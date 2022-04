Madre di Felipe Saruma dopo il matrimonio con Andrea Valdiri: «I bambini non sono di nostra proprietà»

Dopo il pomposo matrimonio tenuto da Andrea Valdiri e Felipe Saruma lo scorso fine settimana, continuano ad arrivare reazioni in difesa della coppia, che per molti mesi ha mantenuto il loro rapporto di basso profilo nonostante abbia condiviso molti momenti sui social network.

Ed è che le voci sulla conferma del loro fidanzamento sono cresciute quando il Santander è apparso condividendo con Isabella e Adhara, figlie di Barranquilla; tuttavia, hanno aspettato fino all'ultimo momento per ratificare il loro impegno, e dopo il matrimonio, le voci di sostegno continuano ad aggiungere.

È stato il caso di Yesenia Andrea, madre del creatore di contenuti che ha più volte appoggiato suo figlio di fronte a diverse controversie sorte sui social network. Ora, la santandereana ha condiviso sui suoi social network un messaggio con il quale restituisce a Saruma in relazione ai figli di Valdiri.

Attraverso una storia su Instagram, Yesenia Andrea ha riflettuto sul percorso intrapreso dall'uomo d'affari, riferendosi al matrimonio con la ballerina.

«I bambini non sono di nostra proprietà, né devono soddisfare le aspettative degli altri; devono costruire il proprio percorso», ha detto la madre di Felipe, aggiungendo che il loro ruolo di genitori è «rispettarli, accompagnarli e prepararli per quel percorso».

Come previsto, quel post è stato replicato da diversi account di intrattenimento, e uno di questi era «Tracciare le celebrità». Lì, ci sono state reazioni più favorevoli a Yesenia Andrea e Saruma; molti utenti hanno anche detto che è un «esempio di suocera».

Commenti come: «Dio, vorrei che tutte le madri del mondo la pensassero così»; «Parole molto sagge... IMPARA LE SUOCERE E RILASCIA I TUOI BAMBINI»; «La madre di Saruma è divina... Oserei dire che ha la stessa età di Valdiri»; «Hanno fatto un ottimo lavoro come genitori perché il figlio è un vero gentiluomo»; «Meglio che non avrebbe potuto dirlo» e «Dei valori dei suoi genitori, è dove ci si rende conto se sarà un bravo figlio, un buon marito e un buon padre», loro evidenziato nella pubblicazione.

Sì: il matrimonio è stato reale

Vale la pena notare che, proprio come c'erano aspettative sul matrimonio tra gli influencer, molti seguaci hanno espresso il loro poco ottimismo e hanno creato altre teorie sugli indizi forniti dalla coppia.

Detto questo, la ballerina aveva dichiarato nei giorni precedenti la sua grande festa che, «La gente pensa che la bellezza accada solo nei film e no, non è così. Questo è un matrimonio reale, non è né realtà né per il marketing», ha detto in dialogo con Vea Magazine.

Inoltre, sul suo account Instagram, La Valdiri ha caricato un'immagine in cui è stata vista vestita da matrimonio, con due sue amiche, festeggiare al suo addio al nubilato.

«Amo chi segue le mie invenzioni e sfrutta le mie follie; chi dice «andiamo per quello» e trasforma i miei momenti in magia (...) Voglio ringraziarli e applaudirli per aver fatto parte del libro della mia vita, sono un capitolo importante e mi motivano a continuare a scrivere più pagine», ha detto l'imprenditrice.

Infine, queste ipotesi erano vere e nel fine settimana si è svolto quello che molte celebrità consideravano «Il matrimonio dell'anno».

