L'Inpec ha requisito le cellule di persone corrotte e parapolitiche che si sono incontrate con Juan Fernando Petro

La controversia sul «perdono sociale» che circonda il candidato presidenziale Gustavo Petro continua a generare qualcosa di cui parlare e ha persino generato problemi all'interno del carcere di La Picota. Il quotidiano El Tiempo ha appreso che questo lunedì 18 aprile, il Comando di reazione immediata (CRI) dell'Inpec ha effettuato una perquisizione cella per cella di coloro che sono stati condannati e perseguiti per parapolitica e corruzione.

Alle 7:00 del mattino, i funzionari del CRI sono arrivati al padiglione sud ERE della prigione alla ricerca di oggetti proibiti. Le cellule dell'ex senatore Iván Moreno, del parapolitico Alvaro 'el Gordo' García e dell'ex sindaco di Villavicencio Francisco Chaparro sono state requisite; i tre hanno avuto un incontro con Juan Fernando Petro, fratello dell'aspirante del Patto Storico.

Secondo i media, hanno anche esaminato gli spazi di detenzione dell'ex membro del Congresso Manuel Antonio Carebilla e dell'ex capo della Direzione Nazionale Narcotici Carlos Albornoz.

È importante ricordare che il minore del Petro Urrego era in carcere l'8 aprile per una visita programmata della Commissione Inter-ecclesiale per la giustizia e la pace (CIJP), di cui fa parte da tempo. Il candidato presidenziale spiegò all'epoca che la presenza del fratello a La Picota non era legata alla sua campagna elettorale.

Nel contesto: Gustavo Petro chiarisce di non aver mandato suo fratello a parlare con Iván Moreno

Questa posizione è supportata da una dichiarazione rilasciata dal CIJP. In questo, la Commissione ha assicurato che lo scopo di entrare nel cortile ERE 2, da Petro e il difensore Danilo Rueda, era quello di partecipare a un processo di riavvicinamento e dialogo con diversi attori del paese nella costruzione di garanzie di non ripetizione.

La posizione del sindacato INPEC

L'Unione dei Prison Workers (UTP) ha respinto con un comunicato stampa la situazione mediatica che ha avuto la visita di Juan Fernando Petro a La Picota. «Respingiamo categoricamente il fatto che le campagne politiche abbiano all'ordine del giorno trasformando le nostre istituzioni in un reality show», ha detto il sindacato.

L'UTP ha osservato che a causa della controversia, l'integrità dei visitatori che entrano nelle carceri viene messa a rischio. «Ogni giorno arrivano nelle carceri personalità che portano possibili soluzioni alla grave crisi carceraria che il sistema soffre da decenni», hanno detto nel documento. A loro volta, hanno invitato il ministro della Giustizia, Wilson Ruiz, e il direttore generale dell'INPEC, il colonnello Tito Yesid Castellanos, a non permettere che le carceri diventino «la soap opera politica del momento».

Il documento invia anche un messaggio ad altri candidati presidenziali come Federico Gutiérrez e Sergio Fajardo: «Propongono la liquidazione dell'entità che cerca un massacro di lavoro di 16.000 ufficiali amministrativi e il corpo nazionale di custodia e sorveglianza». L'UTP ha indicato, a sua volta, che Rodolfo Hernández, l'aspirante ad arrivare alla Casa de Nariño, «non ci allontana dai banditi, dai criminali, indipendentemente dal fatto che abbiamo sostenuto un sistema anacronistico, ambiguo, incostituzionale, prodotto del malgoverno e dell'abbandono dello Stato».

La dichiarazione esprime ancora una volta il sostegno del sindacato a Gustavo Petro nelle prossime elezioni, perché il suo piano governativo «ha proposto di umanizzare e rafforzare il sistema» insieme a «una vera risocializzazione». Il sindacato ha ricordato che i visitatori delle carceri sono protetti dalla legge sui dati habeas. Inoltre, «queste persone non possono essere seguite senza un'ordinanza del tribunale».

CONTINUA A LEGGERE: