Un comandante e sua moglie sono stati uccisi a Ciudad Juarez: quattro funzionari vengono uccisi

Questa domenica, uomini armati hanno ucciso il comandante del gruppo operativo tattico dell'Agenzia investigativa statale nel nord di Chihuahua, Ezequiel Emmanuel Ortiz Fierro, e sua moglie, Maria Vianney Galván Sandoval, a Ciudad Juarez, Chihuahua, ha riferito l'ufficio del procuratore di Stato.

«L'ufficio del procuratore generale (Fge) ha condannato il subdolo attacco in cui il comandante delle operazioni tattiche dell'Agenzia investigativa statale, Emmanuel Ezequiel O.F., è stato ucciso questa mattina mentre stava per salire a bordo del suo veicolo», ha detto l'agenzia in un comunicato.

Secondo le informazioni fornite, gli eventi si sono svolti questa domenica mattina alle 06:40 circa nelle strade di Cananea e Isla Cedros, nella colonia di Fronteriza, dove «il comandante Ortiz è stato ucciso dai proiettili».

«L'ufficiale è stato lasciato a bordo di un Silverado (furgone) bianco, che aveva diverse ferite da proiettile», ha detto il bollettino, che ha anche specificato che una terza vittima dell'attacco, una donna, è rimasta ferita.





Allo stesso modo, la Procura ha riferito che dopo gli eventi e con un'operazione congiunta con la pubblica sicurezza municipale, è stata raggiunta la cattura di tre presunte persone coinvolte negli eventi e ha assicurato che agirà fino alle sue «conseguenze finali» per catturare tutti i soggetti coinvolti e portare quelli responsabile nei confronti della giustizia».

Proprio sabato, un altro attacco armato su un'autostrada in questo stato ha provocato cinque morti, due dei quali poliziotti ministeriali e un delegato dell'INM.

Secondo fonti ufficiali, un gruppo di sicari armati ha sparato direttamente contro un veicolo in cui il comandante dell'Agenzia statale per le indagini (AEI) a Nuevo Casas Grandes, Alejandro Domínguez Cabriales, tre agenti e il delegato dell'Istituto Nazionale per le Migrazioni, Lorenzo Gabriel Pico Escobar, erano in viaggio.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18:00. La FGE precisa che gli agenti hanno respinto l'aggressione, tuttavia non è stato sufficiente perché sono stati uccisi. L'Agenzia investigativa statale, la Segreteria di Stato della pubblica sicurezza, la Guardia nazionale e l'esercito messicano hanno attuato un'operazione per trovare i responsabili.

Allo stesso modo, gli investigatori di polizia, gli agenti della Procura, gli esperti e gli analisti hanno iniziato i lavori e i procedimenti sul caso, con l'obiettivo di chiarire il crimine subdolo.

«L'ufficio del procuratore generale si rammarica profondamente di questo fatto e intraprenderà le azioni necessarie per garantire che non rimanga impunito. Inoltre, esprime la sua solidarietà alla famiglia, agli amici e ai colleghi di fronte a una perdita così deplorevole».

Il Messico ha registrato 33.315 omicidi nel 2021 dopo i due anni più violenti della sua storia, sotto la guida di López Obrador, con 34.690 vittime di omicidio nel 2019 e 34.554 nel 2020. Nei primi due mesi dell'anno, il Paese ha accumulato 4.697 omicidi intenzionali, 282 dei quali avvenuti a Chihuahua.

