La reazione dei passeggeri negli Stati Uniti per conoscere la sospensione dell'uso obbligatorio di maschere sugli aeroplani

Un pilota di aerei informa i passeggeri della misura adottata dal governo degli Stati Uniti sull'uso non obbligatorio di maschere negli aeroporti o negli aeroplani

Un gruppo di passeggeri che erano a bordo di un aereo negli Stati Uniti, è stato informato dal pilota della misura recentemente adottata da un giudice federale di quel paese in cui viene eliminato l'uso obbligatorio di una maschera per prevenire le infezioni da COVID-19, sia negli aeroporti che nelle cabine degli aerei.

«Il governo Biden annuncia che l'amministrazione per la sicurezza dei trasporti non impone più l'uso obbligatorio di maschere in tutti gli aeroporti statunitensi o sugli aerei», ha detto il capitano dell'aereo a tutti i presenti.

Immediatamente, la reazione non si è fatta attendere e i passeggeri hanno iniziato a festeggiare con applausi e grida di festa. Tra il frastuono si sente una persona esclamare: «Finalmente!» , mentre alcuni tolgono la mascherina all'interno della cabina e altri la lasciano accesa.

Il giudice federale della Florida ha annullato il mandato nazionale di indossare maschere che coprivano aeroplani e altri mezzi di trasporto pubblico per aver superato l'autorità dei funzionari sanitari statunitensi, anche nella pandemia di coronavirus.

La decisione di lunedì del giudice distrettuale federale Kathryn Kimball Mizelle a Tampa, nominato dall"ex presidente Donald Trump, ha anche affermato che i Centers for Disease Control and Prevention non sono riusciti a giustificare la sua decisione in modo inappropriato e non hanno seguito le regole appropriate.

Nella sua sentenza di 59 pagine, Mizelle ha detto che l'unico rimedio era quello di scavalcare del tutto la regola perché sarebbe stato impossibile porvi fine per il gruppo limitato di persone che si opponevano nella causa.

«Poiché il nostro sistema non consente alle agenzie di agire illegalmente, anche nel perseguimento di fini desiderabili, il tribunale lo dichiara illegale e annulla il mandato della maschera», ha scritto.

Il governatore repubblicano per lo Stato della Florida, Ron DeSantis, ha celebrato la mossa con un post sui suoi social media.

«È bello vedere un giudice federale in Florida seguire la legge e respingere il disegno di legge di Biden sull'uso obbligatorio della maschera durante i trasporti. Sia i dipendenti delle compagnie aeree che i passeggeri meritano la fine di questa miseria», ha detto il governatore attraverso il suo account Twitter.

Il CDC ha recentemente esteso il mandato delle maschere, che è scaduto lunedì, fino al 3 maggio per concedere più tempo per studiare la sottovariante omicron BA.2 del coronavirus che ora è responsabile della stragrande maggioranza dei casi negli Stati Uniti.

Il requisito della maschera per i viaggiatori è stato oggetto di mesi di pressioni da parte delle compagnie aeree, che hanno cercato di porvi fine. I vettori hanno sostenuto che filtri dell'aria efficaci sugli aerei moderni rendono molto improbabile la trasmissione del virus durante un volo. Anche i repubblicani al Congresso hanno combattuto per porre fine al mandato.

La scorsa settimana, il governo del presidente Joe Biden ha prorogato di due settimane l'ordine nazionale che richiede di indossare una mascherina nei trasporti pubblici monitorando un aumento dei casi di COVID-19.

Quando la Transportation Security Administration (TSA) degli Stati Uniti, che è responsabile di garantire il rispetto dell'ordine su aerei, autobus, treni e i rispettivi terminali, ha esteso il requisito il mese scorso, ha affermato che CDC sperava di sviluppare una strategia più flessibile per sostituire l'ordine. nazionale.

L'ordine di indossare la mascherina è la traccia più visibile delle restrizioni per controllare la pandemia e forse la più controversa. Il recente aumento degli incidenti abusivi e talvolta violenti sugli aeroplani è stato attribuito a controversie sull'uso della maschera.

