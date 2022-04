ABC di 'FilBo Ciudad': cos'è, perché è così importante e quali sono le sue novità alla Fiera del Libro

"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar

Prima di entrare nell'universo interiore che la città di FilBO rappresenta, è necessario capire cosa significa questo concetto, che è una delle grandi novità di questa edizione della Fiera Internazionale del Libro di Bogotá.

Per cominciare, il più grande festival letterario dell'America Latina torna faccia a faccia dopo aver attraversato due edizioni consecutive segnate dalla virtualità; da qui il suo motto: Torna per farti tornare. Ma non solo i partecipanti si recheranno a Corferias per divertirsi, dal padiglione del paese ospite d'onore (Repubblica di Corea) ai lanci letterari; la fiera si svolge anche in tutta Bogotà e questo è proprio il fulcro di questa iniziativa.

Studenti, accademici, autori principianti e autori dal «callo sulle dita» avranno l'opportunità di godere del FilBO in diversi spazi della città, come biblioteche pubbliche, università e librerie, estendendo l'evento a nuovi pubblici per suscitare interesse per la lettura e la scrittura.

Inoltre, non solo si vedranno lettere colombiane in questa striscia, ma c'è anche uno spazio dedicato al paese ospite d'onore: la serie di film e le novità letterarie di quel paese saranno accessibili a migliaia di spettatori in luoghi come il Centro Culturale Gabriel García Márquez, il Caro y L'Istituto Cuervo e il Miguel Art Museum Urrutia -MAMU-, tra gli altri scenari.

Le raccomandazioni di Infobae Colombia sulla FilBo Ciudad

Sebbene il programma sia ampio, ci sono diversi suggerimenti per non perdere la scena culturale sudcoreana, tanto meno quella colombiana, che è protetta dal Segretariato distrettuale della cultura, una delle istituzioni che promuovono questa iniziativa che include incontri musicali, storie di conflitti, verità e memoria, e il meglio della settima arte di entrambi i paesi.

Sottolinea anche l'articolazione di questa agenda con la rete di biblioteche pubbliche del distretto di Bogotá -Biblored- per lo sviluppo di diversi incontri, lanci di testi e presentazioni in punti come la Biblioteca Virgilio Barco, El Tintal e La Marichuela, situati nell'ovest e nel sud del paese capitale.

Ecco alcuni dei punti salienti di FilBo Ciudad:

- Presentazione dei libri Perché dipendiamo dalla biodiversità? L'occasione da non perdere e Perception: un viaggio attraverso i sensi. Juan Armando Sanchez e Felipe Reinoso-Carvalho.

Data: mercoledì 20 aprile. Orario: dalle 18:00 alle 19:00

Luogo: Centro Culturale Gabriel Garcia Márquez (Calle 11 # 5-60)

- 10 anni dalla pubblicazione di Birds have no borders: leggende e miti dell'America Latina

Autore: Edna Iturralde

Data e ora: giovedì 21 aprile 16:30 — 17:30

Luogo: La Libreria de Ana (Calle 134 # 55 - 30, Centro commerciale Paseo San Rafael)

- FilBo Cine: serie di film coreani

Cortometraggio: Grande Fratello

Data e ora: venerdì 22 aprile 15:00

Luogo: Auditorium Porfirio Barba Jacob, Centro Culturale Gabriel García Márquez (11a strada n. 5-60).

- Firma del libro con l'autore J. J. Benitez e Antonio Erazo

Data e ora: venerdì 22 aprile 16:00 - 17:00

Luogo: Unicentro National Library (gara 15 # 124-30 locale 1-146)

- Conversazioni che cambieranno la tua vita: leggere come atto d'amore

Meghan Cox Gurdon e Yolanda Reyes. Modera: Liliana Moreno

Data e ora: venerdì 22 aprile 18:00 - 19:00

Posizione: Palestra moderna (gara 9 #74 -99)

- Commissione Voci per l'eredità della verità: nuove prospettive sul conflitto nella letteratura

Laura Ortiz, Leonardo Gil e Laura Acero. Moderati: Lina Castaño

Data: sabato 23 aprile dalle 10:00 alle 10:45

Luogo: Piazza del Museo d'Arte Miguel Urrutia (MAMU, strada 11 # 4-21)

In collaborazione con il District Institute of Arts (IDARTES) e la Commissione per il chiarimento della verità, della coesistenza e della non ripetizione.

- Diversità di genere e identità dissidenti: Brigitte Baptiste e Camila Sosa Villada

Moderatore: Simon Uribe

Data: sabato 23 aprile 16:00 - 17:00

Luogo: Biblioteca pubblica Virgilio Barco (carrera avenue 60 #57 -60)

In collaborazione con l'Ambasciata dell'Argentina.

- Conversazioni che ti cambieranno la vita: J. J. Benitez: una riunione con i suoi lettori

Parla con Antonio Erazo

Data: lunedì 25 aprile 17:30 — 19:00

Luogo: Libreria Lerner, Calle 93 (gara 11 # 93 A-43)

- FilBo Cine Colombian Film Series - Documentario «Condores don't bury every day», 50 anni

Data: mercoledì 27 aprile 18:30 — 20:00

Luogo: Auditorium Porfirio Barba Jacob, Centro Culturale Gabriel García Márquez (11° strada # 5-60)

