino l'ha attaccata solo perché il suo cucciolo, che è «vecchio», le ha abbaiato contro. La vedette ha detto che all'inizio non voleva andare dalle autorità perché con la sua esperienza sfugge alla violenza. Tuttavia, è andato a sporgere denuncia presso la procura locale contro Laura 'N', che ora ha un ordine restrittivo che non consente alla donna di arrivare entro 100 metri dall'attrice.

Inoltre, Merle dovrà aspettare altri 8 giorni, per un totale di 15 giorni, e vedere se la sua ferita guarisce, altrimenti la denuncia legale contro il suo vicino prenderebbe un'altra direzione.

«Me l'ha fatto con le mani, ma ora non è più com'era, sta migliorando... Solo perché il mio cagnolino gli ha abbaiato addosso, tutto qui. Vivo sulla spiaggia, c'è la denuncia, sono andato a denunciarlo penalmente all'accusa. Sono scappato dagli abusi, sono stato molto calmo qui fino a quando quella ragazza, con gli occhi pazzi, ha iniziato a torcermi le mani, entrambe, perché anche qui ho dei lividi», ha aggiunto.

«Hai già un ordine restrittivo, non puoi arrivare a meno di 100 metri da me, né i miei animali domestici né la mia casa... devi aspettare per vedere se la ferita guarisce entro 15 giorni, non credo che guarirà perché sono passati 8 giorni. Se non guarisce prima di 15 giorni, allora procederà come dettato dalla legge, ma guarda come mi ha lasciato», ha denunciato l'attrice, che ha detto di non conoscere il suo vicino.

«Mi minaccia e dice 'non sai chi sono'. E la verità è che qui in privato ci sono molte case e non tutti ci conosciamo, mi sembra molto brutto che manchino di rispetto a un anziano che non ha fatto nulla», ha detto la vedetta tra i singhiozzi.