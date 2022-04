Il premier Aníbal Torres annuncia la possibile ricomposizione del gabinetto

Le varie crisi che il governo di Pedro Castillo ha dovuto affrontare hanno costretto un dibattito sulla possibilità di un nuovo cabinet. Nelle ultime settimane ci sono state speculazioni su questa possibilità, ma non è stato fino a lunedì sera che il presidente del Consiglio dei ministri, Aníbal Torres, ha sottolineato che esiste la possibilità che il suo gruppo di lavoro veda cambiamenti.

«Molto presto il presidente annuncerà i cambiamenti che stanno attraversando un nuovo gabinetto e un premier che non dipende più dal partito Peru-Libre o dai gruppi intorno al presidente Castillo, questo è molto chiaro», è stata la dichiarazione del cardinale e arcivescovo di Huancayo, Pedro Barreto, cinque giorni fa. Tuttavia, Aníbal Torres ha semplicemente lasciato aperta la possibilità che possano verificarsi cambiamenti. «Ok, il gabinetto può essere ricomposto», ha detto da Cusco, zona dove la disoccupazione è stata registrata dopo il rialzo dei prezzi.

Poco più di una settimana fa, l'11 aprile, Aníbal Torres aveva escluso la possibilità della sua partenza e aveva persino descritto il gruppo di lavoro che guida come solido. «Vi informo che non ho presentato le mie dimissioni, il Consiglio dei Ministri è molto solido. Sono molto contento di questa squadra che ha lavorato per il bene del Paese», ha detto alla stampa in quanto c'erano proteste e richieste di dimissioni dei membri dell'Esecutivo da parte della popolazione.

Un possibile cambiamento nel gabinetto è stato un malinteso piuttosto che una discussione all'interno dell'Esecutivo. Il consigliere del presidente Pedro Castillo, Daniel Salaverry, ha annunciato che l'ingresso di nuovi membri nel PCM sarebbe un dato di fatto; tuttavia, il ministro della giustizia e dei diritti umani lo ha negato. «Coloro che consigliano e consigliano il presidente sono i ministri. Daniel Salaverry ha dato un'opinione isolata che non la condivido particolarmente e non la condividiamo», ha detto.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

«Il presidente Pedro Castillo e il Consiglio dei ministri sono quelli che guidano il Paese e prendono le decisioni. Non credo che l'interferenza politica da parte di altri attori politici sia consentita con la manipolazione di dire che è il governo di tutti i peruviani (...) molti politici dicono e dicono, ma non è stata una proposta o un consenso del Consiglio dei ministri invece di gabinetto «, ha aggiunto Chero.

DICHIARAZIONE CONTROVERSA

Durante la sua visita a Huancayo per fermare la crisi nella zona, il primo ministro Aníbal Torres è stato criticato dopo aver usato il nome di Adolfo Hitler come esempio di superamento di una nazione. Ora, da Cusco, il presidente del Consiglio dei ministri ha nuovamente menzionato il genocidio ricordato, notando che la sua dichiarazione non era ben compresa. «Ho dato come esempio il caso di Adolf Hitler, che ha riempito la Germania di canali di comunicazione. E l'ignoranza in Perù è andata a negarlo, a dire che ho lusingato Adolf Hitler. Poi li ho lasciati parlare per un paio di giorni», ha detto.

Aníbal Torres dice che c'è molto da imparare da Karl Marx e parla di nuovo di Hitler | VIDEO: Channel N

Volendo chiarire la sua menzione, ha riflettuto sulla dualità dell'essere umano. «Il fatto che io dica che non esiste un essere umano assolutamente buono o assolutamente cattivo, che anche il più malvagio possa fare il bene, non significa che io stia esaltando il maligno. Perché in quella stessa conferenza ho anche detto che queste persone sono giudicate per azioni malvagie», ha aggiunto.

Inoltre, si riferiva a Karl Marx come fonte di apprendimento. «Era il sogno di Karl Marx, si sbagliava. È impossibile. Ma con questo non intendo dire che si sbagliasse su tutto. Perché c'è molto da imparare da Karl Marx e dagli ultra-liberali. Bisogna imparare le cose buone», ha detto dalla storica regione di Cusco.

