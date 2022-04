Le persone con COVID possono eliminare i virus nelle feci fino a sette mesi dopo la diagnosi

Finché si fa ancora affidamento sui test nasali o della gola per ottenere lo scarico di COVID-19, la ricerca potrebbe dimostrare che non è un punto così saggio.

Uno studio condotto da scienziati della Stanford Medicine dell'Università della California, negli Stati Uniti, ha scoperto che le persone infette possono eliminare il materiale genetico virale nelle loro feci fino a sette mesi dopo la diagnosi. Coloro che lo fanno spesso soffrono di sintomi gastrointestinali persistenti come nausea, vomito e dolore addominale. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista specializzata Cell , è il primo a valutare la presenza di RNA virale in campioni fecali di individui con COVID-19 da lieve a moderato che vengono raccolti in diversi punti dopo essersi ammalati. Ciò si aggiunge alla crescente evidenza che il virus SARS-CoV-2 infetta attivamente l'intestino.

«I risultati non implicano che vi sia una trasmissione da fecale a orale del virus che causa COVID-19", avvertono i ricercatori nel loro rapporto. Ma i risultati evidenziano un possibile serbatoio virale che potrebbe in parte spiegare la sconcertante costellazione di sintomi che colpiscono una minoranza di pazienti COVID-19 per mesi dopo la loro infezione iniziale.

«Nessuno sa davvero quali siano le cause del COVID prolungato», ha spiegato Ami Bhatt, professore associato di medicina e genetica presso l'entità responsabile dello studio. Ma il nostro lavoro dimostra che la SARS-CoV-2 può nascondersi nell'intestino per mesi. Forse il COVID prolungato, e l'ampia varietà di sintomi che provoca, è dovuto alla risposta del sistema immunitario alle proteine virali in serbatoi nascosti in tutto il corpo. Le persone con sintomi principalmente gastrointestinali possono avere un'infezione virale persistente nell'intestino, ad esempio. Altri con confusione mentale comunemente chiamata «nebbia mentale» potrebbero avere un'infezione persistente nel loro sistema nervoso», ha ipotizzato Bhatt.

“Los hallazgos no implican que haya una transmisión fecal a oral del virus que causa la COVID-19″, advierten los investigadores en su informe CAROL YEPES | Getty Images

Questo specialista, che indaga su come il microbioma, il vasto universo di batteri che rivestono il rivestimento del nostro intestino, influisce sulla salute umana, è ansioso di studiare se la «impronta intestinale» batterica di un individuo è influenzata se il virus viene eliminato e, in tal caso, come e per come lungo. Lei e i suoi colleghi continuano il loro studio sulla diffusione virale in campioni fecali come parte della U.S. Recover Initiative sponsorizzata dal National Institutes of Health degli Stati Uniti.

Il team di ricerca ha approfittato di uno studio clinico iniziale lanciato a maggio 2020 su un possibile trattamento: l'interferone lambda per l'infezione lieve da COVID-19. I partecipanti allo studio sono stati monitorati per monitorare l'evoluzione dei loro sintomi e il grado e la posizione dell'escrezione virale. I campioni fecali sono stati raccolti dai partecipanti in momenti specifici.

I ricercatori hanno approfittato della sperimentazione lambda sull'interferone perché i partecipanti erano meno malati dei pazienti ospedalizzati che erano al centro di molte altre indagini in quel momento. Volevano tenere traccia di ciò che stava accadendo nella maggior parte dei pazienti, quelli con una malattia lieve.

Bhatt e i suoi colleghi hanno analizzato campioni di 113 persone in diversi punti dopo l'infezione. Hanno scoperto che circa la metà dei casi da lievi a moderati di COVID-19 stava eliminando il materiale genetico virale nelle feci una settimana dopo essere risultata positiva al virus SARS-CoV-2.

Circa il 13% delle persone stava ancora eliminando l'RNA virale quattro mesi dopo, dopo aver eliminato il virus dalle vie respiratorie, e quasi il 4% aveva RNA virale nelle feci sette mesi dopo l'infezione iniziale. L'eliminazione delle feci era anche correlata ai sintomi gastrointestinali in corso del virus, inclusi nausea, vomito e dolore addominale.

Alrededor del 13 % de las personas seguían eliminando el ARN viral cuatro meses después, después de haber eliminado el virus de sus vías respiratorias, y casi el 4 % tenía ARN viral en las heces siete meses después de la infección inicial Catherine Falls Commercial | Getty Images

«Non è chiaro perché alcune persone infette abbiano sintomi gastrointestinali», ha suggerito Bhatt. Ma è noto che altri coronavirus infettano l'intestino degli animali, quindi l'idea di un'infezione in corso non è irragionevole».

Gli scienziati non sono stati in grado di isolare abbastanza RNA per determinare quale variante virale ha infettato i partecipanti, o per dimostrare in modo conclusivo che i campioni isolati da qualsiasi individuo nei momenti iniziali e successivi provenivano dallo stesso ceppo. Ma poiché i campioni sono stati raccolti relativamente presto durante la pandemia, la reinfezione con un secondo ceppo o variante durante lo studio era probabilmente improbabile, secondo gli specialisti. I risultati hanno implicazioni per la sorveglianza delle acque reflue che scienziati e governi stanno utilizzando per dedurre il conteggio dei casi di COVID-19 nelle città e nelle contee di tutto il paese. «Stiamo chiaramente vedendo grandi e crescenti quantità della sottovariante Omicron BA.2 nelle acque reflue in tutto il paese», ha riferito Bhatt riferendosi agli Stati Uniti. Allo stesso tempo, è stato riferito che Omicron ha maggiori probabilità di causare sintomi gastrointestinali.

Quindi questo aumento delle acque reflue è davvero proporzionale al numero di persone infette? Oppure più persone eliminano più a lungo il virus nelle feci? Comprendere le dinamiche dell'infezione e della diffusione virale è fondamentale per la pianificazione. È difficile interpretare il monitoraggio delle acque reflue se non comprendiamo la biologia che determina chi sta versando, quando e quanto. All'inizio della pandemia, molti medici hanno deciso che la SARS-CoV-2 non infettava l'intestino e questo era pericoloso per la nostra comprensione», ha concluso.

