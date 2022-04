Per la seconda volta, il trafficante di droga Jairo Alberto Builes Molina sarà estradato negli Stati Uniti

Per la seconda volta Jairo Alberto Builes Molina sarà estradato dal sistema giudiziario colombiano negli Stati Uniti per crimini legati al traffico di droga. Dal 1995, il suo nome è apparso in indagini giudiziarie per spedizioni di droga in Nord America, casi di corruzione di giudici a Panama, arresti e richieste di estradizione.

La prima volta che l'alias Condorito è stato catturato è stato registrato nel luglio 2002. Il suo arresto è avvenuto nel bel mezzo dell'operazione Castaway, alla quale hanno partecipato unità della polizia nazionale, della DEA, delle dogane degli Stati Uniti e dell'ufficio del procuratore generale della Colombia.

A quel tempo fu designato come capo di una rete internazionale di trafficanti di droga e fu richiesto dalla giustizia di quel paese, in quanto era responsabile del reato di concerto di possedere, importare e distribuire cocaina ed eroina.

Nella sentenza della Camera di Cassazione Penale n. 56118 del 2003 della Corte Suprema di Giustizia, il relatore giudice Eider Patiño ha ritenuto che tutti i requisiti legali per la sua estradizione fossero soddisfatti. Il 19 dicembre 2003, è stato consegnato da DIJIN all'aeroporto di El Dorado agli agenti della DEA.

Potrebbe interessarti: la Corte Suprema nega due azioni legali che cercano di sospendere l'estradizione della sorella di alias Otoniel

A quanto pare, quest'uomo ha pagato la pena nel paese nordamericano e sarebbe tornato in Colombia per continuare a commettere crimini. Nel bel mezzo delle indagini contro il clan del Golfo, è stato riconquistato nel 2019 dai membri dell'Unità di intelligence Gaula, mentre si allenava nel quartiere Laureles di Medellín.

Secondo le autorità: «Era la persona responsabile del coordinamento del gruppo criminale nella capitale del dipartimento di Antioquia al fine di portare la droga all'estero». Da quel momento in poi, alias Condorito, era in possesso delle autorità colombiane.

Ma nel pomeriggio di questo martedì 19 aprile, il giudice della Corte Suprema Myriam Ávila ha approvato la nuova estradizione di Builes Molina. «Le punizioni per il traffico di droga e un concerto per commettere crimini accusati di Jairo Alberto Builes Molina nell'atto d'accusa non sono di natura politica ma comuni, e gli eventi su cui si basa la petizione internazionale si sono verificati approssimativamente tra gennaio 2017 e gennaio 2019», afferma il decisione.

Potrebbe interessarti: Alias Camilo 40, uno dei massimi leader di Los Contadores, verrà estradato

Secondo le indagini statunitensi, alias Condorito si sarebbe alleato con i trafficanti di droga di Panama e Guatemala per ottenere spedizioni di più chilogrammi di cocaina attraverso motoscafi e via terra verso gli Stati Uniti.

«Le comunicazioni legalmente intercettate hanno rivelato che Builes Molina e diversi complici avevano pianificato l'operazione che avrebbe lasciato Panama per la Colombia e che, al suo arrivo lì, avrebbe raccolto una quantità sconosciuta di cocaina», si legge nell'accusa fatta dalle autorità degli Stati Uniti ed è stata consegnato alla Corte Suprema.

Come rivelato dalla rivista Semana, la difesa di Condorito ha assicurato che le autorità avevano scambiato il suo cliente con un omonimo, sottolineando che «non avrebbe mai avuto legami con questa banda criminale e tanto meno con il traffico di droga».

Infine, la Corte suprema di giustizia ha sottolineato che ora il processo di estradizione «deve essere condizionato all'obbligo di inviare copie delle sentenze o decisioni che terminano il procedimento nei tribunali di quel paese, a causa dell'accusa addebitata al convenuto».

Jairo Alberto Builes Molina è richiesto per l'estradizione per i reati relativi alla «distribuzione internazionale di cocaina e concerto per distribuire una sostanza controllata a scopo di importazione illegale».

CONTINUA A LEGGERE: