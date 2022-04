«Las Bravas FC» sta finalmente arrivando su HBO Max! La sua data di uscita è già nota

Roberto Casas, il miglior calciatore del Messico e del mondo, affronterà la sua sfida più grande: fare il campione della squadra di Las Bravas. (HBO max)

HBO Max ha rivelato che il prossimo 5 maggio verrà rilasciato in esclusiva sulla piattaforma, Las Bravas FC, la sua nuova produzione messicana. La serie è interpretata da Mauricio Ochmann, Iran Castillo, Ana Valeria Becerril e Esmeralda Soto. Una storia in cui una squadra di calciatrici combatterà contro ogni previsione per raggiungere i propri obiettivi.

Mauricio Ochmann interpreta Roberto Casas, il miglior calciatore messicano che abbia mai giocato in Europa, che perde tutto a causa di un infortunio, ed è quindi costretto a tornare nella sua città natale. Sentendosi sconfitto, diventa a malincuore l'allenatore del Las Bravas FC, la squadra di calcio femminile locale, allenandoli per vincere il loro primo campionato.

Con l'aiuto di Sebas (Mauricio Barrientos), il suo grande amico d'infanzia, Roberto cercherà di raggiungere l'inimmaginabile: trasformare questo gruppo di giocatori dilettanti in calciatori professionisti, cercando di riconciliarsi con il loro passato. Lo capirà?

La squadra di Las Bravas affronterà potenti rivali sul campo di gioco. E al di fuori di esso, dovranno superare le avversità personali che li circondano, mentre allo stesso tempo dovranno affrontare gli stereotipi che li incasellano affidandosi l'uno all'altro. Sono cinque amici che faranno del loro meglio per raggiungere i loro obiettivi.

La finzione sottolinea il valore del lavoro di squadra , e un altro dei suoi temi principali è la redenzione, per dimostrare che l'unico modo per raggiungerlo non è fuggire dal passato, ma affrontarlo coraggiosamente e usarlo per migliorare. Di per sé, nel Las Bravas FC il calcio servirà come metafora per raccontare una storia potente sulla riunione con le radici.

Las Bravas, il nuovo HBO Max Original MAX, ha come protagonisti Mauricio Ochmann, Mauricio Barrientos, Ana Jimena Villanueva, Iran Castillo, Juan Carlos Colombo e un talentuoso team di giovani attori come Keyla Caputo, Ana Valeria Becerril, Esmeralda Soto, Paola Curon, Kariam Castro, Jerry Velazquez, Fernando Cuautle e Ari Albarran. L'argentino Ariel Winograd è il regista e lo showrunner di questa storia.

La serie è una coproduzione tra WarnerMedia LatinAmerica e The Mediapro Studio. Scopri che i sogni possono diventare realtà. Da non perdere!

