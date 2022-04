Il governo nazionale e l'ufficio del sindaco forniranno maggiore sicurezza alle persone reincorporate che vivono a Bogotà

FILE PHOTO: Former guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) participate in a protest called "Pilgrimage for Life and Peace" demanding security guarantees and compliance with the peace agreements signed with the government, in Bogota, Colombia, November 1, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Bogotà è una delle aree del paese che riceve il maggior numero di migranti, si stima che oggi la capitale abbia una media di 7.181.469 abitanti. Per molto tempo, parte della migrazione che si è accentuata, è perché per anni le persone in aree di violenza sono fuggite alla ricerca di modi per ricostruire le loro vite, è importante chiarire che non solo sono arrivate vittime, ma che sono arrivati ex combattenti.

Poiché la capitale, come altri territori, ha bisogno di caratterizzare i suoi abitanti per rispondere ai bisogni della popolazione, nella seconda metà del 2021 è stato condotto un censimento per determinare quanti ex combattenti delle FARC si trovavano a Bogotà e sono stati identificati 604 reincorporamenti, di cui registrati 563, corrispondenti a 363 uomini e 200 donne.

Nel processo, è stato anche identificato che il 60,4% delle ex FARC di Bogotà è arrivato prima della firma dell'accordo, il 25,2% durante il processo di firma e il 35,2% durante il 2017. Il motivo per cui la gente ha dichiarato, alla domanda sulle motivazioni per stabilirsi nella capitale, erano: opportunità di lavoro (40%) e possibilità di raggiungere il ricongiungimento familiare (34,2%).

Tuttavia, uno degli avvisi che ha attirato maggiormente l'attenzione è la questione della sicurezza. In questo contesto, il 18 aprile, il governo nazionale e l'ufficio del sindaco di Bogotá si sono impegnati a cercare strategie per la cura efficace della sicurezza degli ex combattenti. Allo stesso modo, sono state presentate le misure adottate dalle istituzioni per affrontare e prevenire gli attacchi diretti a questa popolazione.

«Conta sulla volontà del Distretto della Capitale di far progredire l'attuazione di strumenti per la protezione e la destigmatizzazione», ha detto il ministro della pace di Bogotá Vladimir Rodríguez a RCN Radio, aggiungendo: «È urgente presentare il percorso alle autorità territoriali che più espellono le persone nel processo di reintegrazione. È importante che dipartimenti come Cauca conoscano il percorso in dettaglio per essere più efficienti a Bogotà».

Gli avvisi di sicurezza sono diventati evidenti in questo primo trimestre del 2022. Lo scorso febbraio, una struttura gestita da ex combattenti delle FARC a Bogotà è stata vandalizzata, essendo la terza istituzione dei firmatari dell'accordo finale di pace a subire un attacco finora quest'anno.

«Riteniamo responsabile il governo nazionale, poiché ci sono già state situazioni simili di seguito questo mese. Sfortunatamente, non vediamo alcuna azione intrapresa dal governo e dalle entità pertinenti. Vediamo la sistematicità, perché con la casa di La Roja e oggi vediamo che c'è lo stesso modus operandi, dal momento che rompono dei vetri, tagliano le sbarre, non ci mettono molto, ma è come un messaggio di: «Vogliamo fare loro qualcosa», ha detto Sofía Nariño, membro della direzione dei Comuni Partito.

Un altro fatto il 3 febbraio, «persone non identificate sono entrate con la forza nella proprietà e hanno rubato i prodotti delle iniziative produttive dei firmatari dell'accordo di pace», presso la Casa Culturale La Roja, anch'essa situata a Teusaquillo, dove vengono venduti prodotti realizzati o coltivati da 22 famiglie di ex combattenti.

«Questo è un altro esempio del sabotaggio delle iniziative produttive per il reinserimento sociale ed economico dei firmatari, in quanto generano anche ansia e paura nel collettivo», ha detto Comunes in un comunicato all'epoca.

E il 21 gennaio, la stessa festa ha annunciato di aver trovato un ordigno esplosivo in Casa Alternativa, un ristorante sempre a Teusaquillo che ospita un progetto di uno dei firmatari. È stato trovato il giorno prima che il partito guidato da Rodrigo Londoño, l'ultimo capo della leadership delle FARC e noto come Timochenko, tenesse l'evento del lancio della sua campagna elettorale.





