L'IAPA ha denunciato un aumento della repressione e della censura contro la stampa a Cuba, Venezuela, Bolivia ed El Salvador

Según la ONG Espacio Público, en junio se produjeron 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, entre las que figuran como más frecuentes la intimidación, amenazas y censura. EFE/Esteban Biba/Archivo

Questo martedì, l'Inter-American Press Association (IAPA) ha iniziato la sua riunione semestrale. Durante una conferenza virtuale, l'organizzazione ha avvertito che la repressione e la censura continuano ad aumentare in paesi come Cuba, Venezuela, Bolivia ed El Salvador.

L'oratore sulla situazione sull'isola è stato Henry Constantin, direttore del giornale dissidente La Hora de Cuba, arrestata l'anno scorso dopo le massicce proteste dell'11 luglio contro la dittatura di Miguel Díaz-Canel.

Il giornalista ha detto che i giornalisti indipendenti che attualmente lavorano nel suo paese «non superano le 50 persone»: «È un gruppo in pericolo di estinzione». È che negli ultimi anni ci sono stati sempre più «esuli di attivisti e giornalisti indipendenti».

«Dicono loro che se non vogliono andare in galera devono lasciare il Paese per sempre», ha detto.

Constantin ha spiegato che la cosa più angosciante per i giornalisti cubani in questo momento è il nuovo codice penale, che sarà approvato - senza consultazione pubblica - nelle prossime settimane o mesi.

Il direttore di La Hora de Cuba ha indicato che il nuovo codice «ripete le condanne e le misure del precedente codice penale, quello sovietico». Oltre a parlare di propaganda nemica e ad aumentare l'uso dell'ergastolo, estende l'uso della pena di morte a quattro nuove figure criminali.

Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia AP, fue agredido por las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana durante las protestas del 11J

Nella sua presentazione ha citato il caso di Yoan de la Cruz, un giovane che non è un giornalista ma che è stato arrestato dalle forze del regime cubano per essere stato uno dei primi a trasmettere sui social media le proteste dell'11 luglio a San Antonio de los Baños. Per aver condiviso queste immagini, ha ricevuto sei anni di carcere «per disordine e disprezzo».

Dopo le massicce proteste, tutti coloro che invocano manifestazioni pacifiche sono accusati dalle autorità dittatoriali di «incitamento a commettere crimini». «Il cittadino che protesta corre il rischio di essere accusato di disordine pubblico», ha aggiunto.

Constantin ha riferito che in ogni data nazionale le strade dell'isola sono pesantemente sorvegliate dalle forze del regime per impedire le mobilitazioni della società civile.

In precedenza, lo IAPA ha indicato nel suo rapporto interinale semestrale che la repressione è «l'epidemia che colpisce maggiormente» Cuba, e ha avvertito che nell'ultima metà dell'anno «è rimbalzata» con «severe condanne» per i manifestanti delle proteste. Per l'organizzazione con sede a Miami, la libertà di espressione sull'isola è «debole», ed è inquadrata all'interno di una società «senza tregua» e in un ambiente «ostile».

Un altro paese che ha subito per anni una brutale repressione e censura è il Venezuela, dove la dittatura di Nicolás Maduro applica strategie molto simili a quelle impiegate dal regime di Castro.

Miguel Henrique Otero, presidente e direttore del quotidiano El Nacional, ha parlato della situazione in Venezuela durante la conferenza virtuale. Come ha detto, «il Venezuela è un paese fuori per la libertà di espressione». «I venezuelani scoprono cosa sta succedendo attraverso il canale statale e alcuni media che rimangono lì». Inoltre, la connessione internet «è molto limitata e costosa».

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tomó el poder de la sede del diario El Nacional (EFE/Ronald Peña) EFE

Per questo motivo, i social network sono diventati uno strumento «fondamentale» per i civili negli ultimi anni.

Per quanto riguarda gli attacchi alla libertà di espressione perpetrati dal regime chavista, Otero ha parlato di tre tipi. In primo luogo, «aggressioni fisiche dirette». Questi, ha indicato, si sono intensificati alla fine dello scorso anno nel quadro delle elezioni regionali. «Chiunque stia filmando corre il rischio di essere attaccato dai collettivi chavista o dai gruppi paramilitari».

Il secondo tipo di aggressione da lui identificato è «l'uso del sistema giudiziario»: «È un regime che cerca di dire che i prigionieri politici hanno tutti i giudizi, che il sistema agisce, ma in pratica il sistema è un vile strumento dell'esecutivo. Quasi l'80% è imprigionato per misure precauzionali, senza condanne».

A questo proposito, ha citato come esempio il caso del giornale che presiede, El Nacional, la cui sede a Caracas è stata recentemente embargo da parte delle autorità chavista a seguito di una causa di Diosdado Cabello. «Era molto ovvio. Un'affermazione per diffamazione dovuta a una nota pubblicata, in cui si diceva che Diosdado Cabello era indagato per traffico di droga. Molti giornali lo hanno pubblicato prima di noi. Il processo penale non sta procedendo, ma senza una sentenza ci sono stati assegnati 13 milioni di dollari di risarcimento; hanno eliminato le persone che lavoravano nelle strutture con armi lunghe e hanno preso il potere delle strutture».

La terza e ultima forma di aggressione indicata da Otero risponde alle «decisioni arbitrarie del regime, che non hanno supporto giudiziario, ma che sono azioni dello Stato». Ad esempio, «blocco di pagine web». Secondo il giornalista, l'unica cosa indipendente rimasta in Venezuela sono pagine di venezuelani all'estero.

«Il regime ordina alle compagnie telefoniche di bloccare tutte queste pagine. Il numero di pagine bloccate è considerevole. Fanno lo stesso con pagine che pensano che i venezuelani non dovrebbero vedere come Infobae, CNN... Dovremmo chiedere alle compagnie telefoniche, che molte sono multinazionali, perché lo fanno, se non c'è una sentenza del tribunale», ha riflettuto.

Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional

Uno dei paesi che è stato ancora una volta strettamente legato a dittature come quelle di Cuba e del Venezuela è la Bolivia. Jorge Carrasco, vice presidente della National Press Association, ha affermato che «la situazione nel Paese è complicata e segue la tendenza nella regione».

Nella sua presentazione, ha avvertito che dall'arrivo di Luis Arce al potere, le restrizioni e le aggressioni contro giornalisti e media sono aumentate. Allo stesso modo, sono aumentate le limitazioni alla copertura di determinati atti. A titolo di esempio, ha citato il caso del processo contro l'ex presidente Jeanine Áñez, in cui diversi media e giornalisti sono stati esclusi, «con la motivazione che non hanno presentato accreditamenti».

Carrasco ha anche denunciato l'aumento dei discorsi che cercano di stigmatizzare la stampa. Come ha detto, «le autorità cercano continuamente di screditare i media»: «Dicono qualcosa che non gli piace, che li mette a disagio, e iniziano subito a dare la colpa alla stampa».

Da parte sua, ha criticato «l'uso discriminatorio della pubblicità statale che va solo ai media che sono ben visti dal governo»: «I media indipendenti, considerati scomodi, non solo ricevono attacchi, stigmatizzazioni, ma non ricevono nulla dalla pubblicità».

La SIP alertó que El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, va por el mismo camino de países como Nicaragua y Venezuela (Marvin RECINOS / AFP) MARVIN RECINOS | AFP

Fabricio Altamirano, direttore di El Diario de Hoy di El Salvador, ha affermato che mentre ci sono paesi più complicati come il Nicaragua e il Venezuela, El Salvador è sulla stessa strada della «repressione, accerchiamento legale e pericoli».

Il giornalista ha assicurato che il suo Paese non ha mai vissuto una situazione come quella attuale sotto il mandato di Nayib Bukele, e ha avvertito che ci sono arresti «imminenti» contro giornalisti per aver indagato su diversi casi di corruzione.

Come ha spiegato, l'attuale schema legale «rende soggettivo chi viene arrestato, per quali motivi, senza alcuna documentazione, e sotto l'anonimato di accusare le voci». Ha ricordato, da parte sua, che recentemente la Commissione per i diritti umani ha condannato una serie di leggi ambigue che consentono all'esecutivo di adottare misure repressive contro i media.

