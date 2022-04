La madre del bambino morto è apparsa a Bogotà sulle spiagge della Magdalena

Dal 4 aprile, Yenni Alexandra Higuera Casallas era scomparsa. La donna di 25 anni era la madre di un bambino di due anni che è stato trovato morto su una spiaggia nella zona turistica di Buritica (Magdalena). Secondo il quotidiano El Colombiano, un paio di turisti hanno visto una piccola auto blu sulla spiaggia e quando si sono avvicinati hanno trovato il bambino morto.

Nel pomeriggio di questo martedì, i parenti della donna hanno confermato a diversi media che Higuera Casallas è apparsa nelle ultime ore nella città di Kennedy, a sud di Bogotà, sua città natale.

La stessa versione è stata confermata dal quotidiano Barranquilla El Heraldo. «Vengo a nome della signora Yenni Higuera, è già apparsa e si trova a Bogotà», avrebbe detto l'avvocato della donna alle autorità della Magdalena nel pomeriggio del 19 aprile.

Va ricordato che pochi giorni fa un video delle telecamere di sicurezza nella zona in cui è stato trovato il corpo del minore è stato trasceso, in cui Yenni Alexandra Higuera Casallas poteva essere vista a piedi nudi, disorientata e senza il suo bambino, che è stato identificato dalla medicina legale come Samuel Guerrero Higuera.

Al momento, le analisi delle cause esatte della morte di Edwin Samuel Guerrero Higuera hanno portato alla morte per asfissia per immersione. «C'è un rapporto che conferma che il bambino è annegato e siamo ancora alla ricerca della madre, a causa di alcuni confronti che sono stati fatti attraverso i video, continueremo a cercarla per trovare dove si trova e, quindi, per avere un quadro più ampio di questa situazione», il colonnello Jesús Manuel de los Reyes ha spiegato all'epoca, comandante della polizia metropolitana di Santa Marta.

Da parte sua, il padre del ragazzo ha aggiunto che con l'apparizione del suo ex compagno spera che ciò che è successo venga chiarito e che sia fatta giustizia. «Mio figlio è già morto e nulla lo cambierà. L'unica cosa rimasta per me come padre è sapere perché Yenni si è comportato in quel modo. Non capisco come il suo cuore gli abbia dato di lasciarlo lì sdraiato e andarsene», ha detto l'uomo.

Nel suo colloquio con El Tiempo, il padre ha anche riferito che i resti di suo figlio gli sono stati consegnati giovedì scorso, dopo che sono stati rilasciati i risultati del test del DNA che hanno pienamente confermato la parentela.

«Sabato il ragazzo è arrivato a Bogotà e lo abbiamo seppellito il giorno dopo. E' stato un momento molto duro perché non mi aspettavo di salutare così presto mio figlio, che era in buona salute ed era molto felice», ha aggiunto.

A proposito di Yenni, Guerrero ha affermato di avere informazioni che è detenuta in una clinica psichiatrica per un disturbo che presenta. «Prego Dio che sia stato un incidente, penso ancora che sia stata una brava mamma», ha concluso.

Per ora, non vi è alcuna dichiarazione da parte delle autorità sull'aspetto della madre, né vi è una chiara ipotesi sul suo grado di responsabilità per la morte del bambino.

