L'alluvione nel nord di Bogotà a causa delle forti piogge ha lasciato diversi veicoli colpiti

La stagione invernale continua a interessare l'intero Paese, le emergenze continuano a predominare nella regione andina e del Pacifico. Sebbene molti si aspettassero che questo effetto climatologico cessasse, l'Istituto di idrologia, meteorologia e studi ambientali (Ideam) ha indicato due settimane fa che durante questo trimestre le precipitazioni continueranno e ci sarà un graduale aumento delle precipitazioni. Gli effetti della stagione stanno già iniziando a farsi vedere nella capitale del paese, poiché sono state create inondazioni in diverse aree che colpiscono le strade principali, alcune infrastrutture e persino le auto.

Il 20 aprile, al mattino presto, sono state segnalate forti piogge che hanno colpito la città di Usaquén, nella settima gara tra la 158a e la 162a strada, perché a seguito dell'acquazzone, è stata creata una gigantesca piscina nell'area, come commentato da RCN Radio, circa 50 centimetri che hanno lasciato a seguito del acquazzone, una gigantesca piscina è stata creata nella zona, secondo RCN Radio, che ha lasciato a causa dei danni a sette veicoli.

«Stavo venendo a casa mia e quando sono arrivato al punto ho visto tutto questo punto allagato, non avevo scelta dove andare, così mi sono mandato a provare a passare ma l'acqua era sempre alta ed è entrata in macchina, mi sono bagnata tutta la tappezzeria e penso che qualcosa nella parte elettrica si sia danneggiato perché si è spento», una delle persone colpite ha detto alla stazione radio colombiana.

Oltre a commentare l'accaduto, il cittadino ha affermato che la cosa peggiore della situazione è che non è mai stata frequentata dalle autorità competenti per chiudere una strada o evacuare l'acqua. Di conseguenza, le persone colpite hanno dovuto scendere dalle loro auto e spingerle per farle uscire dall'area.

D'altra parte, in altre zone della città come Fontibon, Antonio Nariño e Rafael Uribe Uribe, c'erano altri problemi come incidenti, transizioni, caduta di alberi e piccole inondazioni. Tuttavia, tutto è stato rapidamente controllato e non ci sono stati feriti.

Per ora, Ideam ha avvertito che questo mercoledì sia al mattino che al pomeriggio le piogge continueranno a Bogotà e la temperatura rimarrà a 11 gradi Celsius. L'area che concentrerà le piogge più intense sarà quella est.

L'Istituto ha anche previsto martedì che per i prossimi tre giorni le condizioni nelle regioni: Pacifico, Caraibi, Ande, Orinoquia e Amazzonia, saranno abbondanti nuvolose con precipitazioni che saranno più forti durante il pomeriggio, la notte e la mattina presto. Questo può essere accompagnato da attività elettrica in caso di forti piogge, grandinate e/o tempeste.

«Cielo da parziale a prevalentemente nuvoloso. Le piogge da moderate a abbondanti sono probabili durante la sera, la notte e le prime ore, su vaste aree di Antioquia, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindio, Huila e Tolima occidentali e meridionali. Alta probabilità di attività elettrica in tempi di forti piogge», ha detto.

A causa delle precipitazioni negli ultimi giorni, c'è una probabilità di frane, quindi l'istituto emette un allarme rosso per 14 dipartimenti in Colombia, tra cui: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Tolima, tra gli altri.

Per Tunja, Chipaque, Fúquene, Gachancipá, Guachetá, Guatavita, Nemocón, Suesca, Tocancipá, Ubaté, Ocaña, Neiva, Pitalito e altri comuni di Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander e Tolima, ci sono avvisi arancioni e gialli per la minaccia di incendi di copertura vegetale. A La Guajira e Magdalena la probabilità è classificata come alta.

Inoltre, sono stati impostati allarmi per gli alti livelli di alcune aree idrografiche, aumenti improvvisi, straripamenti e/o inondazioni nel bacino del Rio Grande, che ha il comune di Turbo in allerta rossa. Per il fiume San Juan e i suoi affluenti, si raccomanda un'attenzione particolare nei comuni di Chocó e Risaralda. Anche nel fiume Magdalena ci sono aree a rischio di inondazioni come a Santander, a rischio di improvvisi aumenti a Boyacá e Cesar. Infatti, questi aumenti hanno comuni come Melgar e Silvania a rischio di straripamenti e inondazioni lungo il fiume Sumapaz.





