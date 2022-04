Mayid Arias, primo storico marcatore del torneo di promozione calcistica colombiana, è deceduto

È morto il sabato precedente, Mayid Arias (1964-2022) storico marcatore della cosiddetta Copa Concasa, ovvero coppa della seconda divisione del calcio professionistico colombiano, iniziata il 20 aprile 1991, trent'anni fa.

«El Turco», come era noto nei mentideros dello sferico, ebbe un interessante sviluppo nel calcio amatoriale, sebbene i suoi inizi fossero nella seconda divisione di Millonarios. Successivamente, è arrivato al Monserrate Apuestas Club, dove ha dominato i tornei esagonali nel quartiere di Olaya durante gli anni ottanta.

Si è unito agli Alianza Llanos per giocare la prima edizione del torneo della cosiddetta «B» del calcio professionistico colombiano nel 1991. La Concasa Cup si è conclusa con l'Envigado FC come campione e la sua squadra, Alianza, al secondo posto, ma «El Turco» è stato il capocannoniere aggiungendo 8 gol.

Rimase ad Alianza per altre tre stagioni senza che la squadra venisse promossa alla prima. Dopo questa visita a Villavicencio, è stato uno dei giocatori della prima squadra della squadra Equidad Seguros, che raggiungerà la categoria nel 2006.

Va notato che, nonostante sia un pioniere, Alianza Llanos occupa attualmente la terza divisione del calcio colombiano, ed è una delle cosiddette «squadre di semi» che offre talenti per squadre delle diverse categorie dei campionati colombiani.

Nonostante non abbia raggiunto il primo posto, «El Turco» è stato un partecipante attivo al torneo Amistad del Sur, una competizione in cui ha vinto onori come marcatore durante l'edizione 1998-1999 insieme al club Olaya Herrera di quella città nel sud di Bogotà.

Di professione agronomo, visse per i successivi venti anni a Funza (Cundinamarca), un comune dove mantenne attività legate alla sua professione.

Il suo funerale sarà questo lunedì nel nord della capitale della Repubblica.

