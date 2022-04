Una lucentezza nobile: pulire il parquet con il giusto agente umido

ILLUSTRATION - Eine Frau reinigt am 26.06.2012 in einer Wohnung in Berlin den Parkettfussboden (gestellte Szene). Foto: Silvia Marks

Un pavimento in parquet è soggetto a una forte usura quotidiana e dovrebbe continuare a brillare nel modo più nobile possibile, cosa che è possibile solo con una cura regolare. Lo sporco grosso graffia il legno. Per rimuoverlo dal pavimento, utilizzare una scopa morbida o un attacco per parquet dall'aspirapolvere. Quindi pulire con un panno umido, come raccomandato dalla German Parquet Industry Association (vdp). Cosa succede se il pavimento è laccato o cerato? In questo caso, è necessario scegliere il detergente appropriato, poiché il prodotto utilizzato per il legno laccato non può essere utilizzato per il parquet cerato. I detergenti universali possono persino danneggiare la superficie, piuttosto che pulirla. Se è necessario riapplicare la cera o la lacca dopo un po ', questo può essere fatto abbastanza facilmente nel caso di parquet cerato subito dopo la pulizia. Per i pavimenti laccati, questo di solito richiede molta più dedizione, ma di solito non è necessario così spesso come nel caso della cera. Infine, il consiglio degli esperti per il ritocco di piccoli segni è che possono essere nascosti con cere dure, disponibili in tutte le possibili tonalità di legno. dpa