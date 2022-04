Come installare una scrivania ergonomica per uno scolaro a casa

HANDOUT - Una silla de escritorio ajustable en altura y con respaldo reclinable permite acompañar el crecimiento del escolar. El color claro del escritorio evita que se formen contrastes fuertes con el blanco del papel, lo que cansaría más la vista. Foto: DGM/PAIDI/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Chi ha dovuto lavorare molto a casa durante la pandemia sa cosa significa passare ore e ore al tavolo della cucina. Per la schiena, per la postura... è davvero brutto. E lo stesso accade con i bambini, che spesso fanno i compiti al tavolo da pranzo. «Fondamentalmente, i requisiti per un lavoro a casa per un bambino sono simili a quelli di un adulto», afferma il direttore generale dell'Associazione tedesca dei mobili, Jochen Winning. «Tuttavia, va considerato che i bambini stanno ancora crescendo e che la loro colonna vertebrale è in via di sviluppo e sensibile», afferma. Pertanto, per non rischiare di avere problemi di postura in tenera età, i genitori dovrebbero anche selezionare i mobili da lavoro degli scolari tenendo conto degli aspetti ergonomici. Ciò significa che una sedia da scrivania deve essere regolabile in altezza e lo schienale deve essere reclinabile. Viene quindi regolato in modo che il sedile sia all'altezza del ginocchio senza premere sul retro delle ginocchia. «L'ideale è una distanza di cinque centimetri tra il bordo anteriore della sedia e la parte posteriore del ginocchio, che può essere facilmente regolata con una sedia che ha una profondità di seduta regolabile», spiega Winning. Quando si è seduti, i piedi dovrebbero essere in grado di appoggiarsi completamente sul pavimento e la coscia e la gamba dovrebbero formare un angolo di 90 gradi o più. «L'angolo tra braccia e avambracci dovrebbe essere di 90 gradi o più quando gli avambracci sono supportati orizzontalmente sulla scrivania», afferma l'esperto di mobili. «Dovrebbe esserci spazio per la libertà di movimento tra il piano del tavolo e le gambe e lo schienale dovrebbe sostenere il bacino senza schiacciare o forzare una postura seduta rigida. Tuttavia, la parte superiore del corpo dovrebbe essere in grado di muoversi vigorosamente in una direzione o nell'altra, poiché questa forma dinamica quando si è seduti favorisce la postura. E Winning ricorda che i bambini crescono particolarmente velocemente. «Una o due volte all'anno, la postura in cui siedono dovrebbe essere controllata e, se necessario, migliorata». Logicamente, anche il desktop deve essere in grado di accompagnare la crescita. «Idealmente, puoi anche cambiare l'inclinazione», afferma l'esperto. «La superficie della scrivania dovrebbe essere il più lucida e opaca possibile, perché i forti contrasti, ad esempio con la carta bianca, possono stancare l'occhio più rapidamente», aggiunge. I bambini si siedono già per lavorare al computer durante la scuola primaria. E dovrebbero essere posizionati in modo tale che ci sia una distanza di almeno 80 centimetri tra la vista e lo schermo. «Guarda dritto o leggermente verso il basso per alleviare la tensione al collo e al collo», consiglia Winning. I monitor esterni possono essere regolati in questo modo, mentre sono disponibili supporti variabili per laptop e tablet. Il computer deve essere posizionato in modo tale che non vi siano riflessi o contrasti troppo forti per influire sulla vista. Pertanto, il portale specializzato per il settore dell'illuminazione Licht.de raccomanda che sia la scrivania che lo schermo siano posizionati lateralmente alla finestra, in modo che ci sia abbastanza luce sul posto di lavoro, ma senza accecare. Uno spazio per svolgere i compiti scolastici non richiede solo una lampada da tavolo, ma la stanza richiede una buona illuminazione di base. Una luce diffusa regolarmente nello spazio favorisce la concentrazione. Perché, come spiega Licht.de, questo allevia gli occhi, poiché non devono adattarsi costantemente ai diversi livelli di luminosità della stanza quando si guardano intorno. La La luce prevalentemente indiretta su soffitti e pareti, ad esempio da applique o lampade da terra, è spesso percepita come piacevole. In alternativa, gli esperti raccomandano apparecchi a soffitto diffusi o sistemi a binario con apparecchi a fascio largo. E, direttamente sul posto di lavoro, l'illuminazione deve essere composta da due componenti: una lampada a sospensione antiriflesso con componenti di luce diretta e indiretta posizionata sulla scrivania e una lampada da tavolo rotante e orientabile. Quest'ultimo deve essere posizionato in modo tale che la mano di scrittura non proietti alcuna ombra. Cioè, nel caso di persone destrorse, sul lato sinistro dello spazio di lavoro e, nel caso di mancini, sulla destra. Quando si lavora davanti allo schermo o su superfici lucide, la luce deve essere posizionata in modo tale da non generare alcun riflesso. dpa